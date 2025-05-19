https://sarabic.ae/20250519/ترامب-يعلق-على-إصابة-بايدن-بالسرطان-1100722748.html
ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان
ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنباء إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بمرض السرطان تشعره بالحزن. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T08:03+0000
2025-05-19T08:03+0000
2025-05-19T08:03+0000
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جو بايدن
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جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه وقرينته ميلانيا، يدعون لبايدن بالشفاء العاجل.وأمس الأحد، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تشخيص إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، الذي انتشر إلى عظامه، مشيرا إلى أن هذا السرطان حساس للهرمونات، ما يسمح بمعالجته بفعالية.وأضاف مكتب بايدن: "يراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه".وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، الأسبوع الماضي، إن بايدن خضع للتقييم بعد العثور على عقدة صغيرة في غدة البروستات، ما استدعى إجراء المزيد من التقييم.ويصنف سرطان البروستاتا في المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد كأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وفقًا لعيادة "كليفلاند".ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُصاب 13 رجلًا من كل 100 رجل بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم.وعلى الرغم من أن جميع الرجال معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستات، إلا أن العمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250518/بايدن-يشخص-بنوع-عدواني-من-سرطان-البروستاتا-1100716736.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنباء إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بمرض السرطان تشعره بالحزن.
جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه وقرينته ميلانيا، يدعون لبايدن بالشفاء العاجل.
وأمس الأحد، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تشخيص إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا
، الذي انتشر إلى عظامه، مشيرا إلى أن هذا السرطان حساس للهرمونات، ما يسمح بمعالجته بفعالية.
وأضاف مكتب بايدن: "يراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه".
وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق
، الأسبوع الماضي، إن بايدن خضع للتقييم بعد العثور على عقدة صغيرة في غدة البروستات، ما استدعى إجراء المزيد من التقييم.
ويصنف سرطان البروستاتا في المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد كأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وفقًا لعيادة "كليفلاند".
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُصاب 13 رجلًا من كل 100 رجل بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم.
وعلى الرغم من أن جميع الرجال معرضون لخطر الإصابة بسرطان
البروستات، إلا أن العمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.