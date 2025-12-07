https://sarabic.ae/20251207/زعيم-حزب-ألماني-ينصح-بلاده-بالطلب-من-بوتين-استئناف-توريد-الغاز-الروسي-1107913001.html
زعيم حزب ألماني ينصح بلاده بالطلب من بوتين استئناف توريد الغاز الروسي
زعيم حزب ألماني ينصح بلاده بالطلب من بوتين استئناف توريد الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
صرح فابيو دي ماسي، الرئيس المشارك الجديد لحزب "تحالف العدالة الاجتماعية والعقلانية الاقتصادية" الألماني (الذي أُعيدت تسميته إلى "تحالف سارة فاغنكنيخت - من أجل... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T15:50+0000
2025-12-07T15:50+0000
2025-12-07T15:50+0000
روسيا
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg
ووفقًا لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال دي ماسي خلال مؤتمر الحزب في ماغديبورغ: "على سبيل المثال، ستكون سياسةً مُجديةً أن نتوجه إلى السيد بوتين ونقول له: 'نحن أيضًا مستعدون لاستقبال الغاز مجددًا ونريد ربط ذلك بوقف إطلاق النار في أوكرانيا'".سبق أن صرّحت روسيا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا، إذ سيزداد اعتماده عليها بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيواصل الرافضون الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء النفط والغاز الروسيين.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-غربي-تأثير-العقوبات-ضد-روسيا-ينعكس-سلبا-على-اقتصادات-أوروبا-وألمانيا-تدفع-الثمن-الأكبر-1107696837.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103854/80/1038548040_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a8a7a08b57d8e2215f0ba98b20a0f89e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
زعيم حزب ألماني ينصح بلاده بالطلب من بوتين استئناف توريد الغاز الروسي
صرح فابيو دي ماسي، الرئيس المشارك الجديد لحزب "تحالف العدالة الاجتماعية والعقلانية الاقتصادية" الألماني (الذي أُعيدت تسميته إلى "تحالف سارة فاغنكنيخت - من أجل العقلانية والعدالة")، بأنه من المستحسن أن تتوجه ألمانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب استئناف إمدادات الغاز الروسية، وهو أمر قد يكون مرتبطًا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ووفقًا لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال دي ماسي خلال مؤتمر الحزب في ماغديبورغ: "على سبيل المثال، ستكون سياسةً مُجديةً أن نتوجه إلى السيد بوتين ونقول له: 'نحن أيضًا مستعدون لاستقبال الغاز مجددًا ونريد ربط ذلك بوقف إطلاق النار في أوكرانيا'".
تأسس الحزب في يناير 2024 بعد أن غادرت فاغنكنيخت وعدد من مساعديها حزب اليسار وسط خلافات. يدعو الحزب، من بين أمور أخرى، إلى فرض قيود على الهجرة، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة.
سبق أن صرّحت روسيا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا، إذ سيزداد اعتماده عليها بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيواصل الرافضون الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء النفط والغاز الروسيين.
أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.