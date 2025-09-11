عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يحذرون من تدهور الظروف الجيومغناطيسية
علماء يحذرون من تدهور الظروف الجيومغناطيسية
علماء يحذرون من تدهور الظروف الجيومغناطيسية

15:26 GMT 11.09.2025
أفاد مختبرعلم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، أن "الوضع الجيومغناطيسي سيزداد سوءًا خلال نهاية الأسبوع المقبل، مع احتمال هبوب عواصف مغناطيسية من المستويين الثاني والثالث".
وبيّن تقرير صادرعن المختبر أنه "من المتوقع مبدئيًا حدوث تغيير كبير إلى حد ما في الوضع الجيومغناطيسي، بما في ذلك تشكيل عواصف مغناطيسية جديدة من المستويين 2 و3 على مقياس من 5 نقاط، هذا الأسبوع، بدءًا من 13 - 14 سبتمبر(أيلول الجاري)، وذلك بسبب ظهور ثقب تاجي استوائي كبير بشكل غير عادي على الجانب المرئي من الشمس يقع في مستوى دوران الكواكب".

وأوضح المختبر أنه "يُلاحظ في 11 سبتمبر (الجاري)، ونتيجة لدوران الشمس، وصول الثقب الإكليلي إلى مركز القرص الشمسي المرئي". ووفقا للعلماء، يعني هذا أن "تيارات الرياح الشمسية عالية السرعة المتشكلة تتجه الآن نحو الأرض، وستصل إلى مدارها في غضون 3 أيام تقريبًا".

الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مجتمع
هيئة روسية تحذر من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض نتيجة انفجار بلازما من الشمس
12 سبتمبر 2024, 15:51 GMT
وأضاف المختبر: "بشكل عام، كان النشاط الجيومغناطيسي في سبتمبر (الجاري) مرتفعا بشكل غير معتاد، وبالتالي، سُجلت 3 عواصف مغناطيسية كوكبية في الأيام العشرة الأولى من الشهر، 2 و6 و10 سبتمبر (الجاري)، وفي الوقت ذاته، لم تُسجل في أغسطس (آب الماضي)، سوى عاصفة جيومغناطيسية واحدة ليلة 9 أغسطس (الماضي)".

ووفقا لعلماء المختبر، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا مرتبطًا باحتمالية عودة الشمس إلى ذروة نشاطها، فالشمس ترسل حاليًا إشارات متناقضة. فعلى وجه الخصوص، انخفض مستوى نشاط التوهجات مرات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما قد يكون انقطاعًا محليًا لا علاقة له بالاتجاهات العالمية.

وأكد المختبر أنه سيتم إصدار أول تنبؤات جيومغناطيسية، تتضمن تحديثًا لنقاط وتوقيت العواصف المغناطيسية المتوقعة، يوم غد الجمعة، كما سيتم نشر نتائج نمذجة سرعة وكثافة الرياح الشمسية.
