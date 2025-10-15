وزير الحرب الأمريكي: واشنطن تتوقع من دول الناتو تخصيص المزيد من الأموال لشراء الأسلحة لأوكرانيا

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وقال هيغسيث، قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: "توقعاتنا اليوم هي أن المزيد من الدول سوف تسهم بمزيد من الأموال، وأنها سوف تشتري المزيد لتقديمها لأوكرانيا".وأشار إلى أنه من الضروري التوصل إلى نهاية سلمية للصراع في أوكرانيا.وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن دول الناتو "اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة ملياري دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا، من خلال مبادرة "الدعم السريع".وأكد روته أن وزراء دفاع الحلف لن يناقشوا خلال اجتماع اليوم الأربعاء، تسليم صواريخ هجومية بعيدة المدى لنظام كييف.وصرح هيغسيث، على هامش أعمال الاجتماع، بأنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا بالقوة، أي بالقدرات التي يحترمها العدو"، وأردف: "ما تعلمناه في عهد الرئيس (دونالد ترامب) هو السعي الحثيث لتحقيق السلام من خلال القوة. يتحقق السلام عندما نكون أقوياء، وليس باستخدام كلمات قوية أو التلويح بإصبع. يتحقق عندما نمتلك قدرات قوية وحقيقية يحترمها خصمنا".وقال هيغسيث، خلال كلمة ألقاها في بروكسل: "لقد رأى العالم أن رئيسنا (ترامب) هو رئيس سلام يسعى إلى السلام، ويدعم أولئك الذين يقفون إلى جانب الولايات المتحدة. هذا ما رأيناه هناك (في قطاع غزة)، وهذا ما نأمل أن نراه في أوكرانيا". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تخصيص المزيد من الأموال وشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، لا سيما في إطار مبادرة "التعاون العسكري الاستراتيجي" (PURL)، التي تتضمن شراء أسلحة أمريكية لكييف".
وقال هيغسيث، قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: "توقعاتنا اليوم هي أن المزيد من الدول سوف تسهم بمزيد من الأموال، وأنها سوف تشتري المزيد لتقديمها لأوكرانيا".
وأشار إلى أنه من الضروري التوصل إلى نهاية سلمية للصراع في أوكرانيا.

في أوائل أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، "سيطلقان آلية دعم جديدة لأوكرانيا من خلال مبادرة "الدعم السريع" (PURL)، التي تتيح تسليم أسلحة سريعة عبر مساهمات طوعية من دول التحالف".

اجتماع حلف شمال الأطلسي في وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا
07:31 GMT
وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن دول الناتو "اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة ملياري دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا، من خلال مبادرة "الدعم السريع".
وأكد روته أن وزراء دفاع الحلف لن يناقشوا خلال اجتماع اليوم الأربعاء، تسليم صواريخ هجومية بعيدة المدى لنظام كييف.

وقال روته، في تصريحات للصحفيين، قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف: "هذه ليست مسألة مطروحة للنقاش اليوم، لأنها مسألة ثنائية، لذا ما هي الدول التي ترغب، سواء وافقت أم لا، في تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ؟ لكن هذا الأمر غير مطروح للنقاش اليوم".

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
21 مايو, 00:48 GMT
وصرح هيغسيث، على هامش أعمال الاجتماع، بأنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا بالقوة، أي بالقدرات التي يحترمها العدو"، وأردف: "ما تعلمناه في عهد الرئيس (دونالد ترامب) هو السعي الحثيث لتحقيق السلام من خلال القوة. يتحقق السلام عندما نكون أقوياء، وليس باستخدام كلمات قوية أو التلويح بإصبع. يتحقق عندما نمتلك قدرات قوية وحقيقية يحترمها خصمنا".
وفي تعليقه على تسوية الحرب في قطاع غزة، صرح هيغسيث بأن "الجميع يدرك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو رئيس السلام، الذي يدعم من ينحازون إلى الولايات المتحدة"، معربا عن أمله في أن يتكرر هذا النهج في الصراع بأوكرانيا.
وقال هيغسيث، خلال كلمة ألقاها في بروكسل: "لقد رأى العالم أن رئيسنا (ترامب) هو رئيس سلام يسعى إلى السلام، ويدعم أولئك الذين يقفون إلى جانب الولايات المتحدة. هذا ما رأيناه هناك (في قطاع غزة)، وهذا ما نأمل أن نراه في أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"
9 أكتوبر, 21:34 GMT

وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
