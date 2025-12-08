https://sarabic.ae/20251208/روسيا-والسعودية-تعززان-شراكتهما-الاستراتيجية-قبيل-الاحتفال-بمئوية-علاقاتهما-الدبلوماسية-1107932834.html
روسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
روسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
بحثت روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، في ضوء الاستعدادات للاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية
وأضاف كوبياكوف أن "العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مستمرا، إذ تضاعف حجم التجارة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري خلال العام الحالي بنسبة 85%، كما زادت الاستثمارات الروسية في المملكة 6 أضعاف مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الاستثمارات السعودية في روسيا بنسبة 11%".وأشار الطرفان إلى أن الأولويات الحالية للتعاون تشمل الاقتصاد والاستثمار والصحة والسياحة والبحث العلمي. كما لفتا إلى تنامي اهتمام الشركاء السعوديين بالمناسبات الدولية التي تنظمها مؤسسة "روسكونغرس"، مثل منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، المنتدى الاقتصادي الشرقي ومنتدى الاستثمار في القوقاز، وأسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى "سافر!" الفيدرالي.بدوره، أكد السفير السعودي سامي السدحان، حرص المملكة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشيرًا إلى أن "عام 2026 سيشكل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية".وبمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعلنت السفارة السعودية لدى موسكو عن برنامج ثقافي واسع سيشمل عروضا لأفلام وثائقية وتاريخية في موسكو وسوتشي وعدد من المدن الروسية، إلى جانب فعاليات تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية ونشر الثقافة السعودية.وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على استمرار التنسيق الوثيق عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية، استعدادًا لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، والفعاليات المرتقبة في إطار الاحتفال بالمئوية الأولى للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية.وتُجري المؤسسة تقييمًا وتحليلًا وتطويرًا شاملًا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية، كما تقدّم خدمات إدارية، وتدعم المشاريع التجارية، وتجذب الاستثمارات، وتدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.وتتعاون المؤسسة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتطور تعاونا متعدد الأشكال مع 229 شريكا اقتصاديا أجنبيا، وجمعيات صناعيين ورواد أعمال، وجمعيات مالية وتجارية في 90 دولة، و360 مؤسسة عامة روسية، والهيئات التنفيذية والتشريعية الفيدرالية والإقليمية في روسيا الاتحادية.
روسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
11:46 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 11:58 GMT 08.12.2025)
بحثت روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، في ضوء الاستعدادات للاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدتين التزامهما بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والصحة والبحث العلمي.
وعُقد في موسكو اجتماع بين مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أنطون كوبياكوف، مع السفير فوق العادة والمفوض للمملكة العربية السعودية لدى روسيا، سامي بن محمد عبد الله السدحان.
وناقش الطرفان نتائج منتدى الأعمال الروسي السعودي، الذي عقد في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025، في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وأعرب الجانب الروسي عن تقديره للدعم الذي قدمته سفارة المملكة العربية السعودية لإنجاح المنتدى، مشيدًا بمستوى التنظيم والروح البنّاءة، التي طبعت التعاون بين مؤسسات البلدين.
وتناول الطرفان الاستعدادات لمشاركة المملكة العربية السعودية
في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" بصفة ضيف، حيث جرى اقتراح وضع خطة عمل مشتركة تشمل تنظيم بعثة أعمال سعودية بروسيا في ربيع 2026، إضافة إلى إعداد حزمة من الوثائق الحكومية للتوقيع خلال زيارة الوفد القيادي السعودي إلى المنتدى في مدينة سان بطرسبورغ.
وأشار كوبياكوف إلى أن توقيع برنامج الشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى عام 2019 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، وضع أساسا صلبا للشراكة المتعددة المسارات.
وأضاف كوبياكوف أن "العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مستمرا، إذ تضاعف حجم التجارة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري خلال العام الحالي بنسبة 85%، كما زادت الاستثمارات الروسية في المملكة 6 أضعاف مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الاستثمارات السعودية في روسيا بنسبة 11%".
وأكد كوبياكوف أن "مجالات التعاون باتت تشمل الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث ارتفع التبادل السياحي بين البلدين نحو خمسة أضعاف".
وأشار الطرفان إلى أن الأولويات الحالية للتعاون تشمل الاقتصاد والاستثمار والصحة والسياحة والبحث العلمي. كما لفتا إلى تنامي اهتمام الشركاء السعوديين بالمناسبات الدولية التي تنظمها مؤسسة "روسكونغرس"، مثل منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، المنتدى الاقتصادي الشرقي ومنتدى الاستثمار في القوقاز، وأسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى "سافر!" الفيدرالي.
بدوره، أكد السفير السعودي سامي السدحان، حرص المملكة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
، مشيرًا إلى أن "عام 2026 سيشكل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية".
وأوضح أن "القيادة في البلدين تمنح العلاقات آفاقًا واسعة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والصحة والتبادل العلمي"، لافتًا إلى توقع استقبال أكثر من 200 ألف سائح سعودي في روسيا، العام المقبل.
وبمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعلنت السفارة السعودية لدى موسكو عن برنامج ثقافي واسع سيشمل عروضا لأفلام وثائقية وتاريخية في موسكو وسوتشي وعدد من المدن الروسية، إلى جانب فعاليات تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية ونشر الثقافة السعودية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على استمرار التنسيق الوثيق عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية، استعدادًا لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، والفعاليات المرتقبة في إطار الاحتفال بالمئوية الأولى للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أن مؤسسة "روسكونغرس"، هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، وقد أُنشئت بموجب قرار رئيس روسيا الاتحادية عام 2007، بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها.
وتُجري المؤسسة تقييمًا وتحليلًا وتطويرًا شاملًا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية
، كما تقدّم خدمات إدارية، وتدعم المشاريع التجارية، وتجذب الاستثمارات، وتدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.
وتجذب فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دول وأقاليم، ويعمل أكثر من 15000 ممثل إعلامي سنويا في مواقع "روسكونغرس" المختلفة، وتستفيد المؤسسة من أكثر من 5000 خبير من روسيا والخارج من خبراتهم التحليلية والمهنية.
وتتعاون المؤسسة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتطور تعاونا متعدد الأشكال مع 229 شريكا اقتصاديا أجنبيا، وجمعيات صناعيين ورواد أعمال، وجمعيات مالية وتجارية في 90 دولة، و360 مؤسسة عامة روسية، والهيئات التنفيذية والتشريعية الفيدرالية والإقليمية في روسيا الاتحادية.