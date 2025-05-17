https://sarabic.ae/20250517/مسؤول-أمريكي-ينشر-مقطعا-يقارن-فيه-بين-استقبال-محمد-بن-سلمان-لترامب-وبايدن-فيديو-1100652994.html
مسؤول أمريكي ينشر مقطعا يقارن فيه بين استقبال محمد بن سلمان لترامب وبايدن... فيديو
مسؤول أمريكي ينشر مقطعا يقارن فيه بين استقبال محمد بن سلمان لترامب وبايدن... فيديو
سبوتنيك عربي
قارن دان سكافينو، مساعد الرئيس الأمريكي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بين أسلوب استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T06:42+0000
2025-05-17T06:42+0000
2025-05-17T06:42+0000
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دونالد ترامب
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تضمن المقطع مشاهد تبرز حفاوة الاستقبال الذي حظي به الرئيس ترامب خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت في المملكة العربية السعودية، ومرّت بقطر، واختتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.في سياق متصل، علّق الرئيس ترامب على زيارته لدول الخليج، موجهًا انتقادات لما وصفه بـ"قبضة اليد" التي استخدمها الرئيس السابق جو بايدن خلال زيارته السابقة للسعودية.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين حول الزيارة، قال ترامب مخاطبًا إحدى الصحفيات: "أنا متأكد أنكِ شاهدتِ ذلك الليلة الماضية. لقد صافحتُ أكثر مما يستطيع أي إنسان فعله. كان هناك الكثير من المصافحات، وكانوا أشخاصًا عظماء، لكنهم كانوا متعطشين للحب، لأن بلدنا لم يمنحهم الحب الكافي، بل قدم لهم قبضة بدلاً من ذلك".وأضاف ترامب، مستذكرًا زيارة بايدن: "أتذكرين قبضة اليد في السعودية؟ لقد قطع كل تلك المسافة إلى السعودية ليصافحهم بقبضة يده. هذا ليس ما يريدونه. لا يريدون قبضته، بل يريدون مصافحة يده"، وفق تعبيره.
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العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب
مسؤول أمريكي ينشر مقطعا يقارن فيه بين استقبال محمد بن سلمان لترامب وبايدن... فيديو
قارن دان سكافينو، مساعد الرئيس الأمريكي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بين أسلوب استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن، وذلك في فيديو نشره عبر منصة "إكس".
تضمن المقطع مشاهد تبرز حفاوة الاستقبال الذي حظي به الرئيس ترامب خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت في المملكة العربية السعودية، ومرّت بقطر، واختتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في سياق متصل، علّق الرئيس ترامب
على زيارته لدول الخليج، موجهًا انتقادات لما وصفه بـ"قبضة اليد" التي استخدمها الرئيس السابق جو بايدن خلال زيارته السابقة للسعودية.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين حول الزيارة، قال ترامب مخاطبًا إحدى الصحفيات: "أنا متأكد أنكِ شاهدتِ ذلك الليلة الماضية. لقد صافحتُ أكثر مما يستطيع أي إنسان فعله. كان هناك الكثير من المصافحات، وكانوا أشخاصًا عظماء، لكنهم كانوا متعطشين للحب، لأن بلدنا لم يمنحهم الحب الكافي، بل قدم لهم قبضة بدلاً من ذلك".
وأضاف ترامب، مستذكرًا زيارة بايدن: "أتذكرين قبضة اليد في السعودية؟ لقد قطع كل تلك المسافة إلى السعودية ليصافحهم بقبضة يده. هذا ليس ما يريدونه. لا يريدون قبضته، بل يريدون مصافحة يده"، وفق تعبيره.