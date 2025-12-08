https://sarabic.ae/20251208/بوتين-السلطات-الروسية-بتوحيد-جهودها-تمضي-قدما-وترسم-مستقبل-البلاد-1107945079.html
بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد
بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو، أن السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال كلمته بمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "بتوحيد جهودنا معا، نسعى إلى المضي قدما ورسم ملامح مستقبل البلاد".ونوه بوتين إلى أن "تنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، لا ينبغي أن يؤدي إلى استبدال الواردات، بل ليخلق حلولا تنافسية داخل روسيا".ونوه بوتين خلال الاجتماع: "نحن بحاجة إلى الحد بشكل كبير من العمالة غير الشرعية، التي تنتهك حقوق المواطنين الروس، وتعزيز السيطرة على تداول النقد، في الوقت ذاته، أود أن أؤكد أنه من المهم التصرف بكفاءة هنا، وليس فرض قيود على النمو الاقتصادي".وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".ونوه إلى أن: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".وقال بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريعروسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
15:02 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 08.12.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو، أن السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد.
وقال بوتين خلال كلمته بمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "بتوحيد جهودنا معا، نسعى إلى المضي قدما ورسم ملامح مستقبل البلاد".
ونوه بوتين إلى أن "تنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، لا ينبغي أن يؤدي إلى استبدال الواردات، بل ليخلق حلولا تنافسية داخل روسيا".
وأوضح بوتين خلال كلمته، أن "مشاريع الريادة التكنولوجية معقدة وغير تقليدية، وتتطلب معالجة قضايا واسعة النطاق تتعلق بالموارد والدعم العلمي، وترسيخ التعاون الصناعي".
وحول المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، أضاف بوتين: "من المؤكد أنه من الضروري ضمان التمويل لمثل هذه المشاريع الوطنية، بما في ذلك من خلال إشراك مصادر خارج الميزانية".
ونوه بوتين خلال الاجتماع: "نحن بحاجة إلى الحد بشكل كبير من العمالة غير الشرعية، التي تنتهك حقوق المواطنين الروس، وتعزيز السيطرة على تداول النقد
، في الوقت ذاته، أود أن أؤكد أنه من المهم التصرف بكفاءة هنا، وليس فرض قيود على النمو الاقتصادي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.
وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير
، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".
وتابع الرئيس الروسي: "لا تزال حالة المالية العامة مستقرة. اتخذنا قرارات في الوقت المناسب بشأن إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية، وتم تمويل الأولويات الرئيسية، والالتزامات الاجتماعية، والدفاع والأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تمويلا كاملا".
ونوه إلى أن: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".
وأشار إلى أن "الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها".
وقال بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".