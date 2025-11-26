https://sarabic.ae/20251126/موسكو-نرى-محاولات-قذرة-لتعطيل-التقدم-في-الحوار-الروسي-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1107510906.html

موسكو: نرى محاولات "قذرة" لتعطيل التقدم في الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا

أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "هناك حاليا العديد من المحاولات القذرة لعرقلة التقدم الطبيعي بين روسيا وأمريكا". 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عُقد في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول تفاصيل خطة السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "أركز بشكل أساسي على ما صدر رسميا خلال الأيام والساعات الأخيرة. هناك محاولات كثيرة، بما فيها محاولات قذرة، لعرقلة التقدم".وتابع: "لقد أصبحت التسريبات والأخبار الكاذبة أسلوبا سائدًا في بعض وسائل الإعلام الغربية، لدرجة أنه من المستحيل، التمييز بين ما هو زائف وبين ما إن كان يوجد أساس للتكهنات، وهل هو موجود أم لا".وأضاف ريابكوف: "نواصل تأكيد موقفنا أنه من المهم جدا بالنسبة لنا ألا نحيد عن التفاهمات، التي تم التوصل إليها في إنكوريدج. لقد أبلغنا الأمريكيين بذلك في أكثر من مناسبة، ولقد تم الإعلان عن ذلك علنًا".وأردف: "نحن مستعدون للعمل بما لدينا من مواد. موقفنا ثابت منذ البداية. فهو يتناول جوانب مختلفة من الوضع الراهن، ويركز بشكل أساسي على الأسباب الجذرية للأزمة التي نواجهها منذ فترة طويلة".ومضى نائب وزير الحارجية الروسي، بالقول: "لسنا مستعدين لمناقشة بعض تفاصيل ما يحدث علنًا، بما في ذلك مختلف صيغ خطة السلام هذه. في نهاية المطاف، لا بد من الوقت والاهتمام لاستمرار عملية الحوار".وأشار إلى أن أنه في حال رفضت أمريكا الاقتراح الروسي بشأن معاهدة "نيو ستارت"، فإن الوضع في المجال الاستراتيجي سيتفاقم ويصبح غير قابل للتنبؤ، قائلا: "أؤكد مجددا على توقيت وفعالية مبادرتنا في مجال ما بعد معاهدة "نيو ستارت". إذا رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأي سبب كان، وبدأت في تعزيز قدراتها في هذا المجال، فسيتفاقم الوضع الاستراتيجي، وستزداد التوترات وستنخفض القدرة على التنبؤ بشكل حاد أو حتى تفقد تمامًا".وأوضح ريابكوف بأنه لم يُحرز أي تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وأشار بوتين إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، في ساحة المعركة.وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيالافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا

