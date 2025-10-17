https://sarabic.ae/20251017/علماء-روس-يطورون-مادة-ثورية-قد-تصلح-كـرقعة-للقلب-1106108581.html
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
ابتكر فريق بحثي من فيزيائيي جامعة ساراتوف الحكومية الروسية، غشاء يتميز بخصائص فريدة للإلكترونيات الكربونية المرنة، حيث يحتفظ هذا الغشاء بخصائصه حتى عند تمدده... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
ويُعدّ تطوير أجهزة مصنوعة بالكامل من الكربون، بدلًا من أشباه الموصلات والمعادن التقليدية، مجالًا واعدًا في مجال الإلكترونيات النانوية، حسب الدراسة المنشورة في مجلة "كريستالز" العلمية.وكانت هذه الأغشية من أكثر المواد النانوية إثارةً للجدل في السنوات الأخيرة، وفقا لباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية للأبحاث.كما تمهد هذه الأغشية الطريق لإنتاج إلكترونيات مرنة وشفافة قابلة للارتداء، وبفضل قابليتها للتمدد، تتبع هذه المادة حركات الجسم دون أن تفقد موصليتها.وأوضحت أولغا غلوخوفا، إحدى مؤلفي الدراسة ورئيسة قسم هندسة الراديو والديناميكا الكهربائية في جامعة ساراتوف: "تُعدّ المواد الهجينة مثالية لإنشاء أغشية كربونية لأنها تتكون من هياكل أحادية البعد (أنابيب نانوية كربونية) وهياكل ثنائية الأبعاد (غرافين). وعند دمجها، تظهر خصائص جديدة، وهذا يعني أنه يمكننا ضبط الخصائص المطلوبة من خلال تغيير التركيزات الموصلية والشفافية وقابلية التمدد".وأضافت غلوخوفا: "بترتيب الغرافين والأنابيب النانوية بطريقة محددة، وضبط المعايير الهيكلية للأنابيب النانوية، يمكننا تحقيق زيادة مضاعفة في الموصلية الكهربائية في اتجاه واحد لنقل التيار، وانخفاض في الاتجاه العمودي".علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
