https://sarabic.ae/20251126/الكرملين-حول-المحادثات-المزعومة-بين-أوشاكوف-وويتكوف-لا-نرى-أي-خطأ-في-محتواها-1107519294.html
الكرملين حول المحادثات المزعومة بين أوشاكوف وويتكوف: لا نرى أي خطأ في محتواها
الكرملين حول المحادثات المزعومة بين أوشاكوف وويتكوف: لا نرى أي خطأ في محتواها
سبوتنيك عربي
دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى عدم المبالغة في خطورة التسريبات المزعومة لوسائل الإعلام للمحادثات بين يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T15:49+0000
2025-11-26T15:49+0000
2025-11-26T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "لن أبالغ، إن صح التعبير في تقدير الأهمية في الحديث عن التأثير الهدام لهذه التسريبات".وقال: "أولاً، لا يوجد ما يدعو للقلق بشكل خاص (فيما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية حول نصوص المحادثات الهاتفية) وربما تلك الأصوات التي تظهر الآن، "فاير ويتكوف"(اطردوا ويتكوف)، تهدف في المقام الأول إلى عرقلة التقدم المتواضع نحو تسوية سلمية من خلال المفاوضات السلمية".وأشار إلى أن موسكو تتوقع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، واتصالات تفصيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "نعم ، نتوقع مثل هذه الزيارة (زيارة ويتكوف) ونتوقع اتصالات تفصيلية مع الرئيس".وأكد بيسكوف أن الكرملين سوف يعلن عن الاتصالات المحتملة مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، فور توفرها.وأوضح أن هناك عملية جادة جارية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.وأشار أوشاكوف إلى أن "تقارير إعلامية حول اتصالات محتملة بين مسؤولين روس وأمريكيين يتم نشرها بهدف عرقلة تطوير العلاقات بين البلدين".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيالافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20251126/موسكو-نرى-محاولات-قذرة-لتعطيل-التقدم-في-الحوار-الروسي-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1107510906.html
https://sarabic.ae/20251125/ترامب-وجهت-ويتكوف-للقاء-الرئيس-بوتين-في-موسكو-1107492882.html
https://sarabic.ae/20251126/موسكو-خطة-السلام-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-لم-تتم-مناقشتها-في-أبوظبي--عاجل-1107505216.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين حول المحادثات المزعومة بين أوشاكوف وويتكوف: لا نرى أي خطأ في محتواها
دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى عدم المبالغة في خطورة التسريبات المزعومة لوسائل الإعلام للمحادثات بين يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لن أبالغ، إن صح التعبير في تقدير الأهمية في الحديث عن التأثير الهدام لهذه التسريبات".
وأكد بيسكوف أن الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعو إلى إقالة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، تهدف إلى تعطيل التسوية السلمية في أوكرانيا.
وقال: "أولاً، لا يوجد ما يدعو للقلق بشكل خاص (فيما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية حول نصوص المحادثات الهاتفية) وربما تلك الأصوات التي تظهر الآن، "فاير ويتكوف"(اطردوا ويتكوف)، تهدف في المقام الأول إلى عرقلة التقدم المتواضع نحو تسوية سلمية من خلال المفاوضات السلمية".
وأشار إلى أن موسكو تتوقع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، واتصالات تفصيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "نعم ، نتوقع مثل هذه الزيارة (زيارة ويتكوف) ونتوقع اتصالات تفصيلية مع الرئيس".
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".
وأكد بيسكوف أن الكرملين سوف يعلن عن الاتصالات المحتملة مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، فور توفرها.
وأوضح أن هناك عملية جادة جارية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1": "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".
وأشار أوشاكوف إلى أن "تقارير إعلامية حول اتصالات محتملة بين مسؤولين روس وأمريكيين
يتم نشرها بهدف عرقلة تطوير العلاقات بين البلدين".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية
عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية
حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.