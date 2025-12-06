https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-الروسية-محاولات-مصادرة-الأصول-في-الغرب-تشكل-مخاطر-على-الدول-المالكة-لأموال-هناك-1107889543.html
الخارجية الروسية: محاولات مصادرة الأصول في الغرب تشكل مخاطر على الدول المالكة لأموال هناك
حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية في الغرب تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
،وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية: "إن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية للبنوك المركزية تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية".
وأكّد البيان أن روسيا، إلى جانب شركائها من غالبية دول العالم، ستواصل مكافحة التدابير الانفرادية غير المشروعة.
وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.
وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.