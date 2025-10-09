https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يدعو-إلى-طرد-إسبانيا-من-الناتو-1105817608.html
ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"
ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) النظر في طرد إسبانيا من عضويته بسبب تأخرها في زيادة الإنفاق العسكري وفق... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T21:34+0000
2025-10-09T21:34+0000
2025-10-09T21:34+0000
ترامب
الناتو
أخبار إسبانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حث ترامب القادة الأوروبيين على الضغط على مدريد.وقال الرئيس الأمريكي:"عليكم أن تبدأوا في التحدث إلى إسبانيا... تواصلوا معهم واعرفوا سبب تأخرهم. ليس لديهم أي عذر، وربما يجب أن تطردوهم من الناتو بصراحة".وكان أعضاء الناتو قد اتفقوا في يونيو/حزيران على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب رئيسي لترامب الذي يدعو منذ سنوات الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم.لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث رفض الالتزام بالمستوى الجديد، واصفًا إياه بأنه "لا يتماشى مع دولة الرفاه ورؤيتنا العالمية".يذكر أن إسبانيا انضمت إلى الناتو عام 1982، ويضم الحلف حاليًا 32 دولة عضوًا، وقد عاد إلى واجهة الاهتمام الدولي منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.
https://sarabic.ae/20250928/الناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-غير-محتملة-في-الوقت-الحالي-1105379078.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_75:0:1067:744_1920x0_80_0_0_c4c7adc19cac8996ba1f788690f5899e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الناتو, أخبار إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الناتو, أخبار إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) النظر في طرد إسبانيا من عضويته بسبب تأخرها في زيادة الإنفاق العسكري وفق الالتزامات الجديدة المتفق عليها داخل الحلف.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حث ترامب القادة الأوروبيين على الضغط على مدريد.
وقال الرئيس الأمريكي:"عليكم أن تبدأوا في التحدث إلى إسبانيا... تواصلوا معهم واعرفوا سبب تأخرهم. ليس لديهم أي عذر، وربما يجب أن تطردوهم من الناتو بصراحة".
وكان أعضاء الناتو قد اتفقوا في يونيو/حزيران على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب رئيسي لترامب الذي يدعو منذ سنوات الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم.
لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث رفض الالتزام بالمستوى الجديد، واصفًا إياه بأنه "لا يتماشى مع دولة الرفاه ورؤيتنا العالمية".
يذكر أن إسبانيا انضمت إلى الناتو عام 1982، ويضم الحلف حاليًا 32 دولة عضوًا،
وقد عاد إلى واجهة الاهتمام الدولي منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.