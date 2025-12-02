https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين-1107725229.html

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ".وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".وتعد هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة الخطة الأمريكية بشان أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.وأضاف بيسكوف أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".وأردف السكتير الصحفي: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن بشأن البحث عن حلول".وأوضح بيسكوف أن الجانب الأمريكي أمضى أسبوعين في العمل بشكل مكثف مع الممثلين الأوكرانيين لتطوير خطة الرئيس الأمريكي.ووصف بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه خطوة مهمة نحو حل سلمي للنزاع.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

روسيا, أخبار أوكرانيا, видео