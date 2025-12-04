عربي
الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العلاقات الروسية الهندية بين البلدين متعددة الأوجه، وأن البلدين يتوافقان بشكل كبير جدا حول...
صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في قناة "روسيا 1": "هذه الزيارة مدفوعة في المقام الأول بطبيعة العلاقة بين البلدين، إنها شراكة استراتيجية مميزة، والهند شريكنا العظيم حقا. هذه العلاقات ليست تاريخية وعميقة الجذور فحسب، بل هي أيضا متطورة للغاية ومتعددة الجوانب في العالم الحديث".وأشار بيسكوف إلى أن "ما يهم روسيا هو تقييم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهند نفسها، وليس خارجها".وفي تعليقه على حفاوة الاستقبال، قال: "لا تقلقوا بشأن ما سيظنونه في الخارج؛ المهم هو ما يحدث هنا".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة دولة تمتد يومين، 4 و5 ديسمبر، حيث سيعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث ملفات العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية الملحة، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين هبطت في قاعدة بالام الجوية الهندية.وفي اليوم التالي، يشارك بوتين ومودي في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي–الهندي، حيث ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الشراكات في مجالات متعددة. كما سيعقد بوتين اجتماعًا منفصلًا مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ويزور لاحقًا نصب مهاتما غاندي التذكاري.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الهند مهمة بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عليهابوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية
13:53 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 14:34 GMT 04.12.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العلاقات الروسية الهندية بين البلدين متعددة الأوجه، وأن البلدين يتوافقان بشكل كبير جدا حول رؤيتهما لكوكب الأرض.
صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في قناة "روسيا 1": "هذه الزيارة مدفوعة في المقام الأول بطبيعة العلاقة بين البلدين، إنها شراكة استراتيجية مميزة، والهند شريكنا العظيم حقا. هذه العلاقات ليست تاريخية وعميقة الجذور فحسب، بل هي أيضا متطورة للغاية ومتعددة الجوانب في العالم الحديث".

وأضاف بيسكوف: "نتعاون في أكثر المجالات حساسية، وليس مجرد بيع وشراء، بل نتشارك التقنيات؛ وهذه ظاهرة فريدة من نوعها تماما".

باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الهند مهمة بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عليها
13:08 GMT
ونوه بيسكوف إلى أن "الأمر الأهم هو أن رؤى البلدين لمستقبل كوكبنا تتطابق إلى حد كبير. هذا هو الأهم".
وأشار بيسكوف إلى أن "ما يهم روسيا هو تقييم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهند نفسها، وليس خارجها".

وحول استقبال رئيس الوزراء الهندي للرئيس الروسي بوتين في المطار، علّق قائلا: "جاء رئيس الوزراء مودي بنفسه لاستقبال بوتين. لقد كان قرارا مفاجئا، ولم نكن على علم به".

وفي تعليقه على حفاوة الاستقبال، قال: "لا تقلقوا بشأن ما سيظنونه في الخارج؛ المهم هو ما يحدث هنا".
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
13:43 GMT
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة دولة تمتد يومين، 4 و5 ديسمبر، حيث سيعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث ملفات العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية الملحة، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين هبطت في قاعدة بالام الجوية الهندية.
وفي اليوم التالي، يشارك بوتين ومودي في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي–الهندي، حيث ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الشراكات في مجالات متعددة. كما سيعقد بوتين اجتماعًا منفصلًا مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ويزور لاحقًا نصب مهاتما غاندي التذكاري.
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى الهند مهمة بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عليها
بوتين: أكثر من 90% من التجارة المتبادلة بين روسيا والهند تتم بالعملات الوطنية
