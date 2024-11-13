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https://sarabic.ae/20241113/افتتاح-راق-للدورة-45-لمهرجان-القاهرة-السينمائي-بسحر-السينما-ودعم-القضية-الفلسطينية-ولبنان-1094779244.html
افتتاح راق للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي بسحر السينما ودعم القضية الفلسطينية ولبنان
افتتاح راق للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي بسحر السينما ودعم القضية الفلسطينية ولبنان
سبوتنيك عربي
أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، بـ"سحر السينما ودعم القضية الفلسطينية ولبنان". 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T21:31+0000
2024-11-13T21:31+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، بدأ حفل الافتتاح بعرض فلسطيني تضامنا مع القضية الفلسطينية واكتسى مسرح الحفل بالشال الفلسطيني، وبعدها اشتعلت الأجواء بعرض أغنية "فلسطيني".ويظهر في نهاية العرض رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي وتوسط الفرقة الفلسطينية وقال إنهم جميعهم من قطاع غزة وقام بالتصفيق لهم ووجه الشكر له.وبعدها قدم حسين فهمي كلمة قال فيها: "نحتفل خلال هذه الدورة الذي أتشرف برئاستها وهي الدورة مؤجلة من العام الماضي تضامنا مع غزة وعلى مدار سنين كانت ولازالت القضية الفلسطينية هي قضية مصر لأنها تمثل العدل والكرامة".وتابع فهمي "ومن مكاني هنا أعرب عن تضامني مع أشقاءنا في فلسطين وغزة ولن ننسى اخواتنا في لبنان البلد التي تعاني سنوات وهي في اختبار صعب نتضامن مع شعبها".وبعدها صعد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، لإلقاء كلمة قال فيها: "من قلب القاهرة عاصمة الفن تتلاقى الحضارات ونلتقي مجددا بمحيط الإبداع في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أصبح رمزا للفن السابع وسجل اسمه بحروف من نور بين المهرجانات العالمية لتكون مصر ضمن الريادة فمصر حاضنة للمواهب وهنا نحكي حكاياتنا ونستمع لصوت الإنسان عبر إبداعات فنية من مختلف أنحاء العالم".وقام مهرجان القاهرة السينمائي برثاء النجوم الراحلين في 2024، وقال حسين فهمي: "الفن حاضر في المحن والأزمات والسينما قادرة على سرد قصص عن أشخاص عاشوا وحلموا وانتصروا وهناك أشخاص افتقدناهم ولكن بأعمالهم تركوا أثر فينا، وهم أشرف عبد الغفور وناهد فريد شوقي وصلاح السعدني وعصام الشماع وعاطف بشاي وحسن يوسف ومصطفى فهمي".وقام حسين فهمي خلال الحفل بعرض أفلام تم ترميمها من كلاسيكيات السينما المصرية منهم "قصر الشوق" و"بين القصرين" و"السمان والخريف" و"الحرام" و"شىء من الخوف" وغيرهم، مؤكدا أن فكرة الترميم تهدف لتحسين الجودة والحفاظ على تاريخنا وافلامنا.وقدمت الحفل الاعلامية جاسمين طه زكي، وقالت إن "السينما من أهم الفنون القادرة أن تعيش في كل تفاصيل الحياة بكل مشاعرها وهناك قصص حلوة نستمتع بها وهناك قصص موجعة وحزينة فجمال السينما يكمن في أن نرى القصص وتجمعنا بكل جنسياتها أمام شاشة عملاقة ساحرة وهو ما سنراه في فعاليات المهرجان الأيام المقبلة".وفي السياق نفسه، قام وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ورئيس المهرحان حسين فهمي بتكريم رئيس لجنة تحكيم المهرجان المخرج والمنتج البوسني دانيس تانوفيتش.وبعدها تم تكريم المخرج المصري يسري نصر الله، بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.وقال يسري نصر الله: "أشكر حسين فهمي والوزير على ترشيحي للجائزة والسينما المصرية العام الحالي أفضل من حيث الإيرادات والمشاركة في المهرجانات الدولية ونحن حراث السينما لأنها وجداننا وأقدم التحية لزملائي السينمائيين الفلسطينيين وقدم في نهاية كلمته الشكر للسينما".وبعدها كرم مهرجان القاهرة النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز وقال: "التكريم ليس اجتهادا مني ولكنه تكريم لكل إنسان علمني وله الفضل على شخصي واعتبر الجائزة حافز لي فيما هو قادم وأهدي تلك الجائزة للنجم عادل إمام".وبعدها اختتم حسين فهمي الحفل داعيا الحضور لمشاهدة فيلم الافتتاح الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول.وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
