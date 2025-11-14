زعيم حزب فرنسي ينتقد زيارة زيلينسكي إلى باريس بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/زعيم-حزب-فرنسي-ينتقد-زيارة-زيلينسكي-إلى-باريس-بسبب-فضائح-الفساد-في-أوكرانيا-1107111347.html
زعيم حزب فرنسي ينتقد زيارة زيلينسكي إلى باريس بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي ينتقد زيارة زيلينسكي إلى باريس بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، عن غضبه من زيارة فلاديمير زيلينسكي المخطط لها إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T13:31+0000
2025-11-14T13:31+0000
العالم
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064600499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ce00815c2ed9b297a563ce133084e9f.jpg
وكتب على منصة "إكس": سيستقبل ماكرون زيلينسكي في قصر الإليزيه يوم الاثنين، حتى مع انغماس الرئيس الأوكراني في أسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد".ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف تمويل كييف و"الفساد المخزي في أوكرانيا".في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكيالكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييفباحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
https://sarabic.ae/20251114/إعلام-أوروبا-تراجع-مساعداتها-لقطاع-الطاقة-الأوكراني-بعد-فضائح-الفساد-1107103564.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064600499_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c8e8180ea0d501c4a75680339740e070.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

زعيم حزب فرنسي ينتقد زيارة زيلينسكي إلى باريس بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا

13:31 GMT 14.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
تابعنا عبر
أعرب فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، عن غضبه من زيارة فلاديمير زيلينسكي المخطط لها إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل فضيحة الفساد في أوكرانيا.
وكتب على منصة "إكس": سيستقبل ماكرون زيلينسكي في قصر الإليزيه يوم الاثنين، حتى مع انغماس الرئيس الأوكراني في أسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد".

وأضاف: "مكافأة على الفساد، لأنه من الواضح أن زيلينسكي سيغادر اجتماعه في قصر الإليزيه بشيك آخر في جيبه!".

ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف تمويل كييف و"الفساد المخزي في أوكرانيا".
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
إعلام: أوروبا تراجع مساعداتها لقطاع الطاقة الأوكراني بعد فضائح الفساد
09:06 GMT
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة إنيرغوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.

لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.
أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكي
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف
باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала