الكرملين: صندوق النقد الدولي يعارض الاستيلاء على الأصول الروسية
الكرملين: صندوق النقد الدولي يعارض الاستيلاء على الأصول الروسية
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية، ويدعو إلى عدم تأثيرها سلبًا على النظام المالي الدولي. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "سمعنا بيانا من صندوق النقد الدولي يتحدث بحذر شديد عن هذه القضية، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لا تؤثر سلبًا على النظام المالي الدولي. أي حتى صندوق النقد الدولي - وما هو صندوق النقد الدولي؟ إنه ما أنشأه، أساس السياسة النقدية في العالم النقدي العالمي. واتضح أن هذا الأساس ينقلب الآن على أسلافه، قائلاً: "أعيدوا إلى رشدكم".وقال بيسكوف تعليقا على إمكانية مصادرة الأصول الروسية في الغرب: "اسمعوا، ستكون لدينا مسؤولية وطنية ومسؤولية شخصية، شخصية وقانونية، عن هذه الخطوات".بدورها، أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.وجاء في بيان البعثة: "إن الإصرار على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لسرقة أصول الدولة الأجنبية، ليس جديراً بالتقدير، إن البيروقراطية الأوروبية تسعى إلى مواصلة رعاية نظام كييف السارق، وإطالة أمد الصراع المسلح في أوكرانيا، وإعاقة عملية السلام".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20251205/موسكو-الهدف-من-سرقة-الأصول-الروسية-في-الاتحاد-الأوروبي-هو-عرقلة-عملية-السلام-1107863587.html
https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-الروسية-محاولات-مصادرة-الأصول-في-الغرب-تشكل-مخاطر-على-الدول-المالكة-لأموال-هناك-1107889543.html
https://sarabic.ae/20251205/اجتماع-فون-دير-لاين-وميرتس-ورئيس-وزراء-بلجيكا-حول-أصول-روسيا-المجمدة-ينتهي-بلا-نتائج-1107868245.html
10:09 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 07.12.2025)
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية، ويدعو إلى عدم تأثيرها سلبًا على النظام المالي الدولي.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "سمعنا بيانا من صندوق النقد الدولي يتحدث بحذر شديد عن هذه القضية، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لا تؤثر سلبًا على النظام المالي الدولي. أي حتى صندوق النقد الدولي - وما هو صندوق النقد الدولي؟ إنه ما أنشأه، أساس السياسة النقدية في العالم النقدي العالمي. واتضح أن هذا الأساس ينقلب الآن على أسلافه، قائلاً: "أعيدوا إلى رشدكم".
وحذّرالسكرتير الصحفي للرئيس الروسي، من أن أفرادا محددين ودولًا بأكملها ستتحمل مسؤولية أي مصادرة محتملة للأصول الروسية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
موسكو: الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي هو عرقلة عملية السلام
5 ديسمبر, 18:49 GMT
وقال بيسكوف تعليقا على إمكانية مصادرة الأصول الروسية في الغرب: "اسمعوا، ستكون لدينا مسؤولية وطنية ومسؤولية شخصية، شخصية وقانونية، عن هذه الخطوات".

وحول إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، أوضح بيسكوف بأنها ستكون كافية لإنفاق أموال الأوكرانيين كالرصاص لبضع سنوات.

بدورها، أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الخارجية الروسية: محاولات مصادرة الأصول في الغرب تشكل مخاطر على الدول المالكة لأموال هناك
أمس, 18:45 GMT
وجاء في بيان البعثة: "إن الإصرار على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لسرقة أصول الدولة الأجنبية، ليس جديراً بالتقدير، إن البيروقراطية الأوروبية تسعى إلى مواصلة رعاية نظام كييف السارق، وإطالة أمد الصراع المسلح في أوكرانيا، وإعاقة عملية السلام".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد، لقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا. بالمناسبة، سيأتي رد فعل مماثل من جانبنا، وبالطبع، لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه، أكرر، لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات".
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج
5 ديسمبر, 22:33 GMT
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".
وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.
وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.
