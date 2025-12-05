https://sarabic.ae/20251205/اجتماع-فون-دير-لاين-وميرتس-ورئيس-وزراء-بلجيكا-حول-أصول-روسيا-المجمدة-ينتهي-بلا-نتائج-1107868245.html

اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج

اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج

انتهى الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر، بشأن مقترح... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت فون دير لاين، أن الوقت يمثّل عنصراً حاسماً في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرةً إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة"، وأن الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر.وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب الاجتماع، أن على جميع الدول الأوروبية تقاسم المخاطر نفسها التي تتحملها بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.وقال ميرتس، في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، إن بلجيكا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الملف يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مشترك.وكان ميرتس قد أعلن سابقاً أنه سيزور بلجيكا سعياً لإقناع حكومتها بجدوى خطته الرامية إلى استغلال الأصول الروسية المجمّدة لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.

