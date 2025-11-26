https://sarabic.ae/20251126/الكرملين-حول-المحادثات-المزعومة-بين-أوشاكوف-وويتكوف-لا-نرى-أي-خطأ-في-محتواها-1107519294.html

الكرملين حول المحادثات المزعومة بين أوشاكوف وويتكوف: لا نرى أي خطأ في محتواها

الكرملين حول المحادثات المزعومة بين أوشاكوف وويتكوف: لا نرى أي خطأ في محتواها

دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى عدم المبالغة في خطورة التسريبات المزعومة لوسائل الإعلام للمحادثات بين يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "لن أبالغ، إن صح التعبير في تقدير الأهمية في الحديث عن التأثير الهدام لهذه التسريبات".وقال: "أولاً، لا يوجد ما يدعو للقلق بشكل خاص (فيما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية حول نصوص المحادثات الهاتفية) وربما تلك الأصوات التي تظهر الآن، "فاير ويتكوف"(اطردوا ويتكوف)، تهدف في المقام الأول إلى عرقلة التقدم المتواضع نحو تسوية سلمية من خلال المفاوضات السلمية".وأشار إلى أن موسكو تتوقع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، واتصالات تفصيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "نعم ، نتوقع مثل هذه الزيارة (زيارة ويتكوف) ونتوقع اتصالات تفصيلية مع الرئيس".وأكد بيسكوف أن الكرملين سوف يعلن عن الاتصالات المحتملة مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، فور توفرها.وأوضح أن هناك عملية جادة جارية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.وأشار أوشاكوف إلى أن "تقارير إعلامية حول اتصالات محتملة بين مسؤولين روس وأمريكيين يتم نشرها بهدف عرقلة تطوير العلاقات بين البلدين".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيالافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا

