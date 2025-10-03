إعلام: على الناتو "التفكير مرتين" قبل الدخول في مواجهة ضد موسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: على الناتو "التفكير مرتين" قبل الدخول في مواجهة ضد موسكو
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة أمريكية، أن موسكو جادة في حديثها عن إمكانية نشوب حرب نووية، ويجب على حلف "الناتو" أن ينصت لهذا الكلام عند ممارسته الضغط على روسيا. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T17:42+0000
2025-10-03T17:42+0000
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وأضافت المجلة إلى أنه "نظرا لامتلاك روسيا لأنظمة مثل "يارس"، يتعين على (الناتو) أن يفكر مرتين قبل ممارسة الضغط على الكرملين. لكن بدلا من ذلك، أصبحت أفعال الحلف أكثر عدوانية، وستزداد التوترات فقط بسبب قضايا أوكرانيا والمشكلات العالمية الأخرى في علاقات الغرب مع موسكو".وأكدت المجلة أن هذه الحقيقة يجب أن تثير قلق "الناتو"، خاصة وأن الأسلحة الأمريكية أهملت بعد الحرب الباردة.وأضافت المجلة أن الغرب غالبا ما يقلل من شأن روسيا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن موسكو تواجه تحالف "الناتو" بأكمله في الصراع الأوكراني، بالإضافة إلى امتلاكها أسلحة نووية متطورة مثل "يارس"، يجب أن تجعل الناس يفكرون بعمق.وقال في اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للنقاش: "هناك من يُحضر هذه التجارب (النووية) نحن نرى ذلك، ونعلمه، وإذا حدث، فسنفعل الشيء نفسه".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بأن عدد الرؤوس النووية على الغواصات في روسيا والولايات المتحدة متقارب.
17:42 GMT 03.10.2025
تابعنا عبر
ذكرت مجلة أمريكية، أن موسكو جادة في حديثها عن إمكانية نشوب حرب نووية، ويجب على حلف "الناتو" أن ينصت لهذا الكلام عند ممارسته الضغط على روسيا.
وأضافت المجلة إلى أنه "نظرا لامتلاك روسيا لأنظمة مثل "يارس"، يتعين على (الناتو) أن يفكر مرتين قبل ممارسة الضغط على الكرملين. لكن بدلا من ذلك، أصبحت أفعال الحلف أكثر عدوانية، وستزداد التوترات فقط بسبب قضايا أوكرانيا والمشكلات العالمية الأخرى في علاقات الغرب مع موسكو".
ووفقا للمجلة فإن "الصاروخ الباليستي العابر للقارات الروسي "يارس"، الذي يظل أحد أكثر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تقدما في العالم. وتعتبر المجلة أن امتلاك مثل هذا السلاح المتقدم يثبت أن روسيا تتعامل بجدية مع تهديد الحرب النووية العالمية".
وأكدت المجلة أن هذه الحقيقة يجب أن تثير قلق "الناتو"، خاصة وأن الأسلحة الأمريكية أهملت بعد الحرب الباردة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
13:03 GMT
وأضافت المجلة أن الغرب غالبا ما يقلل من شأن روسيا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن موسكو تواجه تحالف "الناتو" بأكمله في الصراع الأوكراني، بالإضافة إلى امتلاكها أسلحة نووية متطورة مثل "يارس"، يجب أن تجعل الناس يفكرون بعمق.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بأن موسكو تعلم أن بعض الدول تحضر تجارب نووية، وإذا أجرتها، فستفعل روسيا الشيء نفسه.
وقال في اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للنقاش: "هناك من يُحضر هذه التجارب (النووية) نحن نرى ذلك، ونعلمه، وإذا حدث، فسنفعل الشيء نفسه".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بأن عدد الرؤوس النووية على الغواصات في روسيا والولايات المتحدة متقارب.
