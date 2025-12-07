https://sarabic.ae/20251207/الكرملين-صندوق-النقد-الدولي-يعارض-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية---عاجل-1107901704.html

الكرملين: صندوق النقد الدولي يعارض الاستيلاء على الأصول الروسية

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية، ويدعو إلى عدم تأثيرها سلبًا على النظام المالي الدولي. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "سمعنا بيانا من صندوق النقد الدولي يتحدث بحذر شديد عن هذه القضية، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لا تؤثر سلبًا على النظام المالي الدولي. أي حتى صندوق النقد الدولي - وما هو صندوق النقد الدولي؟ إنه ما أنشأه، أساس السياسة النقدية في العالم النقدي العالمي. واتضح أن هذا الأساس ينقلب الآن على أسلافه، قائلاً: "أعيدوا إلى رشدكم".وقال بيسكوف تعليقا على إمكانية مصادرة الأصول الروسية في الغرب: "اسمعوا، ستكون لدينا مسؤولية وطنية ومسؤولية شخصية، شخصية وقانونية، عن هذه الخطوات".بدورها، أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.وجاء في بيان البعثة: "إن الإصرار على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لسرقة أصول الدولة الأجنبية، ليس جديراً بالتقدير، إن البيروقراطية الأوروبية تسعى إلى مواصلة رعاية نظام كييف السارق، وإطالة أمد الصراع المسلح في أوكرانيا، وإعاقة عملية السلام".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.

