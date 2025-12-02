عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين

16:46 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 17:03 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ".
© Ruptly
وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".
وتعد هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة الخطة الأمريكية بشان أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي لوكالة "سبوتنيك" الهندية لوسائل الإعلام الهندية: "كما ذكرنا سابقا، سيبدأ الاجتماع الروسي الأمريكي بعد الساعة الخامسة مساءً. سيلتقي بوتين في الكرملين بالسيد ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين للشؤون الأوكرانية. وسيكون جاريد كوشنر حاضرًا أيضًا".

وأضاف بيسكوف أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وأردف السكتير الصحفي: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن بشأن البحث عن حلول".
وأوضح بيسكوف أن الجانب الأمريكي أمضى أسبوعين في العمل بشكل مكثف مع الممثلين الأوكرانيين لتطوير خطة الرئيس الأمريكي.
ووصف بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه خطوة مهمة نحو حل سلمي للنزاع.

وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
