عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن فرنسا تواصل استكشاف خيارات التدخل المباشر في الصراع الأوكراني.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان له، إن "فرنسا تواصل البحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني".وبيّن أن مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة الأوكرانية وطائرات" F-16" القليلة التي تمتلكها، لا تستطيع اعتراض الأهداف الجوية الروسية. ويتطلب إتقان التعامل مع طائرات ميراج وغيرها من المعدات وقتا ومؤهلات عالية، ولهذا الغرض، ستحتاج كييف إلى شركات عسكرية خاصة أجنبية مجهزة بأسلحة غربية حديثة وخاصة فرنسية.وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أكد، في وقت سابق، أنه بناء على أمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها 2000 جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف.وقال الجهاز في بيان: "بناء على تعليماته (ماكرون)، تستعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لنشر وحدة عسكرية تصل إلى ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف".وأضاف: "الآن، وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارت، تم بالفعل نشر الفيلق في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، في بولندا، ويخضعون لتنسيق قتالي مكثّف".ووفقًا للمعلومات، بحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يحلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتدخل عسكري في أوكرانيا. وبعد فشله كسياسي، وشعوره باليأس من قيادة البلاد للخروج من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، لم يفقد الأمل في دخول التاريخ كقائد عسكري".وأشار بيان الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أنه "في حال تسرب معلومات بالتدخل المخطط له، تعتزم باريس الادعاء بأن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من المدربين، الذين وصلوا إلى أوكرانيا، لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية المعبأة".وكانت المخابرات الخارجية الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن "جنود العاصفة التابعين للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزون في المناطق الحدودية في بولندا، وهناك خطط لإعادة نشرهم في المناطق الوسطى في أوكرانيا".وكانت الوزارة وصفت سابقا التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
08:19 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 08:41 GMT 02.12.2025)
قوات فرنسية خلال تدريبات في بولندا. صورة أرشيفية.
قوات فرنسية خلال تدريبات في بولندا. صورة أرشيفية.
© Photo / © Getty Images / DeFodi Images News/Mateusz Slodkowski
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن فرنسا تواصل استكشاف خيارات التدخل المباشر في الصراع الأوكراني.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان له، إن "فرنسا تواصل البحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني".

وأشار الجهاز إلى المرسوم الحكومي رقم "2025-1030"، الذي يجيز استخدام الشركات العسكرية الخاصة لتقديم المساعدة إلى "دولة ثالثة في حالة نزاع مسلح".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الكرملين: المعلومات الواردة بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
28 أكتوبر, 09:41 GMT
وبيّن أن مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة الأوكرانية وطائرات" F-16" القليلة التي تمتلكها، لا تستطيع اعتراض الأهداف الجوية الروسية. ويتطلب إتقان التعامل مع طائرات ميراج وغيرها من المعدات وقتا ومؤهلات عالية، ولهذا الغرض، ستحتاج كييف إلى شركات عسكرية خاصة أجنبية مجهزة بأسلحة غربية حديثة وخاصة فرنسية.
وأشار جهاز الاستخبارات الخارجية إلى إمكانية استخدام الشركات العسكرية الخاصة الغربية لحل هذه المشاكل، لكن موسكو ستعتبر مشاركتها بمثابة تدخل مباشر من فرنسا في العمليات العسكرية ضد روسيا.
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أكد، في وقت سابق، أنه بناء على أمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها 2000 جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
إعلام: الناتو يضغط على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"
16 أكتوبر, 07:39 GMT
وقال الجهاز في بيان: "بناء على تعليماته (ماكرون)، تستعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لنشر وحدة عسكرية تصل إلى ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف".
وتابع: "سيتكون العمود الفقري للتشكيل من جنود العاصفة من الفيلق الأجنبي الفرنسي، ومعظمهم من دول أمريكا اللاتينية".
وأضاف: "الآن، وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارت، تم بالفعل نشر الفيلق في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، في بولندا، ويخضعون لتنسيق قتالي مكثّف".
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن تتوقع من دول الناتو تخصيص المزيد من الأموال لشراء الأسلحة لأوكرانيا
15 أكتوبر, 07:56 GMT
ووفقًا للمعلومات، بحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يحلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتدخل عسكري في أوكرانيا. وبعد فشله كسياسي، وشعوره باليأس من قيادة البلاد للخروج من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، لم يفقد الأمل في دخول التاريخ كقائد عسكري".

ويحلم ماكرون بـ"إكليل الغار" الذي حققه نابليون، لكن دراساته في التاريخ ضعيفة بشكل مخجل، وفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.

وأشار بيان الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أنه "في حال تسرب معلومات بالتدخل المخطط له، تعتزم باريس الادعاء بأن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من المدربين، الذين وصلوا إلى أوكرانيا، لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية المعبأة".
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لافروف: قادة "الناتو" يجهدون لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا
28 أكتوبر, 09:16 GMT
وكانت المخابرات الخارجية الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن "جنود العاصفة التابعين للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزون في المناطق الحدودية في بولندا، وهناك خطط لإعادة نشرهم في المناطق الوسطى في أوكرانيا".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن "أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، مرفوض تمامًا من روسيا، وينذر بتصعيد حاد".
وكانت الوزارة وصفت سابقا التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
