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عرب بوينت بودكاست
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10 د
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250514/البيت-الأبيض-ترامب-يوقع-اتفاقية-تبادل-تجاري-مع-قطر-بقيمة-12-تريليون-دولار-1100539026.html
البيت الأبيض: ترامب يوقع اتفاقية تبادل تجاري مع قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار
البيت الأبيض: ترامب يوقع اتفاقية تبادل تجاري مع قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار
سبوتنيك عربي
وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع قطر تتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، خلال زيارته إلى الدوحة. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T16:21+0000
2025-05-14T16:21+0000
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وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".وأضاف ترامب موجها حديثه للرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، كيلي أورتبرغ، الذي كان موجودا في الغرفة عند توقيع الاتفاقية: "هذا رقم قياسي يا كيلي. تهانينا لبوينغ".واستقبلت الدوحة ترامب بأهازيج قطرية تقليدية خلال توجهه إلى الديوان الأميري القطري، بعدها عقدت مباحثات بين تميم بن حمد وترامب، في مقدمتها الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.وعقب جلسة المشاورات شهد الزعيمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، حيث قال أمير دولة قطر "ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة"، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة ستنقل العلاقات بين قطر والولايات المتحدة إلى مستوى جديد.وأكد أمير قطر أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأمريكا.ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي "قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا كما بحثنا ملف إيران". وتوجه ترامب للشيخ تميم بالشكر على "الصداقة العريقة"، وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل".ويشار إلى أن الرئيس ترامب قد وصل إلى قطر بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأمريكية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم"، مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.ويفترض أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.
https://sarabic.ae/20250513/شاهد-ردة-فعل-ولي-العهد-السعودي-على-قرار-ترامب-بشأن-سوريا-فيديو--1100505391.html
https://sarabic.ae/20250513/إعلام-الشرع-يعتزم-التوجه-إلى-السعودية-للقاء-ترامب--1100490721.html
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أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: ترامب يوقع اتفاقية تبادل تجاري مع قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار

16:21 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع قطر تتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، خلال زيارته إلى الدوحة.
وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.
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ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".
وأضاف ترامب موجها حديثه للرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، كيلي أورتبرغ، الذي كان موجودا في الغرفة عند توقيع الاتفاقية: "هذا رقم قياسي يا كيلي. تهانينا لبوينغ".
وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كان في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من جولته الخليجية، حيث عقدا جلسة مشاورات مغلقة استمرت لساعتين وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات.
واستقبلت الدوحة ترامب بأهازيج قطرية تقليدية خلال توجهه إلى الديوان الأميري القطري، بعدها عقدت مباحثات بين تميم بن حمد وترامب، في مقدمتها الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وعقب جلسة المشاورات شهد الزعيمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، حيث قال أمير دولة قطر "ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة"، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة ستنقل العلاقات بين قطر والولايات المتحدة إلى مستوى جديد.
أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
إعلام: الشرع يعتزم التوجه إلى السعودية للقاء ترامب
أمس, 14:21 GMT
وأكد أمير قطر أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأمريكا.
ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي "قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا كما بحثنا ملف إيران". وتوجه ترامب للشيخ تميم بالشكر على "الصداقة العريقة"، وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل".
ويشار إلى أن الرئيس ترامب قد وصل إلى قطر بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأمريكية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم"، مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.
ويفترض أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.
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