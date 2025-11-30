لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251130/لافروف-أوروبا-فشلت-في-اغتنام-فرصة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا---1107641110.html
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T11:24+0000
2025-11-30T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_e818ab013e153ef2ae758361d32f213c.jpg
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا". وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تواصلان حوارهما.وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".
https://sarabic.ae/20251130/الكرملين-ويتكوف-يصل-روسيا-بداية-الأسبوع-المقبل-1107641597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4055e13b52100c1c7c45b3ccb789f02d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني

11:24 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 11:50 GMT 30.11.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا".

وقال لافروف: "نفترض (كما صرح بذلك ممثلو الإدارة الرئاسية الروسية، بمن فيهم يوري أوشاكوف)، وأعتقد أنه من البديهي للجميع أن أوروبا انسحبت بالفعل من المفاوضات".

وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها".
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الكرملين: ويتكوف يصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل
11:24 GMT
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تواصلان حوارهما.
وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".
وأضاف: "إن يأس الأوروبيين واضح. كلما بدا الحل في الأفق، يبذلون كل جهودهم، السياسية والمادية، لعرقلته، بل ولتدمير أسس التسوية نفسها".
وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала