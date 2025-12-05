https://sarabic.ae/20251205/اجتماع-فون-دير-لاين-وميرتس-ورئيس-وزراء-بلجيكا-حول-أصول-روسيا-المجمدة-ينتهي-بلا-نتائج-1107868245.html
اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج
اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج
سبوتنيك عربي
انتهى الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر، بشأن مقترح... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T22:33+0000
2025-12-05T22:33+0000
2025-12-05T22:33+0000
أورسولا فون دير لاين
حزب ميرتس
أخبار ألمانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg
وأوضحت فون دير لاين، أن الوقت يمثّل عنصراً حاسماً في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرةً إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة"، وأن الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر.وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب الاجتماع، أن على جميع الدول الأوروبية تقاسم المخاطر نفسها التي تتحملها بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.وقال ميرتس، في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، إن بلجيكا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الملف يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مشترك.وكان ميرتس قد أعلن سابقاً أنه سيزور بلجيكا سعياً لإقناع حكومتها بجدوى خطته الرامية إلى استغلال الأصول الروسية المجمّدة لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.
https://sarabic.ae/20251205/موسكو-الهدف-من-سرقة-الأصول-الروسية-في-الاتحاد-الأوروبي-هو-عرقلة-عملية-السلام-1107863587.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acfebb99648cc8e3f1da39dfd3b6e46b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أورسولا فون دير لاين, حزب ميرتس, أخبار ألمانيا, روسيا
أورسولا فون دير لاين, حزب ميرتس, أخبار ألمانيا, روسيا
اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج
انتهى الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر، بشأن مقترح المفوضية استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل دعم أوكرانيا، دون التوصل إلى نتيجة نهائية، وفق ما أعلنته فون دير لاين عبر منصة إكس.
وأوضحت فون دير لاين، أن الوقت يمثّل عنصراً حاسماً في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرةً إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة"، وأن الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب الاجتماع، أن على جميع الدول الأوروبية تقاسم المخاطر نفسها التي تتحملها بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة
.
وقال ميرتس، في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، إن بلجيكا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الملف يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مشترك.
وكان ميرتس قد أعلن سابقاً أنه سيزور بلجيكا سعياً لإقناع حكومتها بجدوى خطته الرامية إلى استغلال الأصول الروسية المجمّدة لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.
أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.
وجاء في بيان البعثة: "إن الإصرار على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لسرقة أصول الدولة الأجنبية، ليس جديراً بالتقدير، إن البيروقراطية الأوروبية تسعى إلى مواصلة رعاية نظام كييف السارق، وإطالة أمد الصراع المسلح في أوكرانيا، وإعاقة عملية السلام".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.