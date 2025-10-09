https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يدعو-إلى-طرد-إسبانيا-من-الناتو-1105817608.html

ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"

ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) النظر في طرد إسبانيا من عضويته بسبب تأخرها في زيادة الإنفاق العسكري وفق...

وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حث ترامب القادة الأوروبيين على الضغط على مدريد.وقال الرئيس الأمريكي:"عليكم أن تبدأوا في التحدث إلى إسبانيا... تواصلوا معهم واعرفوا سبب تأخرهم. ليس لديهم أي عذر، وربما يجب أن تطردوهم من الناتو بصراحة".وكان أعضاء الناتو قد اتفقوا في يونيو/حزيران على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب رئيسي لترامب الذي يدعو منذ سنوات الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم.لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث رفض الالتزام بالمستوى الجديد، واصفًا إياه بأنه "لا يتماشى مع دولة الرفاه ورؤيتنا العالمية".يذكر أن إسبانيا انضمت إلى الناتو عام 1982، ويضم الحلف حاليًا 32 دولة عضوًا، وقد عاد إلى واجهة الاهتمام الدولي منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.

