عربي
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/موسكو-زيارة-ويتكوف-لا-تزال-قائمة-وروسيا-ستعمل-مع-أي-مقترحات-يقدمها-1107538179.html
موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها
موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لا تزال قائمة. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لا تزال سارية: "ليس هناك ما يدعو للتشكيك في هذا الأمر".وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تتوقع أن يحمل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، النسخة المحدثة من الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا إلى موسكو: "كل ما كان ينبغي نشره حول هذا الموضوع تم أمس من خلال مساعد الرئيس والمتحدث باسم الرئيس. هذه ليست أول زيارة للسيد ويتكوف إلى موسكو. سنعمل مع أي مقترحات يقدمها".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن أمس الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1": "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها

07:48 GMT 27.11.2025
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لا تزال قائمة.
وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لا تزال سارية: "ليس هناك ما يدعو للتشكيك في هذا الأمر".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع أي شيء يحضره المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا.

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
