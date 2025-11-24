https://sarabic.ae/20251124/الرياض-تستضيف-المنتدى-الروسي-السعودي-للأعمال-في-ديسمبر-المقبل--1107441755.html
الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
أعلنت الجهة المنظمة عن البرنامج الرسمي للمنتدى الروسي السعودي للأعمال، المقرر عقده في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025 بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن أعمال... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
أعلنت الجهة المنظمة عن البرنامج الرسمي للمنتدى الروسي السعودي للأعمال، المقرر عقده في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025 بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن أعمال الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي-التقني بين البلدين.
ويُنظّم المنتدى بمشاركة مؤسسة "روسكونغرس" والمجلسين الروسي-السعودي والروسي-العربي للأعمال، وبدعم من الحكومة الروسية ووزارة التنمية الاقتصادية.
محطة أساسية قبل استضافة السعودية كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ 2026
وأكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي وأمين اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن السعودية ستكون ضيف شرف المنتدى في عام 2026.
وأشارا كوبياكوف، إلى أن المنتدى المرتقب في الرياض يشكل خطوة مهمة في التحضير لهذا الحدث الكبير.
وأضاف أن الحوار المباشر بين الجانبين يعزز الثقة المتبادلة ويفتح المجال أمام تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
برنامج حافل بالنقاشات القطاعية
ويشهد المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تتناول التعاون الاستثماري، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي، والصناعات الزراعية، إلى جانب البنية التحتية والإنشاءات، والتعاون الصناعي وقطاع التعدين.
كما يتضمن البرنامج عروضاً لمشاريع جديدة ولقاءات ثنائية بين ممثلي الأعمال من البلدين.
جلسة خاصة لمنتدى بطرسبورغ: التكنولوجيا وتطوير المدن
وسيُعقد ضمن فعاليات المنتدى جلسة خارجية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، بالشراكة مع المجلس الروسي-السعودي للأعمال.
وستناقش الجلسة التحولات الجارية في المدن الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتقنيات النقل المتطورة.
آفاق واسعة للتعاون الراسخ
من جانبه، أكد فلاديمير يفتوشينكوف، الرئيس المشارك للمجلس الروسي-السعودي للأعمال ومؤسس شركة "سيستيما"، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي تُبنى على سنوات طويلة من العمل المشترك.
وشدد على أن موسكو منفتحة على التعاون مع الرياض في مجالات تمتد من الزراعة إلى الفضاء، إضافة إلى مشروعات السياحة، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والصناعات الخشبية الروسية وغيرها.
وأعرب يفتوشينكوف، عن أمله بأن يثمر المنتدى اتفاقات عملية بين الشركات الكبرى في البلدين.
معرض مصاحب واستعراض للابتكارات الروسية
وعلى هامش المنتدى، سيقام معرض يشمل عدداً واسعاً من المبادرات الروسية، من بينها منصة "روسكونغريس إنترناشيونال"، ومشروع "ساحة الابتكار"، التي تستعرض تقنيات حديثة وفرصاً للتعاون الدولي.
ويمكن للراغبين حضور المنتدى التسجيل عبر الموقع الرسمي لمؤسسة "روسكونغرس"، حيث تتوفر أيضاً معلومات تفصيلية حول فعاليات الحدث وبرنامجه.