علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251017/علماء-روس-يطورون-مادة-ثورية-قد-تصلح-كـرقعة-للقلب-1106108581.html
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
سبوتنيك عربي
ابتكر فريق بحثي من فيزيائيي جامعة ساراتوف الحكومية الروسية، غشاء يتميز بخصائص فريدة للإلكترونيات الكربونية المرنة، حيث يحتفظ هذا الغشاء بخصائصه حتى عند تمدده... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:15+0000
2025-10-17T09:15+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
ويُعدّ تطوير أجهزة مصنوعة بالكامل من الكربون، بدلًا من أشباه الموصلات والمعادن التقليدية، مجالًا واعدًا في مجال الإلكترونيات النانوية، حسب الدراسة المنشورة في مجلة "كريستالز" العلمية.وكانت هذه الأغشية من أكثر المواد النانوية إثارةً للجدل في السنوات الأخيرة، وفقا لباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية للأبحاث.كما تمهد هذه الأغشية الطريق لإنتاج إلكترونيات مرنة وشفافة قابلة للارتداء، وبفضل قابليتها للتمدد، تتبع هذه المادة حركات الجسم دون أن تفقد موصليتها.وأوضحت أولغا غلوخوفا، إحدى مؤلفي الدراسة ورئيسة قسم هندسة الراديو والديناميكا الكهربائية في جامعة ساراتوف: "تُعدّ المواد الهجينة مثالية لإنشاء أغشية كربونية لأنها تتكون من هياكل أحادية البعد (أنابيب نانوية كربونية) وهياكل ثنائية الأبعاد (غرافين). وعند دمجها، تظهر خصائص جديدة، وهذا يعني أنه يمكننا ضبط الخصائص المطلوبة من خلال تغيير التركيزات الموصلية والشفافية وقابلية التمدد".وأضافت غلوخوفا: "بترتيب الغرافين والأنابيب النانوية بطريقة محددة، وضبط المعايير الهيكلية للأنابيب النانوية، يمكننا تحقيق زيادة مضاعفة في الموصلية الكهربائية في اتجاه واحد لنقل التيار، وانخفاض في الاتجاه العمودي".علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
https://sarabic.ae/20251014/علماء-روس-يطورون-أول-عصبون-اصطناعي-لدراسة-نشاط-الدماغ-لدى-الإنسان-1105998166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"

09:15 GMT 17.10.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
ابتكر فريق بحثي من فيزيائيي جامعة ساراتوف الحكومية الروسية، غشاء يتميز بخصائص فريدة للإلكترونيات الكربونية المرنة، حيث يحتفظ هذا الغشاء بخصائصه حتى عند تمدده بنسبة تصل إلى 40%، ويمكن استخدامه في تطبيقات طبية.
ويُعدّ تطوير أجهزة مصنوعة بالكامل من الكربون، بدلًا من أشباه الموصلات والمعادن التقليدية، مجالًا واعدًا في مجال الإلكترونيات النانوية، حسب الدراسة المنشورة في مجلة "كريستالز" العلمية.
وكانت هذه الأغشية من أكثر المواد النانوية إثارةً للجدل في السنوات الأخيرة، وفقا لباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية للأبحاث.

وتتميز هذه الأغشية بموصلية كهربائية عالية، وقوة ومرونة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في إنتاج ترانزستورات التأثير الميداني، وأجهزة الاستشعار والثنائيات.

علماء روس يطورون أول عصبون اصطناعي لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون أول "عصبون اصطناعي" لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان
14 أكتوبر, 13:24 GMT
كما تمهد هذه الأغشية الطريق لإنتاج إلكترونيات مرنة وشفافة قابلة للارتداء، وبفضل قابليتها للتمدد، تتبع هذه المادة حركات الجسم دون أن تفقد موصليتها.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذه الأغشية كـ"رقع للقلب"، فمع كل انقباضة لعضلة القلب، تتمدد المادة مع الحفاظ على بنيتها، ما يضمن استقرار عمل "الطرف الاصطناعي".

وأوضحت أولغا غلوخوفا، إحدى مؤلفي الدراسة ورئيسة قسم هندسة الراديو والديناميكا الكهربائية في جامعة ساراتوف: "تُعدّ المواد الهجينة مثالية لإنشاء أغشية كربونية لأنها تتكون من هياكل أحادية البعد (أنابيب نانوية كربونية) وهياكل ثنائية الأبعاد (غرافين). وعند دمجها، تظهر خصائص جديدة، وهذا يعني أنه يمكننا ضبط الخصائص المطلوبة من خلال تغيير التركيزات الموصلية والشفافية وقابلية التمدد".
وأضافت غلوخوفا: "بترتيب الغرافين والأنابيب النانوية بطريقة محددة، وضبط المعايير الهيكلية للأنابيب النانوية، يمكننا تحقيق زيادة مضاعفة في الموصلية الكهربائية في اتجاه واحد لنقل التيار، وانخفاض في الاتجاه العمودي".
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала