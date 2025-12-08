بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/بوتين-السلطات-الروسية-بتوحيد-جهودها-تمضي-قدما-وترسم-مستقبل-البلاد-1107945079.html
بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد
بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو، أن السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T15:02+0000
2025-12-08T15:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107945868_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_2b53cdbdccf2c90df6f744e5caeebde6.jpg
وقال بوتين خلال كلمته بمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "بتوحيد جهودنا معا، نسعى إلى المضي قدما ورسم ملامح مستقبل البلاد".ونوه بوتين إلى أن "تنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، لا ينبغي أن يؤدي إلى استبدال الواردات، بل ليخلق حلولا تنافسية داخل روسيا".ونوه بوتين خلال الاجتماع: "نحن بحاجة إلى الحد بشكل كبير من العمالة غير الشرعية، التي تنتهك حقوق المواطنين الروس، وتعزيز السيطرة على تداول النقد، في الوقت ذاته، أود أن أؤكد أنه من المهم التصرف بكفاءة هنا، وليس فرض قيود على النمو الاقتصادي".وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".ونوه إلى أن: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".وقال بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريعروسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-خلال-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-في-موسكو-تم-إنجاز-عمل-جوهري-1107929214.html
https://sarabic.ae/20251207/زعيم-حزب-ألماني-ينصح-بلاده-بالطلب-من-بوتين-استئناف-توريد-الغاز-الروسي-1107913001.html
https://sarabic.ae/20251207/أوشاكوف-كوشنر-كان-مهتما-بفهم-أفكار-ومبادئ-بوتين-لأنه-انضم-حديثا-إلى-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1107904868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107945868_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_d9c6a01560126fb811acebb97b22fe3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد

15:02 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 08.12.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور. الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يشارك في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية.
. الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يشارك في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو، أن السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد.
وقال بوتين خلال كلمته بمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "بتوحيد جهودنا معا، نسعى إلى المضي قدما ورسم ملامح مستقبل البلاد".
ونوه بوتين إلى أن "تنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، لا ينبغي أن يؤدي إلى استبدال الواردات، بل ليخلق حلولا تنافسية داخل روسيا".

وأوضح بوتين خلال كلمته، أن "مشاريع الريادة التكنولوجية معقدة وغير تقليدية، وتتطلب معالجة قضايا واسعة النطاق تتعلق بالموارد والدعم العلمي، وترسيخ التعاون الصناعي".

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
10:28 GMT

وحول المشاريع الوطنية المتعلقة بالريادة التكنولوجية، أضاف بوتين: "من المؤكد أنه من الضروري ضمان التمويل لمثل هذه المشاريع الوطنية، بما في ذلك من خلال إشراك مصادر خارج الميزانية".

ونوه بوتين خلال الاجتماع: "نحن بحاجة إلى الحد بشكل كبير من العمالة غير الشرعية، التي تنتهك حقوق المواطنين الروس، وتعزيز السيطرة على تداول النقد، في الوقت ذاته، أود أن أؤكد أنه من المهم التصرف بكفاءة هنا، وليس فرض قيود على النمو الاقتصادي".
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
زعيم حزب ألماني ينصح بلاده بالطلب من بوتين استئناف توريد الغاز الروسي
أمس, 15:50 GMT

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.

وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".

وتابع الرئيس الروسي: "لا تزال حالة المالية العامة مستقرة. اتخذنا قرارات في الوقت المناسب بشأن إيرادات ونفقات الموازنة الاتحادية، وتم تمويل الأولويات الرئيسية، والالتزامات الاجتماعية، والدفاع والأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تمويلا كاملا".

يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
أمس, 11:56 GMT
ونوه إلى أن: "الاضطرابات في العالم الحديث ناجمة عن الإجراءات غير التنافسية التي تتخذها بعض الدول الغربية".

وأشار إلى أن "الدول الغربية تريد القضاء على المنافسين والحفاظ على امتيازاتها السابقة والاحتكار الذي يقضي عليها".

وقال بوتين: "روسيا تشعر بضغوط خارجية، لكن اقتصادها يتعامل بشكل جيد مع التحديات، والغرب غير قادر على إدارة الاقتصاد العالمي بمساعدة العقوبات".
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع
روسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала