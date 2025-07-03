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https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-ينجحون-بإنتاج-شعير-مطور-يحتوي-على-خصائص-قيمة-1102319450.html
علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة
علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا، من تسريع إنشاء أصناف الشعير المحسنة ذات الخصائص القيمة بأكثر من أربعة... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T13:52+0000
2025-07-03T13:52+0000
مجتمع
علوم
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تم تقديم النتائج كجزء من تقرير في المؤتمر العلمي الدولي الثامن "علم الوراثة، وعلم الجينوم، وعلم المعلومات الحيوية والتكنولوجيا الحيوية للنباتات" (بلانت جين 2025).ويعتمد النهج الذي اقترحه الباحثون على نظام يُعرف باسم "المقص الجزيئي"، ولكن مع تحسين مهم - وهو إضافة مجموعة من الجينات المشتقة من القمح والتي تنظم معدل نمو وتطور النبات ككل.ومع ذلك، فإن استخدام هذه الطريقة لتحرير الأصناف التجارية وراثيا، وليس فقط الأصناف المختبرية، أمر صعب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن السمات مثل القدرة على تحويل وتجديد الثقافة في المختبر (في أنبوب اختبار) تعتمد على مجموعة محددة من الجينات لكل صنف محدد. ويعد هذا الشعير خيارا واعدا لإنتاج الحبوب والأعلاف المركبة، نظرا لانخفاض نفاياته وقيمته الغذائية العالية، وفقا لما علقت به يكاترينا تيمونوفا، الباحثة المشاركة في مختبر علم الوراثة الجزيئي وعلم الوراثة الخلوية النباتية بمعهد علم الخلايا والوراثة، للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا.وبلغت نسبة التعديل الناجح 3.8%، في حين أن الطرق القياسية لهذه الأصناف لم تعط أي نتائج.وبحسب قولها، فإن النتائج التي تم الحصول عليها مهمة لتطوير برامج التكنولوجيا الحيوية المستقبلية لتربية الشعير.إن القدرة على تعديل الجينات بشكل مباشر في الأصناف النخبوية، تلغي الحاجة إلى خطوات التهجين التي تتطلب جهدا مكثفا والتلقيح الذاتي، وهذا مهم بشكل خاص لإنشاء أصناف سريعة التكيف مع الزراعة في مناطق مناخية مختلفة.وأضافت تيمونوفا: "هذا سيسمح لنا أيضا بالتركيز في المستقبل على تطبيق هذه الطريقة على سمات مهمة أخرى للشعير، مثل مقاومة ظروف الإجهاد والجودة الغذائية للحبوب".علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة
https://sarabic.ae/20250626/بمشاركة-عربية-علماء-روس-يبتكرون-جهازا-ينقذ-الساقين-من-البتر-1102091790.html
https://sarabic.ae/20250702/علماء-روس-يطورون-حلويات-ذكية-تدعم-العناصر-الغذائية-1102270586.html
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علوم
علوم

علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة

13:52 GMT 03.07.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورحصاد زراعة حبوب
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تمكن علماء من معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا، من تسريع إنشاء أصناف الشعير المحسنة ذات الخصائص القيمة بأكثر من أربعة أضعاف باستخدام طريقة جديدة للهندسة الجينية.
تم تقديم النتائج كجزء من تقرير في المؤتمر العلمي الدولي الثامن "علم الوراثة، وعلم الجينوم، وعلم المعلومات الحيوية والتكنولوجيا الحيوية للنباتات" (بلانت جين 2025).
ويعتمد النهج الذي اقترحه الباحثون على نظام يُعرف باسم "المقص الجزيئي"، ولكن مع تحسين مهم - وهو إضافة مجموعة من الجينات المشتقة من القمح والتي تنظم معدل نمو وتطور النبات ككل.
وكما أوضح علماء من معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا،، فإن طريقة "المقص الجزيئي" تسمح بإجراء تغييرات مستهدفة في الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة عن طريق "قطع" جزيء الحمض النووي في الموقع المطلوب.
ومع ذلك، فإن استخدام هذه الطريقة لتحرير الأصناف التجارية وراثيا، وليس فقط الأصناف المختبرية، أمر صعب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن السمات مثل القدرة على تحويل وتجديد الثقافة في المختبر (في أنبوب اختبار) تعتمد على مجموعة محددة من الجينات لكل صنف محدد.
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وبحسب العلماء من معهد علم الخلايا والوراثة، فإن الطريقة التي اقترحوها، والتي تتضمن استخدام مجموعة من جينات تنظيم نمو القمح، جعلت من الممكن زيادة قدرة النباتات على التجدد بعد إدخال التغييرات الجينية، ونتيجةً لذلك، حصلنا على سلالات من الشعير العاري غنية بالبروتين والأحماض الأمينية.
ويعد هذا الشعير خيارا واعدا لإنتاج الحبوب والأعلاف المركبة، نظرا لانخفاض نفاياته وقيمته الغذائية العالية، وفقا لما علقت به يكاترينا تيمونوفا، الباحثة المشاركة في مختبر علم الوراثة الجزيئي وعلم الوراثة الخلوية النباتية بمعهد علم الخلايا والوراثة، للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا.
وبلغت نسبة التعديل الناجح 3.8%، في حين أن الطرق القياسية لهذه الأصناف لم تعط أي نتائج.
وأوضحت تيمونوفا: في السابق، كان تطوير صنف يحمل السمة المطلوبة يستغرق من 6 إلى 8 سنوات من التهجين والاختيار، وباستخدام هذه الطريقة، تمكنا من تعديل جينوم عدة أصناف من الشعير اصطناعيًا، وحصلنا على سلالات تحمل طفرة مفيدة على الفور تقريبًا (خلال عام ونصف).
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وبحسب قولها، فإن النتائج التي تم الحصول عليها مهمة لتطوير برامج التكنولوجيا الحيوية المستقبلية لتربية الشعير.
إن القدرة على تعديل الجينات بشكل مباشر في الأصناف النخبوية، تلغي الحاجة إلى خطوات التهجين التي تتطلب جهدا مكثفا والتلقيح الذاتي، وهذا مهم بشكل خاص لإنشاء أصناف سريعة التكيف مع الزراعة في مناطق مناخية مختلفة.
وأضافت تيمونوفا: "هذا سيسمح لنا أيضا بالتركيز في المستقبل على تطبيق هذه الطريقة على سمات مهمة أخرى للشعير، مثل مقاومة ظروف الإجهاد والجودة الغذائية للحبوب".
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