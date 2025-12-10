مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/مستشار-سابق-لترامب-يتوقع-المزيد-من-اللقاءات-بين-مسؤولين-أمريكيين-وروس-1108034929.html
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس
سبوتنيك عربي
قال جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من الاجتماعات بين أعضاء... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T23:08+0000
2025-12-10T23:08+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_3ed864631d18cb95df5c08f440fd5263.jpg
وأوضح بابادوبولوس في تصريح لسبوتنيك: "مع تقدّم الوضع نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سنرى عدداً أكبر من أعضاء الكونغرس يلتقون كبار الشخصيات الروسية ومجتمع الأعمال هناك، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً".كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا حتى يتمكن البلدان من بناء "علاقة مثمرة وطويلة الأمد".ويأتي هذا في أعقاب سلسلة لقاءات لافتة بين الجانبين؛ ففي 25 أكتوبر عقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) والمبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، كيريل ديميترييف، اجتماعاً مع عضوة الكونغرس الأمريكية آنا باولينا لونا في فلوريدا لبحث سبل استمرار الحوار الروسي-الأمريكي.ووصفت لونا اللقاء بأنه "مثمر" وأسفر عن إيجاد نقاط مشتركة.وفي 26 أكتوبر، أعلنت لونا أنها ستقود وفداً من أعضاء الكونغرس للقاء نواب من مجلس الدوما الروسي.وفي نوفمبر، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن قنوات التواصل بين النواب الروس والأمريكيين ما تزال مستمرة.
https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_080606cec8ba9f44d4de691aa5047f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار سابق لترامب يتوقع المزيد من اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وروس

23:08 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من الاجتماعات بين أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الروس، مع تسارع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
وأوضح بابادوبولوس في تصريح لسبوتنيك: "مع تقدّم الوضع نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سنرى عدداً أكبر من أعضاء الكونغرس يلتقون كبار الشخصيات الروسية ومجتمع الأعمال هناك، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً".
كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا حتى يتمكن البلدان من بناء "علاقة مثمرة وطويلة الأمد".
ويأتي هذا في أعقاب سلسلة لقاءات لافتة بين الجانبين؛ ففي 25 أكتوبر عقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) والمبعوث الرئاسي للتعاون الاقتصادي، كيريل ديميترييف، اجتماعاً مع عضوة الكونغرس الأمريكية آنا باولينا لونا في فلوريدا لبحث سبل استمرار الحوار الروسي-الأمريكي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر
5 ديسمبر, 05:45 GMT
ووصفت لونا اللقاء بأنه "مثمر" وأسفر عن إيجاد نقاط مشتركة.
وفي 26 أكتوبر، أعلنت لونا أنها ستقود وفداً من أعضاء الكونغرس للقاء نواب من مجلس الدوما الروسي.
وفي نوفمبر، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن قنوات التواصل بين النواب الروس والأمريكيين ما تزال مستمرة.
