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ترامب يعلن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية
ترامب يعلن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T20:44+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية فترته الرئاسية، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيها حوالي ثلاث سنوات كاملة.وذكرت صحيفة غربية أن ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الباليستية، من أجل أن "تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".ويوم الخميس الماضي، وخلال زيارته لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، ضمن جولته الخليجية التي شملت أيضا السعودية والإمارات، أعلن الرئيس الأمريكي عن مشروع "القبة الذهبية".وأكد ترامب أمام حشد من الجنود الأمريكيين تخصيص "أضخم ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش على وجه الأرض".وشدد على أن إدارته لن تتهاون في الدفاع عن أمن البلاد وشركائها، قائلا: "أولويتي دائما هي إنهاء النزاعات، ولكنني لن أتردد في استخدام القوة عند الضرورة لحماية حلفائنا وردع أعدائنا".
https://sarabic.ae/20250519/مسؤول-أمريكي-يكشف-سبب-تراجع-نائب-ترامب-عن-زيارة-إسرائيل-1100739681.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, قطر
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, قطر

ترامب يعلن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية

20:44 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية فترته الرئاسية، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيها حوالي ثلاث سنوات كاملة.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل
أمس, 12:53 GMT
وذكرت صحيفة غربية أن ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الباليستية، من أجل أن "تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.
وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت إسرائيل في بناء القبة الصاروخية وأن "القبة الذهبية" ستكون الأفضل على الإطلاق، منوها إلى أن "كندا اتصلت بنا وتريد أن تكون جزءا من منظومة القبة الذهبية للدفاع الصاروخي".
ويوم الخميس الماضي، وخلال زيارته لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، ضمن جولته الخليجية التي شملت أيضا السعودية والإمارات، أعلن الرئيس الأمريكي عن مشروع "القبة الذهبية".
وأكد ترامب أمام حشد من الجنود الأمريكيين تخصيص "أضخم ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش على وجه الأرض".
وشدد على أن إدارته لن تتهاون في الدفاع عن أمن البلاد وشركائها، قائلا: "أولويتي دائما هي إنهاء النزاعات، ولكنني لن أتردد في استخدام القوة عند الضرورة لحماية حلفائنا وردع أعدائنا".
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