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إعلام: بدء المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين
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https://sarabic.ae/20250519/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-مساعيه-لإنهاء-حرب-غزة-وتعزيز-الثقة-العالمية-في-الولايات-المتحدة-1100742545.html
البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لإنهاء حرب غزة وتعزيز الثقة العالمية في الولايات المتحدة
البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لإنهاء حرب غزة وتعزيز الثقة العالمية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل جهوده الحثيثة لإنهاء الصراع في قطاع غزة. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:59+0000
2025-05-19T13:59+0000
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وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية ترامب لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس أعرب عن رغبته الواضحة في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وفي سياق متصل، أوضح البيت الأبيض أن زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط تهدف إلى تأكيد دعم الولايات المتحدة لشركائها في الخليج، حيث سيؤكد ترامب وقوف أمريكا إلى جانبهم في مواجهة التحديات الإقليمية.وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب يأمل في أن يشهد لبنان مزيدًا من الأمن والاستقرار، خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بـ"حزب الله" اللبناني والنفوذ الإيراني في المنطقة.على صعيد آخر، أكدت المتحدثة التزام الإدارة الأمريكية بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، واصفة هذا الهدف بـ"الخط الأحمر" الذي لن تتهاون فيه واشنطن. وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشاد البيت الأبيض بالثقة العالمية المتزايدة في الولايات المتحدة واقتصادها، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح سياسات ترامب.من ناحية أخرى، كشف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يجرِ أي اتصال مع الرئيس السابق جو بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان. في حين أشار إلى أن لقاء نائب الرئيس مع فلاديمير زيلينسكي كان "جيدًا" ومثمرًا.وفي إطار الدبلوماسية، أفاد البيت الأبيض أن نائب الرئيس سلم بابا الفاتيكان دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تعزيز العلاقات مع الفاتيكان.
https://sarabic.ae/20250519/مسؤول-أمريكي-يكشف-سبب-تراجع-نائب-ترامب-عن-زيارة-إسرائيل-1100739681.html
https://sarabic.ae/20250519/ترامب-يعلق-على-إصابة-بايدن-بالسرطان-1100722748.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لإنهاء حرب غزة وتعزيز الثقة العالمية في الولايات المتحدة

13:59 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل جهوده الحثيثة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية ترامب لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس أعرب عن رغبته الواضحة في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
وفي سياق متصل، أوضح البيت الأبيض أن زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط تهدف إلى تأكيد دعم الولايات المتحدة لشركائها في الخليج، حيث سيؤكد ترامب وقوف أمريكا إلى جانبهم في مواجهة التحديات الإقليمية.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل
12:53 GMT
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب يأمل في أن يشهد لبنان مزيدًا من الأمن والاستقرار، خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بـ"حزب الله" اللبناني والنفوذ الإيراني في المنطقة.
على صعيد آخر، أكدت المتحدثة التزام الإدارة الأمريكية بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، واصفة هذا الهدف بـ"الخط الأحمر" الذي لن تتهاون فيه واشنطن. وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشاد البيت الأبيض بالثقة العالمية المتزايدة في الولايات المتحدة واقتصادها، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح سياسات ترامب.
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان
08:03 GMT
من ناحية أخرى، كشف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يجرِ أي اتصال مع الرئيس السابق جو بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان. في حين أشار إلى أن لقاء نائب الرئيس مع فلاديمير زيلينسكي كان "جيدًا" ومثمرًا.
وفي إطار الدبلوماسية، أفاد البيت الأبيض أن نائب الرئيس سلم بابا الفاتيكان دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تعزيز العلاقات مع الفاتيكان.
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