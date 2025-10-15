https://sarabic.ae/20251015/وزير-الحرب-الأمريكي-واشنطن-تتوقع-من-دول-الناتو-تخصيص-المزيد-من-الأموال-لشراء-الأسلحة-لأوكرانيا-1106019233.html

وزير الحرب الأمريكي: واشنطن تتوقع من دول الناتو تخصيص المزيد من الأموال لشراء الأسلحة لأوكرانيا

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تخصيص المزيد من الأموال وشراء المزيد من... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال هيغسيث، قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: "توقعاتنا اليوم هي أن المزيد من الدول سوف تسهم بمزيد من الأموال، وأنها سوف تشتري المزيد لتقديمها لأوكرانيا".وأشار إلى أنه من الضروري التوصل إلى نهاية سلمية للصراع في أوكرانيا.وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن دول الناتو "اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة ملياري دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا، من خلال مبادرة "الدعم السريع".وأكد روته أن وزراء دفاع الحلف لن يناقشوا خلال اجتماع اليوم الأربعاء، تسليم صواريخ هجومية بعيدة المدى لنظام كييف.وصرح هيغسيث، على هامش أعمال الاجتماع، بأنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا بالقوة، أي بالقدرات التي يحترمها العدو"، وأردف: "ما تعلمناه في عهد الرئيس (دونالد ترامب) هو السعي الحثيث لتحقيق السلام من خلال القوة. يتحقق السلام عندما نكون أقوياء، وليس باستخدام كلمات قوية أو التلويح بإصبع. يتحقق عندما نمتلك قدرات قوية وحقيقية يحترمها خصمنا".وقال هيغسيث، خلال كلمة ألقاها في بروكسل: "لقد رأى العالم أن رئيسنا (ترامب) هو رئيس سلام يسعى إلى السلام، ويدعم أولئك الذين يقفون إلى جانب الولايات المتحدة. هذا ما رأيناه هناك (في قطاع غزة)، وهذا ما نأمل أن نراه في أوكرانيا". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

