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https://sarabic.ae/20250519/البيت-الأبيض-يكشف-حقيقة-علاقة-ترامب-بالطائرة-الفاخرة-المهداة-من-قطر-1100750889.html
البيت الأبيض يكشف حقيقة علاقة ترامب بالطائرة الفاخرة المهداة من قطر
البيت الأبيض يكشف حقيقة علاقة ترامب بالطائرة الفاخرة المهداة من قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل، التي أُعلن عن نية الرئيس دونالد ترامب قبولها، هي جزء من... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T18:07+0000
2025-05-19T18:07+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية نفي ليفيت للتقارير التي زعمت أن العائلة المالكة القطرية ستهدي الطائرة لإدارة ترامب، موضحة أن الطائرة سيتم تعديلها لتكون الطائرة الرئاسية خلال ولاية ترامب الثانية، وانتقدت ليفيت وسائل الإعلام بسبب ما وصفته بـ"التضليل" حول هذا التبرع.وأكدت ليفيت أن الحكومة القطرية عرضت التبرع بالطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول التبرع وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية.وستخضع الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 747-8"، لتحديثات بأعلى المعايير من قبل وزارة الدفاع والقوات الجوية، مشيرة إلى أنها تبرع للدولة وليست هدية شخصية للرئيس. وطالبت وسائل الإعلام بتصحيح تقاريرها السابقة.وتخطط وزارة الدفاع لقبول الطائرة، مع إجراء تعديلات أمنية عليها لاستخدامها من قبل الرئيس، على أن يتم التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته، ونفى ترامب أي نية لاستخدام الطائرة بعد انتهاء ولايته.وكشف ترامب في مقابلة الأسبوع الماضي عن تواصل مسؤولين قطريين معه بشأن إمكانية تقديم طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية.وأعرب أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم إزاء هذا التبرع، وحذر السيناتور الجمهوري تيد كروز من أن الطائرة قد تشكل "مخاطر تجسس ومراقبة كبيرة".وأشار السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، إلى أن قبول الطائرة قد يعرض الأنظمة والاتصالات الحساسة لـ"مخاطر كبيرة" تتعلق بمكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إليها.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية مع قطر تتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، خلال زيارته إلى الدوحة.وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".
https://sarabic.ae/20250519/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-مساعيه-لإنهاء-حرب-غزة-وتعزيز-الثقة-العالمية-في-الولايات-المتحدة-1100742545.html
https://sarabic.ae/20250516/البنك-الدولي-السعودية-وقطر-تسددان-ديون-سوريا-البالغة-نحو-155-مليون-دولار-1100628931.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم

البيت الأبيض يكشف حقيقة علاقة ترامب بالطائرة الفاخرة المهداة من قطر

18:07 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد
الرئيس الأمريكي ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل، التي أُعلن عن نية الرئيس دونالد ترامب قبولها، هي جزء من "مشروع القوات الجوية الأمريكية"، مؤكدة أن ترامب "لا علاقة شخصية له بها".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية نفي ليفيت للتقارير التي زعمت أن العائلة المالكة القطرية ستهدي الطائرة لإدارة ترامب، موضحة أن الطائرة سيتم تعديلها لتكون الطائرة الرئاسية خلال ولاية ترامب الثانية، وانتقدت ليفيت وسائل الإعلام بسبب ما وصفته بـ"التضليل" حول هذا التبرع.
وأكدت ليفيت أن الحكومة القطرية عرضت التبرع بالطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول التبرع وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية.
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البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لإنهاء حرب غزة وتعزيز الثقة العالمية في الولايات المتحدة
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وستخضع الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 747-8"، لتحديثات بأعلى المعايير من قبل وزارة الدفاع والقوات الجوية، مشيرة إلى أنها تبرع للدولة وليست هدية شخصية للرئيس. وطالبت وسائل الإعلام بتصحيح تقاريرها السابقة.
وتخطط وزارة الدفاع لقبول الطائرة، مع إجراء تعديلات أمنية عليها لاستخدامها من قبل الرئيس، على أن يتم التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته، ونفى ترامب أي نية لاستخدام الطائرة بعد انتهاء ولايته.
وكشف ترامب في مقابلة الأسبوع الماضي عن تواصل مسؤولين قطريين معه بشأن إمكانية تقديم طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية.
وأعرب أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم إزاء هذا التبرع، وحذر السيناتور الجمهوري تيد كروز من أن الطائرة قد تشكل "مخاطر تجسس ومراقبة كبيرة".
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البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار
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وأشار السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، إلى أن قبول الطائرة قد يعرض الأنظمة والاتصالات الحساسة لـ"مخاطر كبيرة" تتعلق بمكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إليها.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية مع قطر تتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، خلال زيارته إلى الدوحة.
وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.
ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".
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