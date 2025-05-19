https://sarabic.ae/20250519/مسؤول-أمريكي-يكشف-سبب-تراجع-نائب-ترامب-عن-زيارة-إسرائيل-1100739681.html
مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل
مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول أمريكي رفيع أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كان يفكر في السفر إلى إسرائيل، غدا الثلاثاء، لكنه تراجع عن الزيارة بسبب توسيع العملية العسكرية في... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T12:53+0000
2025-05-19T12:53+0000
2025-05-19T12:54+0000
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
ترامب
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ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول الأمريكي، قوله، اليوم الاثنين: "فانس قرر عدم زيارة إسرائيل غدا الثلاثاء، لأنه لم يرد أن تفهم تل أبيب ودول المنطقة من زيارته أن إدارة دونالد ترامب تؤيد قرار إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع الفلسطيني، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس".وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار "لا يعتبر خطوة للضغط العلني على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "فانس برر رسميا إلغاء الزيارة بـ"أسباب لوجستية".وأضاف لوسائل إعلام أمريكية: "ناقش فانس الأمر مع فريقه وعبّر عن قلقه من أن تفسر الزيارة على أنها موافقة أمريكية على توسيع العملية العسكرية، سواء من قبل إسرائيل أو دول المنطقة، ولذلك قرر عدم التوجه إلى إسرائيل".وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أبلغت الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية، السبت الماضي، أن فانس يدرس المرور بإسرائيل بعد انتهاء زيارته إلى الفاتيكان، كما جرت محادثات إضافية بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أمس الأحد، للتحضير للزيارة.وكان بدأ الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إدخال قوات إضافية إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية "عربات جدعون"، التي تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على القطاع، وتهجير جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص إلى "منطقة إنسانية"، وهدم أغلبية القطاع.
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قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, ترامب
قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, ترامب
مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل
12:53 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 19.05.2025)
أكد مسؤول أمريكي رفيع أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كان يفكر في السفر إلى إسرائيل، غدا الثلاثاء، لكنه تراجع عن الزيارة بسبب توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول الأمريكي، قوله، اليوم الاثنين: "فانس قرر عدم زيارة إسرائيل غدا الثلاثاء، لأنه لم يرد أن تفهم تل أبيب ودول المنطقة من زيارته أن إدارة دونالد ترامب تؤيد قرار إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة
في القطاع الفلسطيني، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس".
وأضاف: "نائب الرئيس الأمريكي كان يفكر في زيارة إسرائيل، غدا الثلاثاء، لكنه تراجع عن الفكرة بسبب حجم الدمار الذي تسببت فيه العملية العسكرية في غزة".
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار "لا يعتبر خطوة للضغط العلني على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "فانس برر رسميا إلغاء الزيارة بـ"أسباب لوجستية".
في المقابل، كشف مسؤول أمريكي مطلع أن "الأسباب اللوجستية لم تكن السبب الحقيقي وراء تراجع فانس عن زيارة إسرائيل".
وأضاف لوسائل إعلام أمريكية: "ناقش فانس الأمر مع فريقه وعبّر عن قلقه من أن تفسر الزيارة على أنها موافقة أمريكية على توسيع العملية العسكرية، سواء من قبل إسرائيل
أو دول المنطقة، ولذلك قرر عدم التوجه إلى إسرائيل".
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أبلغت الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية
، السبت الماضي، أن فانس يدرس المرور بإسرائيل بعد انتهاء زيارته إلى الفاتيكان، كما جرت محادثات إضافية بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أمس الأحد، للتحضير للزيارة.
وبعد ذلك بساعات، أفادت "القناة 12" بأن فانس قد يصل غدا الثلاثاء، لكن بعد ساعات قليلة، نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض تلك الأنباء خلال حديث مع الصحفيين المرافقين لفانس في روما.
وقال المسؤول: "رغم أن جهاز الخدمة السرية وضع خططا لوجستية محتملة لزيارة دول إضافية عدة، إلا أنه لم يتخذ أي قرار لإضافة محطات جديدة لرحلة نائب الرئيس الأمريكي، كما أن القيود اللوجستية حالت دون تمديد الزيارة إلى ما بعد روما.. نائب الرئيس سيعود إلى واشنطن يوم الإثنين".
وكان بدأ الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إدخال قوات إضافية إلى قطاع غزة
لتنفيذ عملية "عربات جدعون"، التي تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على القطاع، وتهجير جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص إلى "منطقة إنسانية"، وهدم أغلبية القطاع.