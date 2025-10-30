عربي
مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس
مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول العلاقات العامة في شركة "البحر الأحمر الدولية" السعودية، يوسف الدبيخي، أن بلاده من أفضل الوجهات السياحية للروس. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T11:50+0000
2025-10-30T11:50+0000
حصري
السعودية
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106549874_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_34fdd5bd4ce1a1c68f622cbbf1ba782f.jpg
وأكد الدبيخي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن السعودية ترحب بالسياح الروس وكل السياح من حول العالم ونحن من أفضل الوجهات السياحية للروس، وبأن المملكة استقبلت بالفعل العديد من هؤلاء السياح خلال الفترة الماضية.وقال المسؤول السعودي: "وهم يأتون من خلال رحلات طيران مختلفة، سواء طيران فلاي دبي أو الطيران القطري أو الرحلات السعودية أو عن طريق الرحلات الأوروبية عبر مدينة ميلان الإيطالية".وأوضح أنه "لدينا منتجعات فائقة الفخامة ومتنوعة على سواحل البحر الأحمر وهي تتميز بوجود ملاعب للغولف والمطاعم المختلفة"، مضيفا: "ونقول للسياح الروس إن هذه وجهتهم وهم محل ترحيب".وحول ما يميز هذه النسخة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، أفاد مسؤول العلاقات العامة في شركة "البحر الأحمر الدولية" السعودية، يوسف الدبيخي، بأن هناك عدة أسباب أهمها أنها تأتي بالتزامن مع نضوج وازدهار شركة "البحر الأحمر الدولية"، إضافة إلى أن عدد الزوار غير مسبوق مقارنة بالنسخ الماضية من المؤتمر.وأشار إلى أننا "في شركة البحر الأحمر الدولية مشاركون في كل هذه النسخ من المؤتمر، ونحن حققنا نجاحات عظيمة في كل النسخ الماضية".وأكد أن شركة "البحر الأحمر الدولية" تأسست مع رؤية المملكة 2030، بهدف صنع وجهات تعتمد على السياحة المتجددة وسبق أن افتتحنا 5 وجهات في البحر الأحمر ومؤخرا تم افتتاح 3 مشروعات في جزيرة شورى وهي الجزيرة التي تحتضن 11 مشروعا، يتبقى منها 8 في الطريق".وتابع الدبيخي "كما تم افتتاح صالة مطار البحر الأحمر الدولي وهو يستقبل رحلة يومية من مدينة الرياض ولدينا رحلات قطرية وإماراتية أيضا، وقريبا من ميلان الإيطالية".واستطرد: "وفي نهاية العام الجاري سيتم افتتاح مشروعات أخرى كما تمتلك الشركة منتجعا خاصا على جزيرة قبالة جدة بالبحر الأحمر".
مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس

صرح مسؤول العلاقات العامة في شركة "البحر الأحمر الدولية" السعودية، يوسف الدبيخي، أن بلاده من أفضل الوجهات السياحية للروس.
وأكد الدبيخي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن السعودية ترحب بالسياح الروس وكل السياح من حول العالم ونحن من أفضل الوجهات السياحية للروس، وبأن المملكة استقبلت بالفعل العديد من هؤلاء السياح خلال الفترة الماضية.
وقال المسؤول السعودي: "وهم يأتون من خلال رحلات طيران مختلفة، سواء طيران فلاي دبي أو الطيران القطري أو الرحلات السعودية أو عن طريق الرحلات الأوروبية عبر مدينة ميلان الإيطالية".
وأوضح أنه "لدينا منتجعات فائقة الفخامة ومتنوعة على سواحل البحر الأحمر وهي تتميز بوجود ملاعب للغولف والمطاعم المختلفة"، مضيفا: "ونقول للسياح الروس إن هذه وجهتهم وهم محل ترحيب".
وحول ما يميز هذه النسخة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، أفاد مسؤول العلاقات العامة في شركة "البحر الأحمر الدولية" السعودية، يوسف الدبيخي، بأن هناك عدة أسباب أهمها أنها تأتي بالتزامن مع نضوج وازدهار شركة "البحر الأحمر الدولية"، إضافة إلى أن عدد الزوار غير مسبوق مقارنة بالنسخ الماضية من المؤتمر.
وأشار إلى أننا "في شركة البحر الأحمر الدولية مشاركون في كل هذه النسخ من المؤتمر، ونحن حققنا نجاحات عظيمة في كل النسخ الماضية".
وأكد أن شركة "البحر الأحمر الدولية" تأسست مع رؤية المملكة 2030، بهدف صنع وجهات تعتمد على السياحة المتجددة وسبق أن افتتحنا 5 وجهات في البحر الأحمر ومؤخرا تم افتتاح 3 مشروعات في جزيرة شورى وهي الجزيرة التي تحتضن 11 مشروعا، يتبقى منها 8 في الطريق".
وتابع الدبيخي "كما تم افتتاح صالة مطار البحر الأحمر الدولي وهو يستقبل رحلة يومية من مدينة الرياض ولدينا رحلات قطرية وإماراتية أيضا، وقريبا من ميلان الإيطالية".
واستطرد: "وفي نهاية العام الجاري سيتم افتتاح مشروعات أخرى كما تمتلك الشركة منتجعا خاصا على جزيرة قبالة جدة بالبحر الأحمر".
