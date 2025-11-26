عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين حول المحادثات المزعومة بين أوشاكوف وويتكوف: لا نرى أي خطأ في محتواها

15:49 GMT 26.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى عدم المبالغة في خطورة التسريبات المزعومة لوسائل الإعلام للمحادثات بين يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لن أبالغ، إن صح التعبير في تقدير الأهمية في الحديث عن التأثير الهدام لهذه التسريبات".

وأكد بيسكوف أن الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعو إلى إقالة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، تهدف إلى تعطيل التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقال: "أولاً، لا يوجد ما يدعو للقلق بشكل خاص (فيما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية حول نصوص المحادثات الهاتفية) وربما تلك الأصوات التي تظهر الآن، "فاير ويتكوف"(اطردوا ويتكوف)، تهدف في المقام الأول إلى عرقلة التقدم المتواضع نحو تسوية سلمية من خلال المفاوضات السلمية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
موسكو: نرى محاولات "قذرة" لتعطيل التقدم في الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا
12:08 GMT
وأشار إلى أن موسكو تتوقع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، واتصالات تفصيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "نعم ، نتوقع مثل هذه الزيارة (زيارة ويتكوف) ونتوقع اتصالات تفصيلية مع الرئيس".

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".

وأكد بيسكوف أن الكرملين سوف يعلن عن الاتصالات المحتملة مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، فور توفرها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: وجهت ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو
أمس, 19:45 GMT
وأوضح أن هناك عملية جادة جارية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1": "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".

وأشار أوشاكوف إلى أن "تقارير إعلامية حول اتصالات محتملة بين مسؤولين روس وأمريكيين يتم نشرها بهدف عرقلة تطوير العلاقات بين البلدين".
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
موسكو: خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا لم تتم مناقشتها في أبوظبي
08:55 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".

وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا
لافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا
