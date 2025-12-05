اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/اجتماع-فون-دير-لاين-وميرتس-ورئيس-وزراء-بلجيكا-حول-أصول-روسيا-المجمدة-ينتهي-بلا-نتائج-1107868245.html
اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج
اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج
سبوتنيك عربي
انتهى الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر، بشأن مقترح... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T22:33+0000
2025-12-05T22:33+0000
أورسولا فون دير لاين
حزب ميرتس
أخبار ألمانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg
وأوضحت فون دير لاين، أن الوقت يمثّل عنصراً حاسماً في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرةً إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة"، وأن الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر.وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب الاجتماع، أن على جميع الدول الأوروبية تقاسم المخاطر نفسها التي تتحملها بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.وقال ميرتس، في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، إن بلجيكا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الملف يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مشترك.وكان ميرتس قد أعلن سابقاً أنه سيزور بلجيكا سعياً لإقناع حكومتها بجدوى خطته الرامية إلى استغلال الأصول الروسية المجمّدة لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.
https://sarabic.ae/20251205/موسكو-الهدف-من-سرقة-الأصول-الروسية-في-الاتحاد-الأوروبي-هو-عرقلة-عملية-السلام-1107863587.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048780629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acfebb99648cc8e3f1da39dfd3b6e46b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أورسولا فون دير لاين, حزب ميرتس, أخبار ألمانيا, روسيا
أورسولا فون دير لاين, حزب ميرتس, أخبار ألمانيا, روسيا

اجتماع فون دير لاين وميرتس ورئيس وزراء بلجيكا حول أصول روسيا المجمدة ينتهي بلا نتائج

22:33 GMT 05.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
انتهى الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر، بشأن مقترح المفوضية استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل دعم أوكرانيا، دون التوصل إلى نتيجة نهائية، وفق ما أعلنته فون دير لاين عبر منصة إكس.
وأوضحت فون دير لاين، أن الوقت يمثّل عنصراً حاسماً في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرةً إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة"، وأن الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب الاجتماع، أن على جميع الدول الأوروبية تقاسم المخاطر نفسها التي تتحملها بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.
وقال ميرتس، في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، إن بلجيكا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الملف يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مشترك.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
موسكو: الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي هو عرقلة عملية السلام
18:49 GMT
وكان ميرتس قد أعلن سابقاً أنه سيزور بلجيكا سعياً لإقناع حكومتها بجدوى خطته الرامية إلى استغلال الأصول الروسية المجمّدة لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.
أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.
وجاء في بيان البعثة: "إن الإصرار على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لسرقة أصول الدولة الأجنبية، ليس جديراً بالتقدير، إن البيروقراطية الأوروبية تسعى إلى مواصلة رعاية نظام كييف السارق، وإطالة أمد الصراع المسلح في أوكرانيا، وإعاقة عملية السلام".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала