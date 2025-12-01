https://sarabic.ae/20251201/بوتين-يصف-تصرفات-كييف-التي-تدفع-بجنودها-إلى-الذبح-بأنها-مأساة-للشعب-الأوكراني-1107693751.html
بوتين يصف تصرفات كييف التي تدفع بجنودها إلى الذبح بأنها مأساة للشعب الأوكراني
الأخبار
بوتين يصف تصرفات كييف التي تدفع بجنودها إلى الذبح بأنها مأساة للشعب الأوكراني
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تصرفات كييف، التي تُلقي بالجنود في مجزرة متجاهلة الخسائر، بأنها مأساة للشعب الأوكراني.
موسكو –سبوتنيك. قال بوتين، خلال زيارة إلى أحد مراكز القيادة لمجموعة القوات المشتركة، إن "العدو كان يحاول رفع حصار كراسنوارميسك بأي ثمن، متجاهلًا الخسائر تمامًا، وفي رأيي، بعد أن أدرك استحالة ذلك
، واصل إلقاء المزيد والمزيد من الوحدات في المجزرة، عمليًا، دون أي مبالغة".
وأكد الرئيس الروسي أن "هذه مأساة للشعب الأوكراني، وهي مرتبطة بالسياسات الإجرامية لهذه العصابة اللصوصية التي استولت على السلطة في كييف".
وكشف الرئيس الروسي، أن نظام كييف ليس في حالة تسمح له بالرد بشكل مناسب على تحركات القوات الروسية في الميدان.
ولفت إلى أنه "بهذا المعدل من هجماتنا، فمن الطبيعي أن العدو غير قادر على الرد عليه بالشكل المناسب".
وأضاف الرئيس الروسي أن "القوات المسلحة الروسية تحافظ بثقة على المبادرة وتواصل تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة".
جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الروسي لإحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.