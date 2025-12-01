https://sarabic.ae/20251201/إعلام-أمريكي-ويتكوف-وكوشنر-يتوجهان-إلى-موسكو-1107660938.html

إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو

إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، توجها اليوم الإثنين إلى روسيا لاستئناف المحادثات مع... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-01T07:36+0000

2025-12-01T07:36+0000

2025-12-01T07:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

كييف

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103427257_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_5ec2a449baea1428c093c05fe3578a0b.jpg

وبينت أن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماع مطول استمر أكثر من أربع ساعات، جمع وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف وكوشنر مع مسؤولين أوكرانيين. وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فقد تناولت المناقشات جداول زمنية محتملة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، إضافة إلى مقترحات بشأن تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، ما تزال قضايا أساسية عالقة، بينها طبيعة الضمانات الأمنية التي قد تقدمها الولايات المتحدة والغرب لأوكرانيا، إضافة إلى ملف الحدود. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد بأن ويتكوف قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيجتمع مع الوفد الأمريكي القادم إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل. وأكد بيسكوف أن المحادثات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تقتصر حالياً على الجانبين الروسي والأمريكي، مستبعداً مشاركة أوروبا في المرحلة الحالية، موضحاً أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة إشراك الأوروبيين "غير قابلة للأخذ في الاعتبار في هذا الوقت".في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

https://sarabic.ae/20251130/ويتكوف-يتوجه-إلى-موسكو-ومن-المتوقع-إجراء-محادثات-مع-بوتين-الثلاثاء-1107657519.html

https://sarabic.ae/20251127/موسكو-زيارة-ويتكوف-لا-تزال-قائمة-وروسيا-ستعمل-مع-أي-مقترحات-يقدمها-1107538179.html

https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html

الولايات المتحدة الأمريكية

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كييف, أخبار العالم الآن