علماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل
علماء روس يبتكرون طريقة لتنظيف التربة المتلوثة بالديزل
ويعتبر استصلاح التربة الشمالية، شبه مستحيل بعد الكوارث البيئية المرتبطة بتسربات الوقود، وفقًا لجامعة سورغوت الحكومية، التي نشرت نتائج دراستها في موقع "بروسيسيز" البحثي.ويرجع ذلك إلى استنفادها للمركبات العضوية وارتفاع حموضتها، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص، ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي "تحبس" الديزل في جزيئات التربة، مما يُسمم البيئة لسنوات.وصرّح أوليغ سوتورمين، نائب رئيس جامعة سورغوت الحكومية للعلوم والتكنولوجيا لـ"سبوتنيك": "اقترح المتخصصون استخدام مادة توين 80 بجرعات آمنة للكائنات الحية، حيث أن التربة تعمل كإسفنجة تمتص مسامها وقود الديزل، وعادة ما يعلق الوقود في هذه المسام لفترة طويلة، ويعمل توين 80 كمنظف خفيف، إذ يزيل جزيئات الوقود من سطح التربة ويجعلها قابلة للإزالة أو لمزيد من التحلل".وأكد سوتورمين، أنه حتى في ظروف سيبيريا القاسية، يُمكن تحقيق انخفاض ملحوظ في تلوث التربة، دون استخدام معدات ثقيلة أو تسخين التربة، أو استخدام مواد كيميائية ضارة، وفي غضون ثلاثة أشهر، تنخفض نسبة المنتجات النفطية في التربة مع إضافة توين 80 بنسبة 15-21%، مع تخفيف حموضة التربة الناتجة عن تسرب الوقود، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لاستعادتها.ويتميز توين 80 بميزة، فهو مادة سطحية ناعمة ومنخفضة السمية، تُستخدم بالفعل في الطب وصناعة الأغذية، كما أوضح سوتورمين. ويخطط المتخصصون مستقبلًا لمراقبة تأثير توين 80 على التربة خلال التقلبات الطبيعية في درجات الحرارة وهطول الأمطار، كما سيراقب العلماء حالة التربة المعرضة لفترة أطول لهذا المنظف.
ويعتبر استصلاح التربة الشمالية، شبه مستحيل بعد الكوارث البيئية المرتبطة بتسربات الوقود، وفقًا لجامعة سورغوت الحكومية، التي نشرت نتائج دراستها في موقع "بروسيسيز" البحثي.
ويرجع ذلك إلى استنفادها للمركبات العضوية وارتفاع حموضتها، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص، ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي "تحبس" الديزل في جزيئات التربة، مما يُسمم البيئة لسنوات.
وطوّر علماء من جامعة سورغوت الحكومية وجامعة سيبيريا الفيدرالية، طريقة فعالة من مرحلة واحدة لاستعادة التربة الشمالية بعد تسرب وقود الديزل.
وصرّح أوليغ سوتورمين، نائب رئيس جامعة سورغوت الحكومية للعلوم والتكنولوجيا لـ"سبوتنيك": "اقترح المتخصصون استخدام مادة توين 80 بجرعات آمنة للكائنات الحية، حيث أن التربة تعمل كإسفنجة تمتص مسامها وقود الديزل، وعادة ما يعلق الوقود في هذه المسام لفترة طويلة، ويعمل توين 80 كمنظف خفيف، إذ يزيل جزيئات الوقود من سطح التربة ويجعلها قابلة للإزالة أو لمزيد من التحلل".
وأضاف: "ومن المثير للاهتمام أن الجرعة الأقل تُعطي نتائج أفضل: فإذا أضيفت كمية زائدة، فإن جزيئات الوقود، على العكس، "تلتصق" داخل المذيلات الناتجة، مما يُبطئ عملية التنظيف".
وأكد سوتورمين، أنه حتى في ظروف سيبيريا القاسية، يُمكن تحقيق انخفاض ملحوظ في تلوث التربة، دون استخدام معدات ثقيلة أو تسخين التربة، أو استخدام مواد كيميائية ضارة، وفي غضون ثلاثة أشهر، تنخفض نسبة المنتجات النفطية في التربة مع إضافة توين 80 بنسبة 15-21%، مع تخفيف حموضة التربة الناتجة عن تسرب الوقود، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لاستعادتها.
وأوضح: "هناك طرق مختلفة في العالم لتنظيف التربة، من الحفر الميكانيكي للتربة الملوثة، إلى الغسل بمحاليل كيميائية قوية، أو استخدام مستحضرات حيوية باهظة الثمن، وجميعها لها عيوب، فهي إما أنها مكلفة، أو خطرة على النظام البيئي، أو يصعب تطبيقها في ظروف الشمال الباردة والقاسية".
ويتميز توين 80 بميزة، فهو مادة سطحية ناعمة ومنخفضة السمية، تُستخدم بالفعل في الطب وصناعة الأغذية، كما أوضح سوتورمين.
ويخطط المتخصصون مستقبلًا لمراقبة تأثير توين 80 على التربة خلال التقلبات الطبيعية في درجات الحرارة وهطول الأمطار، كما سيراقب العلماء حالة التربة المعرضة لفترة أطول لهذا المنظف.