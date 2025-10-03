https://sarabic.ae/20251003/إعلام-على-الناتو-التفكير-مرتين-قبل-الدخول-في-مواجهة-ضد-موسكو-1105589998.html
إعلام: على الناتو "التفكير مرتين" قبل الدخول في مواجهة ضد موسكو
إعلام: على الناتو "التفكير مرتين" قبل الدخول في مواجهة ضد موسكو
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة أمريكية، أن موسكو جادة في حديثها عن إمكانية نشوب حرب نووية، ويجب على حلف "الناتو" أن ينصت لهذا الكلام عند ممارسته الضغط على روسيا. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T17:42+0000
2025-10-03T17:42+0000
2025-10-03T17:42+0000
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وأضافت المجلة إلى أنه "نظرا لامتلاك روسيا لأنظمة مثل "يارس"، يتعين على (الناتو) أن يفكر مرتين قبل ممارسة الضغط على الكرملين. لكن بدلا من ذلك، أصبحت أفعال الحلف أكثر عدوانية، وستزداد التوترات فقط بسبب قضايا أوكرانيا والمشكلات العالمية الأخرى في علاقات الغرب مع موسكو".وأكدت المجلة أن هذه الحقيقة يجب أن تثير قلق "الناتو"، خاصة وأن الأسلحة الأمريكية أهملت بعد الحرب الباردة.وأضافت المجلة أن الغرب غالبا ما يقلل من شأن روسيا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن موسكو تواجه تحالف "الناتو" بأكمله في الصراع الأوكراني، بالإضافة إلى امتلاكها أسلحة نووية متطورة مثل "يارس"، يجب أن تجعل الناس يفكرون بعمق.وقال في اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للنقاش: "هناك من يُحضر هذه التجارب (النووية) نحن نرى ذلك، ونعلمه، وإذا حدث، فسنفعل الشيء نفسه".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بأن عدد الرؤوس النووية على الغواصات في روسيا والولايات المتحدة متقارب.
https://sarabic.ae/20251003/بوتين-ضباط-الجيش-الروسي-اجتازوا-امتحان-الولاء-للوطن-بكل-جدارة-وشرف-1105577995.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الناتو
إعلام: على الناتو "التفكير مرتين" قبل الدخول في مواجهة ضد موسكو
ذكرت مجلة أمريكية، أن موسكو جادة في حديثها عن إمكانية نشوب حرب نووية، ويجب على حلف "الناتو" أن ينصت لهذا الكلام عند ممارسته الضغط على روسيا.
وأضافت المجلة إلى أنه "نظرا لامتلاك روسيا لأنظمة مثل "يارس"، يتعين على (الناتو) أن يفكر مرتين قبل ممارسة الضغط على الكرملين. لكن بدلا من ذلك، أصبحت أفعال الحلف أكثر عدوانية، وستزداد التوترات فقط بسبب قضايا أوكرانيا والمشكلات العالمية الأخرى في علاقات الغرب مع موسكو".
ووفقا للمجلة فإن "الصاروخ الباليستي العابر للقارات الروسي "يارس"، الذي يظل أحد أكثر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تقدما في العالم. وتعتبر المجلة أن امتلاك مثل هذا السلاح المتقدم يثبت أن روسيا تتعامل بجدية مع تهديد الحرب النووية العالمية".
وأكدت المجلة أن هذه الحقيقة يجب أن تثير قلق "الناتو"، خاصة وأن الأسلحة الأمريكية أهملت بعد الحرب الباردة.
وأضافت المجلة أن الغرب غالبا ما يقلل من شأن روسيا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن موسكو تواجه تحالف "الناتو" بأكمله في الصراع الأوكراني، بالإضافة إلى امتلاكها أسلحة نووية متطورة مثل "يارس"، يجب أن تجعل الناس يفكرون بعمق.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بأن موسكو تعلم أن بعض الدول تحضر تجارب نووية، وإذا أجرتها، فستفعل روسيا الشيء نفسه.
وقال في اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للنقاش: "هناك من يُحضر هذه التجارب (النووية) نحن نرى ذلك، ونعلمه، وإذا حدث، فسنفعل الشيء نفسه".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بأن عدد الرؤوس النووية على الغواصات في روسيا والولايات المتحدة متقارب.