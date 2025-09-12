https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتنظيف-التربة-المتلوثة-بالديزل-1104788461.html

علماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل

علماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل

سبوتنيك عربي

اقترح متخصصون من جامعة سورغوت الحكومية الروسية، ضمن فريق بحثي، طريقة بسيطة وآمنة لتنظيف التربة، من انسكابات وقود الديزل، وفقًا للباحثين، فإن إضافة مادة توين 80... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T14:13+0000

2025-09-12T14:13+0000

2025-09-12T14:13+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101846/96/1018469618_0:204:2799:1778_1920x0_80_0_0_3ad0ce124a5a5fedd9e69f889fc0d926.jpg

ويعتبر استصلاح التربة الشمالية، شبه مستحيل بعد الكوارث البيئية المرتبطة بتسربات الوقود، وفقًا لجامعة سورغوت الحكومية، التي نشرت نتائج دراستها في موقع "بروسيسيز" البحثي.ويرجع ذلك إلى استنفادها للمركبات العضوية وارتفاع حموضتها، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص، ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي "تحبس" الديزل في جزيئات التربة، مما يُسمم البيئة لسنوات.وصرّح أوليغ سوتورمين، نائب رئيس جامعة سورغوت الحكومية للعلوم والتكنولوجيا لـ"سبوتنيك": "اقترح المتخصصون استخدام مادة توين 80 بجرعات آمنة للكائنات الحية، حيث أن التربة تعمل كإسفنجة تمتص مسامها وقود الديزل، وعادة ما يعلق الوقود في هذه المسام لفترة طويلة، ويعمل توين 80 كمنظف خفيف، إذ يزيل جزيئات الوقود من سطح التربة ويجعلها قابلة للإزالة أو لمزيد من التحلل".وأكد سوتورمين، أنه حتى في ظروف سيبيريا القاسية، يُمكن تحقيق انخفاض ملحوظ في تلوث التربة، دون استخدام معدات ثقيلة أو تسخين التربة، أو استخدام مواد كيميائية ضارة، وفي غضون ثلاثة أشهر، تنخفض نسبة المنتجات النفطية في التربة مع إضافة توين 80 بنسبة 15-21%، مع تخفيف حموضة التربة الناتجة عن تسرب الوقود، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لاستعادتها.ويتميز توين 80 بميزة، فهو مادة سطحية ناعمة ومنخفضة السمية، تُستخدم بالفعل في الطب وصناعة الأغذية، كما أوضح سوتورمين. ويخطط المتخصصون مستقبلًا لمراقبة تأثير توين 80 على التربة خلال التقلبات الطبيعية في درجات الحرارة وهطول الأمطار، كما سيراقب العلماء حالة التربة المعرضة لفترة أطول لهذا المنظف.علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ

https://sarabic.ae/20250911/علماء-يحذرون-من-تدهور-الظروف-الجيومغناطيسية-1104754822.html

https://sarabic.ae/20250911/ناسا-تكشف-عن-دليل-مذهل-للحياة-على-المريخ-1104726180.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم