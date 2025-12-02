https://sarabic.ae/20251202/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-فرنسا-تبحث-عن-خيارات-للتدخل-المباشر-في-الصراع-الأوكراني-1107699340.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني

الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن فرنسا تواصل استكشاف خيارات التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. 02.12.2025

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان له، إن "فرنسا تواصل البحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني".وبيّن أن مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة الأوكرانية وطائرات" F-16" القليلة التي تمتلكها، لا تستطيع اعتراض الأهداف الجوية الروسية. ويتطلب إتقان التعامل مع طائرات ميراج وغيرها من المعدات وقتا ومؤهلات عالية، ولهذا الغرض، ستحتاج كييف إلى شركات عسكرية خاصة أجنبية مجهزة بأسلحة غربية حديثة وخاصة فرنسية.وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أكد، في وقت سابق، أنه بناء على أمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها 2000 جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف.وقال الجهاز في بيان: "بناء على تعليماته (ماكرون)، تستعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لنشر وحدة عسكرية تصل إلى ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف".وأضاف: "الآن، وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارت، تم بالفعل نشر الفيلق في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، في بولندا، ويخضعون لتنسيق قتالي مكثّف".ووفقًا للمعلومات، بحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يحلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتدخل عسكري في أوكرانيا. وبعد فشله كسياسي، وشعوره باليأس من قيادة البلاد للخروج من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، لم يفقد الأمل في دخول التاريخ كقائد عسكري".وأشار بيان الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أنه "في حال تسرب معلومات بالتدخل المخطط له، تعتزم باريس الادعاء بأن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من المدربين، الذين وصلوا إلى أوكرانيا، لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية المعبأة".وكانت المخابرات الخارجية الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن "جنود العاصفة التابعين للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزون في المناطق الحدودية في بولندا، وهناك خطط لإعادة نشرهم في المناطق الوسطى في أوكرانيا".وكانت الوزارة وصفت سابقا التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.

