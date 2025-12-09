https://sarabic.ae/20251209/بوتين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-الخاصة-حتى-تحقيق-أهدافها-1107987417.html
بوتين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
بوتين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن المشاركين في العملية العسكرية لا...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "نحن بكل تأكيد سوف نصل بهذه المسألة (العملية العسكرية الخاصة) إلى نهايتها المنطقية، إلى حين تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "يجب أن ننطلق من الحقائق التي تحدث والتي كانت تحدث أثناء العمليات القتالية، هذا ما يجب أن ننطلق منه. يجب ألا تؤثر للإجراءات الشكلية على جوهر القرارات التي نتخذها لصالح رجالنا، الذين لا يدخرون أنفسهم ويحمون مصالح روسيا".وأكد بوتين أن دونباس أراضي روسية وهذه حقيقة تاريخية.وأشار بوتين إلى أن روسيا تحاول إنهاء الحرب التي بدأت بانقلاب في أوكرانيا وهي مضطرة إلى القيام بذلك بقوة السلاح.
بوتين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
14:59 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 15:11 GMT 09.12.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن المشاركين في العملية العسكرية لا يدخرون جهدا ويدافعون عن مصالح البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "نحن بكل تأكيد سوف نصل بهذه المسألة (العملية العسكرية الخاصة) إلى نهايتها المنطقية، إلى حين تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "يجب أن ننطلق من الحقائق التي تحدث والتي كانت تحدث أثناء العمليات القتالية، هذا ما يجب أن ننطلق منه. يجب ألا تؤثر للإجراءات الشكلية على جوهر القرارات التي نتخذها لصالح رجالنا، الذين لا يدخرون أنفسهم ويحمون مصالح روسيا".
وأكد بوتين أن دونباس أراضي روسية وهذه حقيقة تاريخية.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تحاول إنهاء الحرب التي بدأت بانقلاب في أوكرانيا وهي مضطرة إلى القيام بذلك بقوة السلاح.