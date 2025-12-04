https://sarabic.ae/20251204/قمة-بوتين---مودي-في-الهند-محادثات-واسعة-لتعميق-الشراكة-الاستراتيجية-1107791612.html
قمة بوتين - مودي في الهند... محادثات واسعة لتعميق الشراكة الاستراتيجية
قمة بوتين - مودي في الهند... محادثات واسعة لتعميق الشراكة الاستراتيجية
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
الطاقة النووية والفضاءشراكة دفاعية راسخةيبقى الدفاع محورا أساسيا للشراكة الاستراتيجية، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة الرئيس بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدًا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند، من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير الممراتالتسويات المالية والعقوبات
قمة بوتين - مودي في الهند... محادثات واسعة لتعميق الشراكة الاستراتيجية
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة له لها منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بـ"زيارة رفيعة المستوى" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
تتسم العلاقات الروسية - الهندية بانتظام اللقاءات على مستوى القمة، فقد عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سلسلة من الاجتماعات خلال الأعوام 2021- 2025، شملت قممًا ثنائية عدو في موسكو ونيودلهي، إضافة إلى لقاءات على هامش قمم منظمة "شنغهاي للتعاون" و مجموعة "بريكس".
وشهد عام 2025 نشاطا دبلوماسيا ملحوظا، حيث أجرى الزعيمان اتصالات هاتفية عدة، كما عُقدت لقاءات عدة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في إطار اجتماعات دولية متعددة.
تعاون اقتصادي وتجاري متنام
ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية إلى 7 أضعاف، لتصبح الهند من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا، وبلغت قيمة التجارة الثنائية في عام 2024، نحو 70.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ورغم التراجع الطفيف خلال عام 2025، نتيجة تغيرات السوق والعقوبات الغربية، بقيت الهند من أبرز المستوردين للنفط الروسي، فيما واصلت موسكو توسيع صادراتها من المنتجات الزراعية والبتروكيماوية والفلزات.
ستتناول القمة بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي، التعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) وتقييم تقدم العمل في الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "كودانكولام" النووية، وسيكون التعاون في مجالات الفضاء والعلوم، وهي مجالات يتقاسم فيها البلدان تاريخا طويلا، ضمن أولويات النقاش.
يبقى الدفاع محورا أساسيا للشراكة الاستراتيجية، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة الرئيس بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدًا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند، من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.
اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير الممرات
تأمل الهند أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، التي طال انتظارها، آفاقا جديدة للمصدّرين، الذين يواجهون حاليا حواجز جمركية وغير جمركية، وقد حددت التقييمات التفصيلية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس (أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وروسيا) قطاعات رئيسية للنمو.
التسويات المالية والعقوبات
أقر الجانبان بالتحدّيات المستمرة في آلية تسوية الروبية الهندية - الروبل
، حتى مع تحول غالبية التعاملات التجارية إلى العملات الوطنية. ويواصل بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي الروسي، محادثاتهما الفنية لتحقيق استقرار النظام، إذ افتتح البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، مكتبه التمثيلي في مومباي.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى واللقاءات التجارية والزيارات الثقافية. ويشمل برنامج الزيارة ما يلي:
اجتماع غير رسمي ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يليه محادثات رسمية.
توقيع 10 اتفاقيات حكومية دولية وأكثر من 15 اتفاقية تجارية.
المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الهندي.
الإدلاء بتصريحات إعلامية.
زيارة النصب التذكاري للمهاتما غاندي، من بين فعاليات أخرى.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف
، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.