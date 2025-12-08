https://sarabic.ae/20251208/بوتين-السلطات-الروسية-بتوحيد-جهودها-تمضي-قدما-وترسم-مستقبل-البلاد-1107945079.html

بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو، أن السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما

وقال بوتين خلال كلمته بمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "بتوحيد جهودنا معا، نسعى إلى المضي قدما ورسم ملامح مستقبل البلاد".ونوه بوتين إلى أن "تنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، لا ينبغي أن يؤدي إلى استبدال الواردات، بل ليخلق حلولا تنافسية داخل روسيا".ونوه بوتين خلال الاجتماع: "نحن بحاجة إلى الحد بشكل كبير من العمالة غير الشرعية، التي تنتهك حقوق المواطنين الروس، وتعزيز السيطرة على تداول النقد، في الوقت ذاته، أود أن أؤكد أنه من المهم التصرف بكفاءة هنا، وليس فرض قيود على النمو الاقتصادي".وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".ونوه إلى أن: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".وقال بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريعروسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية

