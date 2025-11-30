https://sarabic.ae/20251130/لافروف-أوروبا-فشلت-في-اغتنام-فرصة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا---1107641110.html
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T11:24+0000
2025-11-30T11:24+0000
2025-11-30T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_e818ab013e153ef2ae758361d32f213c.jpg
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا". وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تواصلان حوارهما.وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".
https://sarabic.ae/20251130/الكرملين-ويتكوف-يصل-روسيا-بداية-الأسبوع-المقبل-1107641597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4055e13b52100c1c7c45b3ccb789f02d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
11:24 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 11:50 GMT 30.11.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا".
وقال لافروف: "نفترض (كما صرح بذلك ممثلو الإدارة الرئاسية الروسية، بمن فيهم يوري أوشاكوف)، وأعتقد أنه من البديهي للجميع أن أوروبا انسحبت بالفعل من المفاوضات".
وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تواصلان حوارهما.
وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".
وأضاف: "إن يأس الأوروبيين واضح. كلما بدا الحل في الأفق، يبذلون كل جهودهم، السياسية والمادية، لعرقلته، بل ولتدمير أسس التسوية نفسها".
وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".