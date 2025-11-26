https://sarabic.ae/20251126/موسكو-نرى-محاولات-قذرة-لتعطيل-التقدم-في-الحوار-الروسي-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1107510906.html
موسكو: نرى محاولات "قذرة" لتعطيل التقدم في الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا
موسكو: نرى محاولات "قذرة" لتعطيل التقدم في الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا
أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "هناك حاليا العديد من المحاولات القذرة لعرقلة التقدم الطبيعي بين روسيا وأمريكا". 26.11.2025, سبوتنيك عربي
وأردف: "نحن مستعدون للعمل بما لدينا من مواد. موقفنا ثابت منذ البداية. فهو يتناول جوانب مختلفة من الوضع الراهن، ويركز بشكل أساسي على الأسباب الجذرية للأزمة التي نواجهها منذ فترة طويلة".

ومضى نائب وزير الحارجية الروسي، بالقول: "لسنا مستعدين لمناقشة بعض تفاصيل ما يحدث علنًا، بما في ذلك مختلف صيغ خطة السلام هذه. في نهاية المطاف، لا بد من الوقت والاهتمام لاستمرار عملية الحوار".

وأضاف ريابكوف: "نحن في وضع حيث تحدث ظاهرة معروفة بالفعل من فترات سابقة، وخاصة في عدد من بلدان أوروبا الغربية، ألا وهي النشاط المحموم الذي يهدف إلى منع التوصل إلى اتفاقيات. لقد كشفوا أنفسهم تماما كمعارضين رئيسيين لأي اتفاقات".

وأشار إلى أن أنه في حال رفضت أمريكا الاقتراح الروسي بشأن معاهدة "نيو ستارت"، فإن الوضع في المجال الاستراتيجي سيتفاقم ويصبح غير قابل للتنبؤ، قائلا: "أؤكد مجددا على توقيت وفعالية مبادرتنا في مجال ما بعد معاهدة "نيو ستارت". إذا رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأي سبب كان، وبدأت في تعزيز قدراتها في هذا المجال، فسيتفاقم الوضع الاستراتيجي، وستزداد التوترات وستنخفض القدرة على التنبؤ بشكل حاد أو حتى تفقد تمامًا".

وأوضح ريابكوف بأنه لم يُحرز أي تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.

وأكد أن الشركات الأمريكية تبدي رغبتها في العودة إلى روسيا، لكن موسكو ستدرس كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح رواد الأعمال الروس.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".

وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار بوتين إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، في ساحة المعركة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
12:08 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.11.2025)
أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "هناك حاليا العديد من المحاولات القذرة لعرقلة التقدم الطبيعي بين روسيا وأمريكا".
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عُقد في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول تفاصيل خطة السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "أركز بشكل أساسي على ما صدر رسميا خلال الأيام والساعات الأخيرة. هناك محاولات كثيرة، بما فيها محاولات قذرة، لعرقلة التقدم".
وتابع: "لقد أصبحت التسريبات والأخبار الكاذبة أسلوبا سائدًا في بعض وسائل الإعلام الغربية، لدرجة أنه من المستحيل، التمييز بين ما هو زائف وبين ما إن كان يوجد أساس للتكهنات، وهل هو موجود أم لا".
وأضاف ريابكوف: "نواصل تأكيد موقفنا أنه من المهم جدا بالنسبة لنا ألا نحيد عن التفاهمات، التي تم التوصل إليها في إنكوريدج. لقد أبلغنا الأمريكيين بذلك في أكثر من مناسبة، ولقد تم الإعلان عن ذلك علنًا".
وتابع: "لا مجال للحديث عن أي تنازلات، ولا للتخلي عن نهجنا تجاه الجوانب الرئيسية لحل التحديات، التي تواجهنا، بما في ذلك في سياق مبادرة الدفاع الاستراتيجي. وأؤكد أن مختلف عناصر إنكوريدج تمثل في حد ذاتها حلولا توافقية".
وأردف: "نحن مستعدون للعمل بما لدينا من مواد. موقفنا ثابت منذ البداية. فهو يتناول جوانب مختلفة من الوضع الراهن، ويركز بشكل أساسي على الأسباب الجذرية للأزمة التي نواجهها منذ فترة طويلة".
ومضى نائب وزير الحارجية الروسي، بالقول: "لسنا مستعدين لمناقشة بعض تفاصيل ما يحدث علنًا، بما في ذلك مختلف صيغ خطة السلام هذه
. في نهاية المطاف، لا بد من الوقت والاهتمام لاستمرار عملية الحوار".
وأضاف ريابكوف: "نحن في وضع حيث تحدث ظاهرة معروفة بالفعل من فترات سابقة، وخاصة في عدد من بلدان أوروبا الغربية، ألا وهي النشاط المحموم الذي يهدف إلى منع التوصل إلى اتفاقيات. لقد كشفوا أنفسهم تماما كمعارضين رئيسيين لأي اتفاقات".
وأشار إلى أن أنه في حال رفضت أمريكا الاقتراح الروسي بشأن معاهدة "نيو ستارت"، فإن الوضع في المجال الاستراتيجي سيتفاقم ويصبح غير قابل للتنبؤ، قائلا: "أؤكد مجددا على توقيت وفعالية مبادرتنا في مجال ما بعد معاهدة "نيو ستارت". إذا رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأي سبب كان، وبدأت في تعزيز قدراتها في هذا المجال، فسيتفاقم الوضع الاستراتيجي، وستزداد التوترات وستنخفض القدرة على التنبؤ بشكل حاد أو حتى تفقد تمامًا".
وأوضح ريابكوف بأنه لم يُحرز أي تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.
وأكد أن الشركات الأمريكية تبدي رغبتها في العودة إلى روسيا، لكن موسكو ستدرس كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح رواد الأعمال الروس.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار بوتين إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، في ساحة المعركة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية
حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.