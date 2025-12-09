https://sarabic.ae/20251209/الخارجية-الروسية-ليس-هناك-شيء-سيئ-في-التجارة-لكن-زيلينسكي-منخرط-في-متاجرة-دموية-1107991837.html
الخارجية الروسية: ليس هناك شيء سيئ في التجارة لكن زيلينسكي منخرط في "متاجرة دموية"
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف زيلينسكي بالتاجر: "لا شيء سيئ في التجارة، ما دامت لا تشمل المتاجرة بمن وثقوا بك وانتخبوك لإحلال السلام في الأرض، كما وعدت".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي بأنه "تاجر"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصفه بذلك.وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة توقفت عن تقديم أموال لأوكرانيا بعد أن منح جو بايدن، كييف 350 مليار دولار بحماقة بالغة".بوتين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافهابوتين: قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف زيلينسكي بالتاجر: "لا شيء سيئ في التجارة، ما دامت لا تشمل المتاجرة بمن وثقوا بك وانتخبوك لإحلال السلام في الأرض، كما وعدت".
وتابع: "لكن عندما يتعلق الأمر بالمتاجرة بالعقيدة وثقة الناس بل وحتى بحياتهم، بما في ذلك الاتجار بالأعضاء، والأطفال الأوكرانيين، والشرف، والضمير، ومستقبل أوكرانيا، فإن الأمر يأخذ معنى مختلفا تماما. في الواقع ما يفعله زيلينسكي هو متاجرة دموية".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي بأنه "تاجر"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصفه بذلك.
وأضاف ترامب بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة توقفت عن تقديم أموال لأوكرانيا
بعد أن منح جو بايدن، كييف 350 مليار دولار بحماقة بالغة".