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هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بإجراء مراجعة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي
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القاهرة –سبوتنيك. وجاء في مذكرة لهيغسيث، "خلصتُ إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لضمان المساءلة عن هذا الحدث وتقديم الصورة الكاملة للشعب الأمريكي".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يعلن-إطلاق-مشروع-القبة-الذهبية-الأمريكية-1100801289.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان

00:48 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
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وجّه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بإجراء مراجعة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.
القاهرة –سبوتنيك. وجاء في مذكرة لهيغسيث، "خلصتُ إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لضمان المساءلة عن هذا الحدث وتقديم الصورة الكاملة للشعب الأمريكي".
وأضاف، "لتلبية هذه الضرورة، أكلف مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة ومستشار وزير الدفاع شون بارنيل بتشكيل لجنة مراجعة خاصة تابعة للوزارة، لتجري فحصًا دقيقًا للتحقيقات السابقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نتائج الوقائع والمصادر والشهود، وتحليل عملية صنع القرار التي أدت إلى واحدة من أحلك اللحظات الدولية وأكثرها دموية في التاريخ الأمريكي".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
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أمس, 20:44 GMT
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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