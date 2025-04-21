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https://sarabic.ae/20250421/الحزب-الديمقراطي-يتجاهل-بايدن-في-تهنئة-عيد-الفصح--1099738138.html
الحزب الديمقراطي يتجاهل بايدن في تهنئة عيد الفصح
الحزب الديمقراطي يتجاهل بايدن في تهنئة عيد الفصح
سبوتنيك عربي
نشر الحزب الديمقراطي الأمريكي تهنئة بمناسبة عيد الفصح، مرفقة بصور أرشيفية لأحدث الرؤساء الديمقراطيين، باستثناء الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وفقًا لما ذكرته... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T01:33+0000
2025-04-21T01:33+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
عيد الفصح
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صباح الأحد، هنأ الحساب الرسمي للحزب الديمقراطي على موقع إكس مشتركيه بعيد الفصح، وشارك صورًا لرؤساء سابقين، وأشار بعض النقاد المحافظين إلى أن التهنئة لم تذكر بايدن، وفقًا للقناة.واشنطن – سبوتنيك. أرفقت الرسالة صورًا لرؤساء أمريكيين سابقين: باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجيمي كارتر، وجون كينيدي. التُقطت هذه الصور مع عائلاتهم خلال احتفالات عيد الفصح أثناء توليهم مناصبهم.وفقًا لمركز المساعدة على شبكة X الاجتماعية، يمكن للمستخدمين اختيار صورة واحدة إلى أربع صور فقط لنشرها في رسالة واحدة.لاحقًا، نشرت حسابات الحزب على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا) وإنستغرام (المملوك لشركة ميتا، التي تُحظر أنشطتها في روسيا باعتبارها متطرفة) صورًا لبايدن برفقة زوجته جيل بايدن وأرنب عيد الفصح. وهكذا، عُرضت أسماء الرؤساء الديمقراطيين الخمسة حسب تسلسلهم الزمني.رفضت اللجنة الوطنية الديمقراطية التعليق على هذا الوضع عندما تواصلت معها قناة فوكس نيوز بطلب مماثل.وكما ذكرت صحيفة ذا هيل في 20 أبريل/نيسان، أعرب ممثلون عن الحزب الديمقراطي عن رغبتهم في أن يحد بايدن وزوجته من ظهورهما العلني حتى لا يفسدا صورة الحزب.وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعود إلى وجود مستوى عالٍ من السخط أو اللامبالاة تجاههما بين الديمقراطيين.
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-زيلينسكي-وبايدن-المحتال-قاما-بعمل-فظيع-أدى-إلى-اندلاع-الحرب-في-أوكرانيا-1099538675.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, عيد الفصح
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, عيد الفصح

الحزب الديمقراطي يتجاهل بايدن في تهنئة عيد الفصح

01:33 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
نشر الحزب الديمقراطي الأمريكي تهنئة بمناسبة عيد الفصح، مرفقة بصور أرشيفية لأحدث الرؤساء الديمقراطيين، باستثناء الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وفقًا لما ذكرته قناة فوكس نيوز.
صباح الأحد، هنأ الحساب الرسمي للحزب الديمقراطي على موقع إكس مشتركيه بعيد الفصح، وشارك صورًا لرؤساء سابقين، وأشار بعض النقاد المحافظين إلى أن التهنئة لم تذكر بايدن، وفقًا للقناة.
واشنطن – سبوتنيك. أرفقت الرسالة صورًا لرؤساء أمريكيين سابقين: باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجيمي كارتر، وجون كينيدي. التُقطت هذه الصور مع عائلاتهم خلال احتفالات عيد الفصح أثناء توليهم مناصبهم.
وفقًا لمركز المساعدة على شبكة X الاجتماعية، يمكن للمستخدمين اختيار صورة واحدة إلى أربع صور فقط لنشرها في رسالة واحدة.
لاحقًا، نشرت حسابات الحزب على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا) وإنستغرام (المملوك لشركة ميتا، التي تُحظر أنشطتها في روسيا باعتبارها متطرفة) صورًا لبايدن برفقة زوجته جيل بايدن وأرنب عيد الفصح. وهكذا، عُرضت أسماء الرؤساء الديمقراطيين الخمسة حسب تسلسلهم الزمني.
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رفضت اللجنة الوطنية الديمقراطية التعليق على هذا الوضع عندما تواصلت معها قناة فوكس نيوز بطلب مماثل.
وكما ذكرت صحيفة ذا هيل في 20 أبريل/نيسان، أعرب ممثلون عن الحزب الديمقراطي عن رغبتهم في أن يحد بايدن وزوجته من ظهورهما العلني حتى لا يفسدا صورة الحزب.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعود إلى وجود مستوى عالٍ من السخط أو اللامبالاة تجاههما بين الديمقراطيين.
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