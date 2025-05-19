https://sarabic.ae/20250519/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-مساعيه-لإنهاء-حرب-غزة-وتعزيز-الثقة-العالمية-في-الولايات-المتحدة-1100742545.html

البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لإنهاء حرب غزة وتعزيز الثقة العالمية في الولايات المتحدة

البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لإنهاء حرب غزة وتعزيز الثقة العالمية في الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل جهوده الحثيثة لإنهاء الصراع في قطاع غزة. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T13:59+0000

2025-05-19T13:59+0000

2025-05-19T13:59+0000

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وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية ترامب لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس أعرب عن رغبته الواضحة في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وفي سياق متصل، أوضح البيت الأبيض أن زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط تهدف إلى تأكيد دعم الولايات المتحدة لشركائها في الخليج، حيث سيؤكد ترامب وقوف أمريكا إلى جانبهم في مواجهة التحديات الإقليمية.وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب يأمل في أن يشهد لبنان مزيدًا من الأمن والاستقرار، خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بـ"حزب الله" اللبناني والنفوذ الإيراني في المنطقة.على صعيد آخر، أكدت المتحدثة التزام الإدارة الأمريكية بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، واصفة هذا الهدف بـ"الخط الأحمر" الذي لن تتهاون فيه واشنطن. وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشاد البيت الأبيض بالثقة العالمية المتزايدة في الولايات المتحدة واقتصادها، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح سياسات ترامب.من ناحية أخرى، كشف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يجرِ أي اتصال مع الرئيس السابق جو بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان. في حين أشار إلى أن لقاء نائب الرئيس مع فلاديمير زيلينسكي كان "جيدًا" ومثمرًا.وفي إطار الدبلوماسية، أفاد البيت الأبيض أن نائب الرئيس سلم بابا الفاتيكان دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تعزيز العلاقات مع الفاتيكان.

https://sarabic.ae/20250519/مسؤول-أمريكي-يكشف-سبب-تراجع-نائب-ترامب-عن-زيارة-إسرائيل-1100739681.html

https://sarabic.ae/20250519/ترامب-يعلق-على-إصابة-بايدن-بالسرطان-1100722748.html

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