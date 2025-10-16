إعلام: الناتو يضغط على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الناتو يضغط على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"
أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن دبلوماسي كبير في حلف الناتو، قوله إن حلف شمال الأطلسي يمارس ضغوطا على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "قائمة متطلبات أوكرانيا... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت التقارير، قول الدبلوماسي: "(المبادرة) غير قابلة للحياة على المدى الطويل إلا إذا قدمت البلدان الدعم حقا. لذلك، أناشد هذه البلدان دعم أقوالكم بالأفعال".وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لبعض دول الحلف، قد يكون الانضمام إلى هذه المبادرة مشكلة. على وجه الخصوص، بالنسبة للمملكة المتحدة، قد يكون هذا بسبب أسباب الميزانية، وبالنسبة لفرنسا، اعتبارات سياسية، بالنظر إلى أن البلاد تجنبت تاريخيا الإنفاق على شراء الأسلحة الأمريكية.وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن دول الحلف اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة 2 مليار دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا، كجزء من "مبادرة المتطلبات الرئيسية ذات الأولوية".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يفضي إلى المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانياإعلام: الناتو يبحث "إسقاط" المقاتلات الروسية الخارقة
07:39 GMT 16.10.2025
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن دبلوماسي كبير في حلف الناتو، قوله إن حلف شمال الأطلسي يمارس ضغوطا على الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة "قائمة متطلبات أوكرانيا الرئيسية ذات الأولوية" (بورل)، والتي تنص على إمدادات أسلحة سريعة من خلال المساهمات الطوعية من دول الحلف.
ونقلت التقارير، قول الدبلوماسي: "(المبادرة) غير قابلة للحياة على المدى الطويل إلا إذا قدمت البلدان الدعم حقا. لذلك، أناشد هذه البلدان دعم أقوالكم بالأفعال".

ووفقا لوزير الدفاع السويدي بول جونسون، بحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن ما مجموعه 20 دولة في الناتو التزمت بدعم كييف في إطار هذه المبادرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لبعض دول الحلف، قد يكون الانضمام إلى هذه المبادرة مشكلة. على وجه الخصوص، بالنسبة للمملكة المتحدة، قد يكون هذا بسبب أسباب الميزانية، وبالنسبة لفرنسا، اعتبارات سياسية، بالنظر إلى أن البلاد تجنبت تاريخيا الإنفاق على شراء الأسلحة الأمريكية.

وفي أوائل أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيطلقان آلية جديدة لـ"دعم" أوكرانيا من خلال مبادرة "قائمة متطلبات أوكرانيا الرئيسية ذات الأولوية"، والتي تنص على إمدادات الأسلحة السريعة من خلال التبرعات من دول التحالف.

وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن تتوقع من دول الناتو تخصيص المزيد من الأموال لشراء الأسلحة لأوكرانيا
أمس, 07:56 GMT
وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن دول الحلف اشترت بالفعل أسلحة فتاكة ودفاعية بقيمة 2 مليار دولار من الولايات المتحدة لأوكرانيا، كجزء من "مبادرة المتطلبات الرئيسية ذات الأولوية".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتداخل مع التسوية، وإشراك دول الناتو مباشرة في الصراع "لعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يفضي إلى المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
الأمين العام للناتو يعلن عن إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا
إعلام: الناتو يبحث "إسقاط" المقاتلات الروسية الخارقة
