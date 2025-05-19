https://sarabic.ae/20250519/مسؤول-أمريكي-يكشف-سبب-تراجع-نائب-ترامب-عن-زيارة-إسرائيل-1100739681.html

مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل

مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كان يفكر في السفر إلى إسرائيل، غدا الثلاثاء، لكنه تراجع عن الزيارة بسبب توسيع العملية العسكرية في... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T12:53+0000

2025-05-19T12:53+0000

2025-05-19T12:54+0000

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

ترامب

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ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول الأمريكي، قوله، اليوم الاثنين: "فانس قرر عدم زيارة إسرائيل غدا الثلاثاء، لأنه لم يرد أن تفهم تل أبيب ودول المنطقة من زيارته أن إدارة دونالد ترامب تؤيد قرار إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع الفلسطيني، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس".وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار "لا يعتبر خطوة للضغط العلني على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "فانس برر رسميا إلغاء الزيارة بـ"أسباب لوجستية".وأضاف لوسائل إعلام أمريكية: "ناقش فانس الأمر مع فريقه وعبّر عن قلقه من أن تفسر الزيارة على أنها موافقة أمريكية على توسيع العملية العسكرية، سواء من قبل إسرائيل أو دول المنطقة، ولذلك قرر عدم التوجه إلى إسرائيل".وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أبلغت الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية، السبت الماضي، أن فانس يدرس المرور بإسرائيل بعد انتهاء زيارته إلى الفاتيكان، كما جرت محادثات إضافية بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أمس الأحد، للتحضير للزيارة.وكان بدأ الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إدخال قوات إضافية إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية "عربات جدعون"، التي تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على القطاع، وتهجير جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص إلى "منطقة إنسانية"، وهدم أغلبية القطاع.

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قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, ترامب