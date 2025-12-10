https://sarabic.ae/20251210/مستشار-سابق-لترامب-يتوقع-المزيد-من-اللقاءات-بين-مسؤولين-أمريكيين-وروس-1108034929.html
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
سبوتنيك عربي
قال جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من الاجتماعات بين أعضاء... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T23:08+0000
2025-12-10T23:08+0000
2025-12-10T23:08+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_3ed864631d18cb95df5c08f440fd5263.jpg
وأوضح بابادوبولوس في تصريح لسبوتنيك: "مع تقدّم الوضع نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سنرى عدداً أكبر من أعضاء الكونغرس يلتقون كبار الشخصيات الروسية ومجتمع الأعمال هناك، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً".كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا حتى يتمكن البلدان من بناء "علاقة مثمرة وطويلة الأمد".ويأتي هذا في أعقاب سلسلة لقاءات لافتة بين الجانبين؛ ففي 25 أكتوبر عقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) والمبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، كيريل ديميترييف، اجتماعاً مع عضوة الكونغرس الأمريكية آنا باولينا لونا في فلوريدا لبحث سبل استمرار الحوار الروسي-الأمريكي.ووصفت لونا اللقاء بأنه "مثمر" وأسفر عن إيجاد نقاط مشتركة.وفي 26 أكتوبر، أعلنت لونا أنها ستقود وفداً من أعضاء الكونغرس للقاء نواب من مجلس الدوما الروسي.وفي نوفمبر، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن قنوات التواصل بين النواب الروس والأمريكيين ما تزال مستمرة.
https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_080606cec8ba9f44d4de691aa5047f55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
قال جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من الاجتماعات بين أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الروس، مع تسارع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
وأوضح بابادوبولوس في تصريح لسبوتنيك: "مع تقدّم الوضع نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سنرى عدداً أكبر من أعضاء الكونغرس يلتقون كبار الشخصيات الروسية ومجتمع الأعمال هناك
، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً".
كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا حتى يتمكن البلدان من بناء "علاقة مثمرة وطويلة الأمد".
ويأتي هذا في أعقاب سلسلة لقاءات لافتة بين الجانبين؛ ففي 25 أكتوبر عقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) والمبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، كيريل ديميترييف، اجتماعاً مع عضوة الكونغرس الأمريكية آنا باولينا لونا في فلوريدا لبحث سبل استمرار الحوار الروسي-الأمريكي.
ووصفت لونا اللقاء بأنه "مثمر" وأسفر عن إيجاد نقاط مشتركة.
وفي 26 أكتوبر، أعلنت لونا أنها ستقود وفداً من أعضاء الكونغرس للقاء نواب من مجلس الدوما الروسي.
وفي نوفمبر، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن قنوات التواصل بين النواب الروس والأمريكيين ما تزال مستمرة.