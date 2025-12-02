https://sarabic.ae/20251202/إعلام-غربي-تأثير-العقوبات-ضد-روسيا-ينعكس-سلبا-على-اقتصادات-أوروبا-وألمانيا-تدفع-الثمن-الأكبر-1107696837.html

إعلام غربي: تأثير العقوبات ضد روسيا ينعكس سلبا على اقتصادات أوروبا وألمانيا تدفع الثمن الأكبر

أفادت مجلة "ناشيونال إنترست" أن إجراءات حلف شمال الأطلسي "الناتو" ضد روسيا أثّرت سلبا على الاقتصادات الأوروبية، وخاصة ألمانيا، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وبينت المجلة أن الاقتصادات الأوروبية تواجه أضرارا جانبية في ظل الصراع الأوكراني، مشيرة إلى أن، أوروبا تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى توترات اقتصادية وسياسية داخلية.وذكرت المجلة أن "الاقتصاد الألماني، وهو الأقوى في أوروبا تعرض لضرر بالغ، ليس فقط بسبب العقوبات، بل أيضا نتيجة توقف مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي كان يمد أوروبا بالغاز الروسي عبر ألمانيا ويمثل ركيزة للصناعة الألمانية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقا بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

