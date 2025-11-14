https://sarabic.ae/20251114/زعيم-حزب-فرنسي-ينتقد-زيارة-زيلينسكي-إلى-باريس-بسبب-فضائح-الفساد-في-أوكرانيا-1107111347.html
زعيم حزب فرنسي ينتقد زيارة زيلينسكي إلى باريس بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا
14.11.2025
أعرب فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، عن غضبه من زيارة فلاديمير زيلينسكي المخطط لها إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل فضيحة الفساد في أوكرانيا.
وكتب على منصة "إكس": سيستقبل ماكرون زيلينسكي في قصر الإليزيه يوم الاثنين، حتى مع انغماس الرئيس الأوكراني في أسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد".
وأضاف: "مكافأة على الفساد، لأنه من الواضح أن زيلينسكي سيغادر اجتماعه في قصر الإليزيه بشيك آخر في جيبه!".
ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف تمويل كييف و"الفساد المخزي في أوكرانيا".
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.