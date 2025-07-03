https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-ينجحون-بإنتاج-شعير-مطور-يحتوي-على-خصائص-قيمة-1102319450.html

علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة

علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من معهد علم الخلايا والوراثة، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا، من تسريع إنشاء أصناف الشعير المحسنة ذات الخصائص القيمة بأكثر من أربعة... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T13:52+0000

2025-07-03T13:52+0000

2025-07-03T13:52+0000

مجتمع

علوم

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تم تقديم النتائج كجزء من تقرير في المؤتمر العلمي الدولي الثامن "علم الوراثة، وعلم الجينوم، وعلم المعلومات الحيوية والتكنولوجيا الحيوية للنباتات" (بلانت جين 2025).ويعتمد النهج الذي اقترحه الباحثون على نظام يُعرف باسم "المقص الجزيئي"، ولكن مع تحسين مهم - وهو إضافة مجموعة من الجينات المشتقة من القمح والتي تنظم معدل نمو وتطور النبات ككل.ومع ذلك، فإن استخدام هذه الطريقة لتحرير الأصناف التجارية وراثيا، وليس فقط الأصناف المختبرية، أمر صعب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن السمات مثل القدرة على تحويل وتجديد الثقافة في المختبر (في أنبوب اختبار) تعتمد على مجموعة محددة من الجينات لكل صنف محدد. ويعد هذا الشعير خيارا واعدا لإنتاج الحبوب والأعلاف المركبة، نظرا لانخفاض نفاياته وقيمته الغذائية العالية، وفقا لما علقت به يكاترينا تيمونوفا، الباحثة المشاركة في مختبر علم الوراثة الجزيئي وعلم الوراثة الخلوية النباتية بمعهد علم الخلايا والوراثة، للأكاديمية الروسية للعلوم، فرع سيبيريا.وبلغت نسبة التعديل الناجح 3.8%، في حين أن الطرق القياسية لهذه الأصناف لم تعط أي نتائج.وبحسب قولها، فإن النتائج التي تم الحصول عليها مهمة لتطوير برامج التكنولوجيا الحيوية المستقبلية لتربية الشعير.إن القدرة على تعديل الجينات بشكل مباشر في الأصناف النخبوية، تلغي الحاجة إلى خطوات التهجين التي تتطلب جهدا مكثفا والتلقيح الذاتي، وهذا مهم بشكل خاص لإنشاء أصناف سريعة التكيف مع الزراعة في مناطق مناخية مختلفة.وأضافت تيمونوفا: "هذا سيسمح لنا أيضا بالتركيز في المستقبل على تطبيق هذه الطريقة على سمات مهمة أخرى للشعير، مثل مقاومة ظروف الإجهاد والجودة الغذائية للحبوب".علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة

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