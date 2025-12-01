إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251201/إعلام-أمريكي-ويتكوف-وكوشنر-يتوجهان-إلى-موسكو-1107660938.html
إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو
إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، توجها اليوم الإثنين إلى روسيا لاستئناف المحادثات مع... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T07:36+0000
2025-12-01T07:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كييف
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103427257_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_5ec2a449baea1428c093c05fe3578a0b.jpg
وبينت أن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماع مطول استمر أكثر من أربع ساعات، جمع وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف وكوشنر مع مسؤولين أوكرانيين. وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فقد تناولت المناقشات جداول زمنية محتملة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، إضافة إلى مقترحات بشأن تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، ما تزال قضايا أساسية عالقة، بينها طبيعة الضمانات الأمنية التي قد تقدمها الولايات المتحدة والغرب لأوكرانيا، إضافة إلى ملف الحدود. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد بأن ويتكوف قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيجتمع مع الوفد الأمريكي القادم إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل. وأكد بيسكوف أن المحادثات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تقتصر حالياً على الجانبين الروسي والأمريكي، مستبعداً مشاركة أوروبا في المرحلة الحالية، موضحاً أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة إشراك الأوروبيين "غير قابلة للأخذ في الاعتبار في هذا الوقت".في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20251130/ويتكوف-يتوجه-إلى-موسكو-ومن-المتوقع-إجراء-محادثات-مع-بوتين-الثلاثاء-1107657519.html
https://sarabic.ae/20251127/موسكو-زيارة-ويتكوف-لا-تزال-قائمة-وروسيا-ستعمل-مع-أي-مقترحات-يقدمها-1107538179.html
https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103427257_0:0:799:599_1920x0_80_0_0_902f6ad799f22e2755cbde307e0d73a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كييف, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كييف, أخبار العالم الآن

إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو

07:36 GMT 01.12.2025
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال زيارته إلى موسكو
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال زيارته إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . RIA Novosti
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، توجها اليوم الإثنين إلى روسيا لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الروس.
وبينت أن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماع مطول استمر أكثر من أربع ساعات، جمع وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف وكوشنر مع مسؤولين أوكرانيين.

وأوضح روبيو أن الاجتماع شهد تحقيق بعض التقدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المفاوضات ما تزال معقدة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
ويتكوف يتوجه إلى موسكو ومن المتوقع إجراء محادثات مع بوتين الثلاثاء
أمس, 23:35 GMT
وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فقد تناولت المناقشات جداول زمنية محتملة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، إضافة إلى مقترحات بشأن تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، ما تزال قضايا أساسية عالقة، بينها طبيعة الضمانات الأمنية التي قد تقدمها الولايات المتحدة والغرب لأوكرانيا، إضافة إلى ملف الحدود.

وقال روبيو عقب الاجتماع: "هدفنا ليس فقط إنهاء الحرب، بل ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن العملية التفاوضية ما تزال حساسة ومعقدة وتتطلب المزيد من العمل، وأن هناك طرفا آخر يجب أن يكون جزءاً من الحل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد بأن ويتكوف قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها
27 نوفمبر, 07:48 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيجتمع مع الوفد الأمريكي القادم إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل.
وأكد بيسكوف أن المحادثات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تقتصر حالياً على الجانبين الروسي والأمريكي، مستبعداً مشاركة أوروبا في المرحلة الحالية، موضحاً أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة إشراك الأوروبيين "غير قابلة للأخذ في الاعتبار في هذا الوقت".

قدمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
أمس, 22:29 GMT
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала