إعلام: أمريكا تضغط على زيلينسكي لقبول تنازلات إقليمية ضمن خطة التسوية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا مباشرة على فلاديمير زيلينسكي كي يوافق على تنازلات إقليمية وغيرها من التنازلات السياسية...

وقال الموقع، نقلا عن مسؤول أوكراني، إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سعيا خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعتين في السادس من كانون الأول/ ديسمبر إلى الحصول على موافقة واضحة من زيلينسكي بشأن خطة السلام المطروحة.ونقل الموقع عن المسؤول أوكراني قوله: "يبدو أن الأمريكيين أرادوا من زيلينسكي أن يوافق على كل ذلك خلال المكالمة".وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.

