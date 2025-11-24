الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/الرياض-تستضيف-المنتدى-الروسي-السعودي-للأعمال-في-ديسمبر-المقبل--1107441755.html
الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت الجهة المنظمة عن البرنامج الرسمي للمنتدى الروسي السعودي للأعمال، المقرر عقده في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025 بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن أعمال... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T11:59+0000
2025-11-24T11:59+0000
روسيا
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg
ويُنظّم المنتدى بمشاركة مؤسسة "روسكونغرس" والمجلسين الروسي-السعودي والروسي-العربي للأعمال، وبدعم من الحكومة الروسية ووزارة التنمية الاقتصادية.محطة أساسية قبل استضافة السعودية كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ 2026وأكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي وأمين اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن السعودية ستكون ضيف شرف المنتدى في عام 2026.وأضاف أن الحوار المباشر بين الجانبين يعزز الثقة المتبادلة ويفتح المجال أمام تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.برنامج حافل بالنقاشات القطاعيةويشهد المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تتناول التعاون الاستثماري، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي، والصناعات الزراعية، إلى جانب البنية التحتية والإنشاءات، والتعاون الصناعي وقطاع التعدين.جلسة خاصة لمنتدى بطرسبورغ: التكنولوجيا وتطوير المدنوسيُعقد ضمن فعاليات المنتدى جلسة خارجية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، بالشراكة مع المجلس الروسي-السعودي للأعمال.آفاق واسعة للتعاون الراسخمن جانبه، أكد فلاديمير يفتوشينكوف، الرئيس المشارك للمجلس الروسي-السعودي للأعمال ومؤسس شركة "سيستيما"، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي تُبنى على سنوات طويلة من العمل المشترك.وأعرب يفتوشينكوف، عن أمله بأن يثمر المنتدى اتفاقات عملية بين الشركات الكبرى في البلدين.معرض مصاحب واستعراض للابتكارات الروسيةوعلى هامش المنتدى، سيقام معرض يشمل عدداً واسعاً من المبادرات الروسية، من بينها منصة "روسكونغريس إنترناشيونال"، ومشروع "ساحة الابتكار"، التي تستعرض تقنيات حديثة وفرصاً للتعاون الدولي.ويمكن للراغبين حضور المنتدى التسجيل عبر الموقع الرسمي لمؤسسة "روسكونغرس"، حيث تتوفر أيضاً معلومات تفصيلية حول فعاليات الحدث وبرنامجه.مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس
https://sarabic.ae/20251029/دميترييف-يفند-من-السعودية-نظريات-عزلة-روسيا-الغربية-1106526402.html
https://sarabic.ae/20251007/من-ضمنها-دولة-عربية-روسيا-تعتزم-إلغاء-التأشيرات-لمواطني-3-دول--1105741769.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_250a14cd9af0e256179232d4b53c49a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, السعودية
روسيا, السعودية

الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل

11:59 GMT 24.11.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanogluالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanoglu
تابعنا عبر
أعلنت الجهة المنظمة عن البرنامج الرسمي للمنتدى الروسي السعودي للأعمال، المقرر عقده في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025 بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن أعمال الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي-التقني بين البلدين.
ويُنظّم المنتدى بمشاركة مؤسسة "روسكونغرس" والمجلسين الروسي-السعودي والروسي-العربي للأعمال، وبدعم من الحكومة الروسية ووزارة التنمية الاقتصادية.

محطة أساسية قبل استضافة السعودية كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ 2026

وأكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي وأمين اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن السعودية ستكون ضيف شرف المنتدى في عام 2026.

وأشارا كوبياكوف، إلى أن المنتدى المرتقب في الرياض يشكل خطوة مهمة في التحضير لهذا الحدث الكبير.

وأضاف أن الحوار المباشر بين الجانبين يعزز الثقة المتبادلة ويفتح المجال أمام تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
دميترييف يفند من السعودية نظريات "عزلة روسيا" الغربية
29 أكتوبر, 14:27 GMT

برنامج حافل بالنقاشات القطاعية

ويشهد المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تتناول التعاون الاستثماري، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي، والصناعات الزراعية، إلى جانب البنية التحتية والإنشاءات، والتعاون الصناعي وقطاع التعدين.
كما يتضمن البرنامج عروضاً لمشاريع جديدة ولقاءات ثنائية بين ممثلي الأعمال من البلدين.

جلسة خاصة لمنتدى بطرسبورغ: التكنولوجيا وتطوير المدن

وسيُعقد ضمن فعاليات المنتدى جلسة خارجية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، بالشراكة مع المجلس الروسي-السعودي للأعمال.
وستناقش الجلسة التحولات الجارية في المدن الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتقنيات النقل المتطورة.
سائح يلتقط صورة سيلفي على الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
7 أكتوبر, 20:40 GMT

آفاق واسعة للتعاون الراسخ

من جانبه، أكد فلاديمير يفتوشينكوف، الرئيس المشارك للمجلس الروسي-السعودي للأعمال ومؤسس شركة "سيستيما"، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي تُبنى على سنوات طويلة من العمل المشترك.
وشدد على أن موسكو منفتحة على التعاون مع الرياض في مجالات تمتد من الزراعة إلى الفضاء، إضافة إلى مشروعات السياحة، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والصناعات الخشبية الروسية وغيرها.
وأعرب يفتوشينكوف، عن أمله بأن يثمر المنتدى اتفاقات عملية بين الشركات الكبرى في البلدين.

معرض مصاحب واستعراض للابتكارات الروسية

وعلى هامش المنتدى، سيقام معرض يشمل عدداً واسعاً من المبادرات الروسية، من بينها منصة "روسكونغريس إنترناشيونال"، ومشروع "ساحة الابتكار"، التي تستعرض تقنيات حديثة وفرصاً للتعاون الدولي.
ويمكن للراغبين حضور المنتدى التسجيل عبر الموقع الرسمي لمؤسسة "روسكونغرس"، حيث تتوفر أيضاً معلومات تفصيلية حول فعاليات الحدث وبرنامجه.
مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала