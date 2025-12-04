https://sarabic.ae/20251204/الكرملين-الهند-شريك-رئيسي-لروسيا-والعلاقات-بين-البلدين-متعددة-الأوجه---1107812710.html

الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه

الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه

04.12.2025

صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في قناة "روسيا 1": "هذه الزيارة مدفوعة في المقام الأول بطبيعة العلاقة بين البلدين، إنها شراكة استراتيجية مميزة، والهند شريكنا العظيم حقا. هذه العلاقات ليست تاريخية وعميقة الجذور فحسب، بل هي أيضا متطورة للغاية ومتعددة الجوانب في العالم الحديث".وأشار بيسكوف إلى أن "ما يهم روسيا هو تقييم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهند نفسها، وليس خارجها".وفي تعليقه على حفاوة الاستقبال، قال: "لا تقلقوا بشأن ما سيظنونه في الخارج؛ المهم هو ما يحدث هنا".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة دولة تمتد يومين، 4 و5 ديسمبر، حيث سيعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث ملفات العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية الملحة، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين هبطت في قاعدة بالام الجوية الهندية.وفي اليوم التالي، يشارك بوتين ومودي في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي–الهندي، حيث ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الشراكات في مجالات متعددة. كما سيعقد بوتين اجتماعًا منفصلًا مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ويزور لاحقًا نصب مهاتما غاندي التذكاري.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الهند مهمة بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عليهابوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية

