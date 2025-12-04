تركيا وأمريكا تتواصلان بشأن الخطة الأمريكية المقترحة لأوكرانيا- مصدر

عربي
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الخميس، أن تركيا والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن الخطة الأمريكية المقترحة لأوكرانيا، وأن أنقرة تدعم جهود الرئيس الأمريكي... 04.12.2025
وأفاد المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن على تواصل مستمر وفعّال مع الجانب الأمريكي، بشأن المبادرة المعروفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا".وصرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقادة الأوروبيين لحل النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تتبنى نهجًا إيجابيًا تجاه التسوية.وقال فيدان للصحفيين في بروكسل، وفق ما نشرته وزارة الخارجية التركية عبر مقطع فيديو: "أملي كبير (في حل النزاع)، المهم هو استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل وسط. أعتقد أن ستيف ويتكوف، الذي يتوسط حاليًا، قادر على لعب دور إيجابي، فهو يتمتع بالخبرة الكافية".وأشار فيدان إلى أن "أردوغان يواصل جهوده الدبلوماسية بشأن أوكرانيا"، موضحًا: "السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)، يواصل اتصالاته مع السيد المحترم بوتين والقادة الأوروبيين. وذكرنا مرة أخرى أننا مستعدون لاستضافة المفاوضات".وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ويمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".أردوغان: تركيا تبذل جهودا لإنجاح مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا
كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الخميس، أن تركيا والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن الخطة الأمريكية المقترحة لأوكرانيا، وأن أنقرة تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.
وأفاد المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن على تواصل مستمر وفعّال مع الجانب الأمريكي، بشأن المبادرة المعروفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا".

قد عبّرنا عن دعمنا لهذه المبادرة على أعلى مستوى، كما أبدينا استعدادنا لتقديم أي مساعدة ضرورية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم بين جيراننا الاثنين.

وصرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقادة الأوروبيين لحل النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تتبنى نهجًا إيجابيًا تجاه التسوية.
وقال فيدان للصحفيين في بروكسل، وفق ما نشرته وزارة الخارجية التركية عبر مقطع فيديو: "أملي كبير (في حل النزاع)، المهم هو استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل وسط. أعتقد أن ستيف ويتكوف، الذي يتوسط حاليًا، قادر على لعب دور إيجابي، فهو يتمتع بالخبرة الكافية".
وأضاف أن أردوغان يواصل دبلوماسيته بشأن أوكرانيا.
وأشار فيدان إلى أن "أردوغان يواصل جهوده الدبلوماسية بشأن أوكرانيا"، موضحًا: "السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)، يواصل اتصالاته مع السيد المحترم بوتين والقادة الأوروبيين. وذكرنا مرة أخرى أننا مستعدون لاستضافة المفاوضات".
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الثلاثاء، في الكرملين كلًا من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ويمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".
