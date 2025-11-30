عربي
روبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
روبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا بأنها مثمرة. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T20:14+0000
2025-11-30T20:14+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا بأنها مثمرة.وقال: "لا يقتصر الأمر على شروط وقف إطلاق النار فحسب، بل المهم هو ما سيسمح لأوكرانيا بتحقيق ازدهار طويل الأمد. أعتقد أننا مهدنا الطريق في جنيف، وواصلنا ذلك هذا الأسبوع، وأحرزنا تقدمًا مجددًا اليوم، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".كما أكد على ضرورة توفير "ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف"، وأضاف أن محادثات فلوريدا لا تتعلق بالتسوية نفسها فحسب، بل بتأمين مستقبل أوكرانيا أيضًا.وقال إن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا جيدا، ولديها نظرة واقعية لعملية التفاوض، وهي متفائلة.كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى الهند.وتعليقا على قضية الفساد الأخيرة لدى نظام كييف، أضاف بيسكوف، أن "نظام كييف ينهار بسبب الفساد.
وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا بأنها مثمرة.
وقال: "لا يقتصر الأمر على شروط وقف إطلاق النار فحسب، بل المهم هو ما سيسمح لأوكرانيا بتحقيق ازدهار طويل الأمد. أعتقد أننا مهدنا الطريق في جنيف، وواصلنا ذلك هذا الأسبوع، وأحرزنا تقدمًا مجددًا اليوم، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وأضاف أن روسيا يجب أن تصبح "جزءًا من المعادلة" للتسوية الأوكرانية. وسيسافر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف إلى موسكو لهذا الغرض.
كما أكد على ضرورة توفير "ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف"، وأضاف أن محادثات فلوريدا لا تتعلق بالتسوية نفسها فحسب، بل بتأمين مستقبل أوكرانيا أيضًا.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
11:24 GMT
وقال إن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا جيدا، ولديها نظرة واقعية لعملية التفاوض، وهي متفائلة.
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى الهند.

وصرح بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول إمكانية وصول ويتكوف إلى روسيا يوم الإثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، حيث تبدأ زيارة بوتين للهند يوم الخميس: "على ما يبدو، تخمينك صحيح".

وتعليقا على قضية الفساد الأخيرة لدى نظام كييف، أضاف بيسكوف، أن "نظام كييف ينهار بسبب الفساد.
