https://sarabic.ae/20251015/الأمين-العام-للناتو-يعلن-عن-إمدادات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1106017790.html

الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أنه لا يستبعد إعلان دول الحلف، بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء، عن إمدادات جديدة لأوكرانيا، بما في... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T07:31+0000

2025-10-15T07:31+0000

2025-10-15T07:31+0000

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101947/97/1019479754_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_73fd18c682ef5f79b5eb1df53645d881.jpg

وقال روته قبيل الأجتماع: "سنناقش المبادرة الجديدة التي أُطلقت في أغسطس(آب الماضي)، بشأن شراء أسلحة أمريكية فتاكة وغير فتاكة لمساعدة أوكرانيا".وسُئل روته، عما إذا كان يعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لأوكرانيا، "للحصول على صواريخ هجومية ذات مدى أطول"، مجيبًا: "لن تُناقش هذه القضية اليوم لأنها مسألة ثنائية، لذا ما هي الدول التي ترغب في تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، وأي الأسلحة لأوكرانيا. لكن هذا لن نتحدث عنه اليوم".وأضاف: "يقول البعض، ليس داخل حلف الناتو، بل أحيانًا في المناقشات العامة، إنه إذا دخلت طائرة روسية، عمدًا أو عن غير قصد، المجال الجوي للحلف، فعلينا في كل الأحوال إسقاطها. وأنا لا أتفق معهم... أولًا، يجب أن نكون متأكدين تمامًا مما إذا كانت تُشكل تهديدًا حقيقيًا... وإذا لم تكن تُشكل تهديدًا حقيقيًا، فمهمتنا هي إخراجها من مجالنا الجوي".وسيناقش وزراء دفاع الناتو إنفاقهم "الدفاعي" ودعمهم لنظام كييف في بروكسل اليوم الأربعاء.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: على الناتو "التفكير مرتين" قبل الدخول في مواجهة ضد موسكوترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض

https://sarabic.ae/20251015/إعلام-الناتو-يبحث-إسقاط-المقاتلات-الروسية-الخارقة-1106016819.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا