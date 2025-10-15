https://sarabic.ae/20251015/الأمين-العام-للناتو-يعلن-عن-إمدادات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1106017790.html
الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أنه لا يستبعد إعلان دول الحلف، بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء، عن إمدادات جديدة لأوكرانيا، بما في...
وقال روته قبيل الأجتماع: "سنناقش المبادرة الجديدة التي أُطلقت في أغسطس(آب الماضي)، بشأن شراء أسلحة أمريكية فتاكة وغير فتاكة لمساعدة أوكرانيا".وسُئل روته، عما إذا كان يعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لأوكرانيا، "للحصول على صواريخ هجومية ذات مدى أطول"، مجيبًا: "لن تُناقش هذه القضية اليوم لأنها مسألة ثنائية، لذا ما هي الدول التي ترغب في تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، وأي الأسلحة لأوكرانيا. لكن هذا لن نتحدث عنه اليوم".وأضاف: "يقول البعض، ليس داخل حلف الناتو، بل أحيانًا في المناقشات العامة، إنه إذا دخلت طائرة روسية، عمدًا أو عن غير قصد، المجال الجوي للحلف، فعلينا في كل الأحوال إسقاطها. وأنا لا أتفق معهم... أولًا، يجب أن نكون متأكدين تمامًا مما إذا كانت تُشكل تهديدًا حقيقيًا... وإذا لم تكن تُشكل تهديدًا حقيقيًا، فمهمتنا هي إخراجها من مجالنا الجوي".وسيناقش وزراء دفاع الناتو إنفاقهم "الدفاعي" ودعمهم لنظام كييف في بروكسل اليوم الأربعاء.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وقال روته قبيل الأجتماع: "سنناقش المبادرة الجديدة التي أُطلقت في أغسطس(آب الماضي)، بشأن شراء أسلحة أمريكية فتاكة وغير فتاكة لمساعدة أوكرانيا".
وتابع: "لدينا بالفعل التزامات بقيمة إجمالية تبلغ ملياري يورو، وأتوقع إعلانات أخرى اليوم، تشمل كل ما يتعلق بالدفاع الجوي".
وسُئل روته، عما إذا كان يعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لأوكرانيا، "للحصول على صواريخ هجومية ذات مدى أطول"، مجيبًا: "لن تُناقش هذه القضية اليوم لأنها مسألة ثنائية، لذا ما هي الدول التي ترغب في تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، وأي الأسلحة لأوكرانيا. لكن هذا لن نتحدث عنه اليوم".
وأضاف: "يقول البعض، ليس داخل حلف الناتو، بل أحيانًا في المناقشات العامة، إنه إذا دخلت طائرة روسية، عمدًا أو عن غير قصد، المجال الجوي للحلف، فعلينا في كل الأحوال إسقاطها. وأنا لا أتفق معهم... أولًا، يجب أن نكون متأكدين تمامًا مما إذا كانت تُشكل تهديدًا حقيقيًا... وإذا لم تكن تُشكل تهديدًا حقيقيًا، فمهمتنا هي إخراجها من مجالنا الجوي".
وسيناقش وزراء دفاع الناتو إنفاقهم "الدفاعي" ودعمهم لنظام كييف في بروكسل اليوم الأربعاء.
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعتبر "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.