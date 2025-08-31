https://sarabic.ae/20250831/فيلم-سعودي-يدخل-موسوعة-غينيس-برقمين-عالميين-1104343524.html
فيلم سعودي يدخل موسوعة "غينيس" برقمين عالميين
فيلم سعودي يدخل موسوعة "غينيس" برقمين عالميين
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، تسجيل فيلم سعودي رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "إنستغرام"، اليوم الأحد، أن دخول فيلم "7Dogs" لموسوعة الأرقام القياسية تحقق بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاعات الأمنية واستوديوهات "الحصن" بالرياض. وأكد آل الشيخ أن فيلم "7Dogs" قد حقق إنجازت غير مسبوق يعزز بدوره من حضور السعودية على خريطة صناعة السينما العالميةولفت المسؤول السعودي إلى أن الفيلم نجح في كسر الرقم القياسي لأكبر انفجار سينمائي في تاريخ السينما، متجاوزا فيلمSpectre" (2015)" الذي سجل 68.47 طن من TNT، ليحقق انفجارا ضخما بلغت قوته 170.7 طن.وأوضح أن الفيلم حطم الرقم المسجل باسم "No Time To Die" (2021) في فئة أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار بمشهد واحد، بعدما ارتفع الرقم من 136.4 كجم إلى 405.85 كجم من TNT.وشدد تركي آل الشيخ على أن الإنجاز الجديد يعكس التطور الكبير في البنية التحتية للإنتاج الفني بالسعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا آل الشيخ إلى أن الفيلم سيُعرض قريبا وسط ترقب محلي وعالمي.يشار إلى أن فيلم "7Dogs" هو أول فيلم يُصوَّر في استوديوهات الحصن Big Time بالرياض، بمشاركة نجوم عرب بارزين مثل النجمين المصريين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن إخراج الثنائي العالمي Adel & Belal.وتدخل السينما السعودية مرحلة جديدة بهذا الإنجاز، ليس فقط عبر القصص والنجوم بل أيضا عبر التقنيات والإبداع الإنتاجي الذي يضعها في مصاف كبريات الصناعات السينمائية حول العالم.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "إنستغرام"، اليوم الأحد، أن دخول فيلم "7Dogs" لموسوعة الأرقام القياسية تحقق بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاعات الأمنية واستوديوهات "الحصن" بالرياض.
وأكد آل الشيخ أن فيلم "7Dogs" قد حقق إنجازت غير مسبوق يعزز بدوره من حضور السعودية على خريطة صناعة السينما العالمية
ولفت المسؤول السعودي إلى أن الفيلم نجح في كسر الرقم القياسي لأكبر انفجار سينمائي في تاريخ السينما، متجاوزا فيلمSpectre" (2015)" الذي سجل 68.47 طن من TNT، ليحقق انفجارا ضخما بلغت قوته 170.7 طن.
وأوضح أن الفيلم حطم الرقم المسجل باسم "No Time To Die" (2021) في فئة أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار بمشهد واحد، بعدما ارتفع الرقم من 136.4 كجم إلى 405.85 كجم من TNT.
وشدد تركي آل الشيخ
على أن الإنجاز الجديد يعكس التطور الكبير في البنية التحتية للإنتاج الفني بالسعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا آل الشيخ إلى أن الفيلم سيُعرض قريبا وسط ترقب محلي وعالمي.
يشار إلى أن فيلم "7Dogs" هو أول فيلم يُصوَّر في استوديوهات الحصن Big Time بالرياض، بمشاركة نجوم عرب بارزين مثل النجمين المصريين كريم عبدالعزيز وأحمد عز
، ومن إخراج الثنائي العالمي Adel & Belal.
وتدخل السينما السعودية مرحلة جديدة بهذا الإنجاز، ليس فقط عبر القصص والنجوم بل أيضا عبر التقنيات والإبداع الإنتاجي الذي يضعها في مصاف كبريات الصناعات السينمائية حول العالم.