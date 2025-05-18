https://sarabic.ae/20250518/بايدن-يشخص-بنوع-عدواني-من-سرطان-البروستاتا-1100716736.html

تشخيص بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا

تشخيص بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب الرئيس السابق جو بايدن في بيانٍ، يوم الأحد، عن تشخيص إصابته بنوعٍ عدوانيٍّ من سرطان البروستاتا، والذي انتشر إلى عظامه. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T21:59+0000

2025-05-18T21:59+0000

2025-05-18T22:00+0000

جو بايدن

ترامب

السرطان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ووفقًا للبيان، شُخِّص بايدن بـ"سرطان البروستاتا، الذي يتميز بدرجة 9 على مقياس غليسون (الدرجة الخامسة) مع انتشار ورمٍ خبيثٍ إلى العظام".وأضاف مكتبه: "يراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه".وأضاف مكتبه الأسبوع الماضي، أن بايدن خضع للتقييم بعد العثور على عقدة صغيرة في البروستاتا، مما استدعى إجراء المزيد من التقييم.نبذة عن سرطان البروستاتاسرطان البروستاتا شائع، ويأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد كأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وفقًا لعيادة كليفلاند. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُصاب 13 رجلًا من كل 100 رجل بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم.وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه "كلما تقدم الرجل في السن، زادت احتمالية إصابته بسرطان البروستاتا".يبلغ بايدن من العمر 82 عامًا، وقد ترك منصبه في يناير كأكبر رئيس سنًا في التاريخ، على الرغم من أن الرئيس ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، أصبح في يناير أكبر رئيس سنًا يؤدي اليمين الدستورية.كان ترامب قال يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب "يشعران بالحزن إزاء التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن".وتابع السيد ترامب في منشوره: "نتقدم بأحر التمنيات لجيل وعائلتها، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح".ما هو مقياس غليسون؟يُعدّ مقياس غليسون نظامًا لتصنيف سرطان البروستاتا، وفقًا لعيادة كليفلاند. يُصنّف أخصائيو علم الأمراض كل عينة نسيجية على مقياس من 1 إلى 5، كلما انخفضت الدرجة، كانت الخلايا السرطانية أقرب إلى الخلايا الطبيعية.قد تختلف درجة كل منطقة من سرطان البروستاتا، لذلك يختار أخصائيو علم الأمراض المنطقتين اللتين تُشكّلان معظم السرطان، ويجمعون درجتي المنطقتين للحصول على مقياس غليسون، وفقًا لعيادة كليفلاند.قد سُجلت درجة غليسون لبايدن عند 9 (مجموعة الدرجة 5)، ما يعني أن أكبر منطقتين في الورم مصنفتان بالدرجة 5، وهي الأعلى على الإطلاق، وتشير إلى خلايا شديدة التغير عن شكل الخلايا الطبيعية، وتُوصف بأنها "سيئة التمايز" أو "غير متمايزة".وتضع هذه الدرجة بايدن في الفئة الأعلى من حيث العدوانية، مما يشير، وفقًا للأطر السريرية، إلى احتمال كبير لامتداد السرطان خارج البروستاتا، وارتفاع معدل الانتشار، وسوء التوقعات دون تدخل علاجي.ووفقًا للدكتورة سيلين جاوندر، المساهمة الطبية في "سي بي إس"، فإن وجود نقائل في العظام يؤكد أن المرض في مرحلته M1، ويضعه ضمن فئة الخطورة العالية أو العالية جدًا، حسب أنظمة التصنيف المعتمدة.تاريخ عائلة بايدن مع السرطانتوفي نجل بايدن، بو بايدن، عام 2015 عن عمر 46 عامًا، جراء إصابته بالورم الأرومي الدبقي (سرطان الدماغ). وقد أكد بايدن مرارًا أن تعرض ابنه لدخان الحفر العسكرية في العراق كان سببًا محتملًا لإصابته.وكان بايدن قد خضع أيضًا لعلاج من سرطان الجلد قبل عامين، حيث أزال الأطباء آفة جلدية تحتوي على أنسجة سرطانية من صدره أثناء فحص روتيني.مبادرة "القضاء على السرطان" بقيادة بايدنأُطلقت مبادرة "القضاء على السرطان" عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما، وتولى بايدن، حين كان نائبًا للرئيس، قيادة المشروع بعد وفاة نجله. وقد خُصص للمبادرة تمويل قدره 1.8 مليار دولار يُوزع على مدى سبع سنوات.وأعاد بايدن إطلاقها عام 2022، وأكد البيت الأبيض حينها أن الهدف هو "القضاء على السرطان كما نعرفه اليوم".

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جو بايدن, ترامب, السرطان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم