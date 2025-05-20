https://sarabic.ae/20250520/ترامب-من-الكونغرس-الديمقراطيون-أضروا-بأمريكا-1100787811.html
ترامب من الكونغرس: الديمقراطيون أضروا بأمريكا
ترامب من الكونغرس: الديمقراطيون أضروا بأمريكا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن الحزب الديمقراطي أضر بالولايات المتحدة بسبب سياساته، والذين كان يمثلهم سلفه، جو بايدن. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T13:48+0000
2025-05-20T13:48+0000
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وشدد ترامب في تصريحات له من مبنى الكونغرس، على سعي إدارته لتحقيق المساواة في معاملة الشعب الأمريكي.كما حذر من أن عدم إقرار مشروع قانون الضرائب سيؤدي إلى زيادات ضريبية كبيرة، مؤكدا أن حكومته تعمل على وقف الهدر المالي، وقدمت مشروعا يهدف إلى خفض كبير في الضرائب.وجاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكابيتول، اليوم الثلاثاء، لإبرام صفقة مشروع قانونه، الذي وصفه بـ"الضخم والجميل"، مستخدما قوة الإقناع السياسي لتوحيد الجمهوريين المنقسمين داخل مجلس النواب الأمريكي، بشأن حزمة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، والتي هي معرضة لخطر الانهيار قبل التصويت المقرر في الأسبوع الحالي. ويدافع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن التخفيضات التي تقارب 50% في ميزانية وزارته، وسيُبلغ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بأن التركيز على الأولويات الأساسية سيعزز مكانة أمريكا على الساحة العالمية.
https://sarabic.ae/20250519/ترامب-يعلق-على-إصابة-بايدن-بالسرطان-1100722748.html
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سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
ترامب من الكونغرس: الديمقراطيون أضروا بأمريكا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن الحزب الديمقراطي أضر بالولايات المتحدة بسبب سياساته، والذين كان يمثلهم سلفه، جو بايدن.
وشدد ترامب في تصريحات له من مبنى الكونغرس، على سعي إدارته لتحقيق المساواة في معاملة الشعب الأمريكي.
كما حذر من أن عدم إقرار مشروع قانون الضرائب سيؤدي إلى زيادات ضريبية كبيرة، مؤكدا أن حكومته تعمل على وقف الهدر المالي، وقدمت مشروعا يهدف إلى خفض كبير في الضرائب.
وجاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكابيتول، اليوم الثلاثاء، لإبرام صفقة مشروع قانونه، الذي وصفه بـ"الضخم والجميل"، مستخدما قوة الإقناع السياسي لتوحيد الجمهوريين المنقسمين داخل مجلس النواب الأمريكي، بشأن حزمة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، والتي هي معرضة لخطر الانهيار قبل التصويت المقرر في الأسبوع الحالي.
ويدافع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن التخفيضات التي تقارب 50% في ميزانية وزارته، وسيُبلغ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بأن التركيز على الأولويات الأساسية سيعزز مكانة أمريكا على الساحة العالمية.