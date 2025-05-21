https://sarabic.ae/20250521/هيغسيث-يوجه-بإجراء-مراجعة-للانسحاب-الأميركي-من-أفغانستان-1100802322.html
هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بإجراء مراجعة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T00:48+0000
2025-05-21T00:48+0000
2025-05-21T00:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وجاء في مذكرة لهيغسيث، "خلصتُ إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لضمان المساءلة عن هذا الحدث وتقديم الصورة الكاملة للشعب الأمريكي".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يعلن-إطلاق-مشروع-القبة-الذهبية-الأمريكية-1100801289.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
وجّه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بإجراء مراجعة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.
القاهرة –سبوتنيك. وجاء في مذكرة لهيغسيث، "خلصتُ إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لضمان المساءلة عن هذا الحدث وتقديم الصورة الكاملة للشعب الأمريكي".
وأضاف، "لتلبية هذه الضرورة، أكلف مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة ومستشار وزير الدفاع شون بارنيل بتشكيل لجنة مراجعة خاصة تابعة للوزارة، لتجري فحصًا دقيقًا للتحقيقات السابقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نتائج الوقائع والمصادر والشهود، وتحليل عملية صنع القرار التي أدت إلى واحدة من أحلك اللحظات الدولية وأكثرها دموية في التاريخ الأمريكي".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة
وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.