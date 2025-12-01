https://sarabic.ae/20251201/إعلام-أمريكي-ويتكوف-وكوشنر-يتوجهان-إلى-موسكو-1107660938.html
إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، توجها اليوم الإثنين إلى روسيا لاستئناف المحادثات مع...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103427257_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_5ec2a449baea1428c093c05fe3578a0b.jpg
وبينت أن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماع مطول استمر أكثر من أربع ساعات، جمع وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف وكوشنر مع مسؤولين أوكرانيين. وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فقد تناولت المناقشات جداول زمنية محتملة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، إضافة إلى مقترحات بشأن تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، ما تزال قضايا أساسية عالقة، بينها طبيعة الضمانات الأمنية التي قد تقدمها الولايات المتحدة والغرب لأوكرانيا، إضافة إلى ملف الحدود. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد بأن ويتكوف قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيجتمع مع الوفد الأمريكي القادم إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل. وأكد بيسكوف أن المحادثات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تقتصر حالياً على الجانبين الروسي والأمريكي، مستبعداً مشاركة أوروبا في المرحلة الحالية، موضحاً أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة إشراك الأوروبيين "غير قابلة للأخذ في الاعتبار في هذا الوقت".في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، توجها اليوم الإثنين إلى روسيا لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الروس.
وبينت أن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماع مطول استمر أكثر من أربع ساعات، جمع وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف وكوشنر مع مسؤولين أوكرانيين.
وأوضح روبيو أن الاجتماع شهد تحقيق بعض التقدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المفاوضات ما تزال معقدة.
وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فقد تناولت المناقشات جداول زمنية محتملة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، إضافة إلى مقترحات بشأن تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، ما تزال قضايا أساسية عالقة، بينها طبيعة الضمانات الأمنية التي قد تقدمها الولايات المتحدة والغرب لأوكرانيا، إضافة إلى ملف الحدود.
وقال روبيو عقب الاجتماع: "هدفنا ليس فقط إنهاء الحرب، بل ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن العملية التفاوضية ما تزال حساسة ومعقدة وتتطلب المزيد من العمل، وأن هناك طرفا آخر يجب أن يكون جزءاً من الحل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد بأن ويتكوف قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خلال الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيجتمع مع الوفد الأمريكي القادم إلى موسكو
في النصف الأول من الأسبوع المقبل.
وأكد بيسكوف أن المحادثات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تقتصر حالياً على الجانبين الروسي والأمريكي، مستبعداً مشاركة أوروبا في المرحلة الحالية، موضحاً أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة إشراك الأوروبيين "غير قابلة للأخذ في الاعتبار في هذا الوقت".
قدمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد تُشكل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.