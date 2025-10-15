https://sarabic.ae/20251015/إعلام-الناتو-يبحث-إسقاط-المقاتلات-الروسية-الخارقة-1106016819.html

إعلام: الناتو يبحث "إسقاط" المقاتلات الروسية الخارقة

إعلام: الناتو يبحث "إسقاط" المقاتلات الروسية الخارقة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجري مناقشات لوضع قواعد جديدة للاشتباك تسمح بإسقاط الطائرات الروسية، التي تحلق فوق أجواء دول الحلف، إذا... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T06:49+0000

2025-10-15T06:49+0000

2025-10-15T06:49+0000

أخبار العالم الآن

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772462_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_ea6f0c7a4b61cad3f11a7e099891e173.jpg

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بريطانية، أمس الثلاثاء، فإن القادة العسكريين في الناتو، بحثوا "وضع إرشادات موحدة يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع المقاتلات الروسية، التي تحمل صواريخ "جو - أرض" وجعلها أهدافًا محتملة إذا دخلت المجال الجوي لدول الحلف".ويقول التقرير إن "القادة العسكريين في الحلف يرون أن هذا الأمر يجب أن يرتبط بنوع الطائرات وتسليحها".وتشير الصحيفة إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه بعض قادة الحلف إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه روسيا، فإن فريقا آخرا يخشى أن تقود أي أفعال من هذا القبيل إلى مواجهة مباشرة معها".وبحسب الصحيفة، يعاني نظام الدفاع الجوي لدول الحلف في أوروبا، من أزمة كبرى تعيق قدرته على الاستجابة لأي تهديدات جوية، بل ويكون سببا في وجود تضارب في مهام القوات المختلفة التابعة له، بسبب عدم وجود قواعد اشتباك موحدة بين جميع الدول، ويعني ذلك أنه من الممكن اختراق نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو في أوروبا عن طريق هجوم جوي مدروس في وقت الحرب.وزعمت الصحيفة أن "مقاتلات حربية إيطالية من طراز "إف - 35" اعترضت في الآونة الأخيرة، 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ" فوق أجواء إستونيا، قبل مغادرتها".يذكر أن روسيا تمتلك مجموعة من أقوى المقاتلات الهجومية في العالم، كما أنها زودت مقاتلات "ميغ - 31" بصواريخ "جو - أرض" مخصصة للهجوم الأرضي من طراز "كينجال" وهو صاروخ مرعب تحول إلى كابوس عسكري لدول الناتو.كما أن هذه المقاتلة، التي تستخدمها روسيا، من أسرع الطائرات الحربية في العالم وتقدر سرعتها بنحو 2.8 ماخ أي ما يقرب من 3 أضعاف سرعة الصوت التي تقدر بـ 1234 كلم في الساعة، مقارنة بسرعة مقاتلات "إف - 35"، التي تستخدمها دول الناتو، التي تقدر بـ1.6 ماخ فقط.ويعني ذلك أن سرعة الطائرة الروسية "ميغ 31" تقدر بنحو 3455 كلم/ ساعة، مقارنة بسرعة "إف 35"، التي تقدر بنحو 1970 كلم/ ساعة.وكانت وزارة الخارجية الإستونية، قد ذكرت الشهر الماضي، أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي في تالين، لتسليمه مذكرة احتجاج على ما قالت إنه "انتهاك مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" للمجال الجوي الإستوني".وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت وفقًا تامًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية.وأضاف البيان أن الطائرات الروسية "لم تنحرف عن المسار الجوي المتفق عليه، ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا"، مشيرًا إلى أن مسار الرحلة مرّ فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، وعلى بعد يزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو.

https://sarabic.ae/20250919/الدفاع-الروسية-3-مقاتلات-ميغ-31-نفذت-رحلة-مخططة-من-كاريليا-إلى-كالينينغراد-1105051071.html

https://sarabic.ae/20240402/إعلام-فرص-مقاتلات-إف-16-في-القتال-ضد-ميغ-31-الروسية-تقترب-من-الصفر-1087610817.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الناتو