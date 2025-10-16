https://sarabic.ae/20251016/إعلام-الناتو-يضغط-على-الدول-الأعضاء-للانضمام-إلى-مبادرة-متطلبات-أوكرانيا-ذات-الأولوية-1106057538.html

إعلام: الناتو يضغط على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"

إعلام: الناتو يضغط على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"

أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن دبلوماسي كبير في حلف الناتو، قوله إن حلف شمال الأطلسي يمارس ضغوطا على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "قائمة متطلبات أوكرانيا... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت التقارير، قول الدبلوماسي: "(المبادرة) غير قابلة للحياة على المدى الطويل إلا إذا قدمت البلدان الدعم حقا. لذلك، أناشد هذه البلدان دعم أقوالكم بالأفعال".وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لبعض دول الحلف، قد يكون الانضمام إلى هذه المبادرة مشكلة. على وجه الخصوص، بالنسبة للمملكة المتحدة، قد يكون هذا بسبب أسباب الميزانية، وبالنسبة لفرنسا، اعتبارات سياسية، بالنظر إلى أن البلاد تجنبت تاريخيا الإنفاق على شراء الأسلحة الأمريكية.وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن دول الحلف اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة 2 مليار دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا، كجزء من "مبادرة المتطلبات الرئيسية ذات الأولوية".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يفضي إلى المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانياإعلام: الناتو يبحث "إسقاط" المقاتلات الروسية الخارقة

