عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
زعيم حزب ألماني ينصح بلاده بالطلب من بوتين استئناف توريد الغاز الروسي
ووفقًا لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال دي ماسي خلال مؤتمر الحزب في ماغديبورغ: "على سبيل المثال، ستكون سياسةً مُجديةً أن نتوجه إلى السيد بوتين ونقول له: 'نحن أيضًا مستعدون لاستقبال الغاز مجددًا ونريد ربط ذلك بوقف إطلاق النار في أوكرانيا'".سبق أن صرّحت روسيا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا، إذ سيزداد اعتماده عليها بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيواصل الرافضون الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء النفط والغاز الروسيين.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
صرح فابيو دي ماسي، الرئيس المشارك الجديد لحزب "تحالف العدالة الاجتماعية والعقلانية الاقتصادية" الألماني (الذي أُعيدت تسميته إلى "تحالف سارة فاغنكنيخت - من أجل العقلانية والعدالة")، بأنه من المستحسن أن تتوجه ألمانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب استئناف إمدادات الغاز الروسية، وهو أمر قد يكون مرتبطًا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ووفقًا لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال دي ماسي خلال مؤتمر الحزب في ماغديبورغ: "على سبيل المثال، ستكون سياسةً مُجديةً أن نتوجه إلى السيد بوتين ونقول له: 'نحن أيضًا مستعدون لاستقبال الغاز مجددًا ونريد ربط ذلك بوقف إطلاق النار في أوكرانيا'".
تأسس الحزب في يناير 2024 بعد أن غادرت فاغنكنيخت وعدد من مساعديها حزب اليسار وسط خلافات. يدعو الحزب، من بين أمور أخرى، إلى فرض قيود على الهجرة، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة.
سبق أن صرّحت روسيا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا، إذ سيزداد اعتماده عليها بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيواصل الرافضون الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء النفط والغاز الروسيين.
أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
