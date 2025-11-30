عربي
الكرملين: ويتكوف يصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل
الكرملين: ويتكوف يصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبيل زيارة الرئيس... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T11:24+0000
2025-11-30T11:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وصرح بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول إمكانية وصول ويتكوف إلى روسيا يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، حيث تبدأ زيارة بوتين للهند يوم الخميس: "على ما يبدو، تخمينك صحيح".وردا على سؤال حول مستقبل نظام كييف، أشار بيسكوف إلى أنه "أعتقد أن هناك أسئلة أكثر من الإجابات في أوروبا والولايات المتحدة بشكل عام بسبب الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت الآن في كييف".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن يوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1": "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى الهند.
وصرح بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول إمكانية وصول ويتكوف إلى روسيا يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، حيث تبدأ زيارة بوتين للهند يوم الخميس: "على ما يبدو، تخمينك صحيح".

وتعليقا على قضية الفساد الأخيرة لدى نظام كييف، أضاف بيسكوف، أن "نظام كييف ينهار بسبب الفساد الذي انتشر حول الأموال التي قدمها الأمريكيون والأوروبيون".

وردا على سؤال حول مستقبل نظام كييف، أشار بيسكوف إلى أنه "أعتقد أن هناك أسئلة أكثر من الإجابات في أوروبا والولايات المتحدة بشكل عام بسبب الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت الآن في كييف".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
11:24 GMT
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن يوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".
وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1": "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