https://sarabic.ae/20241113/حسين-فهمي-رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تفاصيل-الدورة-45-من-المهرجان-1094773577.html
https://sarabic.ae/20241113/النجمة-المصرية-هبة-مجدي-تكشف-لـسبوتنيك-عن-مسلسلها-في-رمضان-المقبل-1094774867.html
https://sarabic.ae/20241113/فلسطين-حاضرة-في-افتتاح-القاهرة-السينمائي-الدولي-ما-التفاصيل؟-1094763727.html
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حصري, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
حصري, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

افتتاح راق للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي بسحر السينما ودعم القضية الفلسطينية ولبنان

21:31 GMT 13.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، بـ"سحر السينما ودعم القضية الفلسطينية ولبنان".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، بدأ حفل الافتتاح بعرض فلسطيني تضامنا مع القضية الفلسطينية واكتسى مسرح الحفل بالشال الفلسطيني، وبعدها اشتعلت الأجواء بعرض أغنية "فلسطيني".
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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حسين فهمي يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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ويظهر في نهاية العرض رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي وتوسط الفرقة الفلسطينية وقال إنهم جميعهم من قطاع غزة وقام بالتصفيق لهم ووجه الشكر له.
وبعدها قدم حسين فهمي كلمة قال فيها: "نحتفل خلال هذه الدورة الذي أتشرف برئاستها وهي الدورة مؤجلة من العام الماضي تضامنا مع غزة وعلى مدار سنين كانت ولازالت القضية الفلسطينية هي قضية مصر لأنها تمثل العدل والكرامة".
وتابع فهمي "ومن مكاني هنا أعرب عن تضامني مع أشقاءنا في فلسطين وغزة ولن ننسى اخواتنا في لبنان البلد التي تعاني سنوات وهي في اختبار صعب نتضامن مع شعبها".
وبعدها صعد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، لإلقاء كلمة قال فيها: "من قلب القاهرة عاصمة الفن تتلاقى الحضارات ونلتقي مجددا بمحيط الإبداع في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أصبح رمزا للفن السابع وسجل اسمه بحروف من نور بين المهرجانات العالمية لتكون مصر ضمن الريادة فمصر حاضنة للمواهب وهنا نحكي حكاياتنا ونستمع لصوت الإنسان عبر إبداعات فنية من مختلف أنحاء العالم".
وقام مهرجان القاهرة السينمائي برثاء النجوم الراحلين في 2024، وقال حسين فهمي: "الفن حاضر في المحن والأزمات والسينما قادرة على سرد قصص عن أشخاص عاشوا وحلموا وانتصروا وهناك أشخاص افتقدناهم ولكن بأعمالهم تركوا أثر فينا، وهم أشرف عبد الغفور وناهد فريد شوقي وصلاح السعدني وعصام الشماع وعاطف بشاي وحسن يوسف ومصطفى فهمي".
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
مجتمع
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وقام حسين فهمي خلال الحفل بعرض أفلام تم ترميمها من كلاسيكيات السينما المصرية منهم "قصر الشوق" و"بين القصرين" و"السمان والخريف" و"الحرام" و"شىء من الخوف" وغيرهم، مؤكدا أن فكرة الترميم تهدف لتحسين الجودة والحفاظ على تاريخنا وافلامنا.
وقدمت الحفل الاعلامية جاسمين طه زكي، وقالت إن "السينما من أهم الفنون القادرة أن تعيش في كل تفاصيل الحياة بكل مشاعرها وهناك قصص حلوة نستمتع بها وهناك قصص موجعة وحزينة فجمال السينما يكمن في أن نرى القصص وتجمعنا بكل جنسياتها أمام شاشة عملاقة ساحرة وهو ما سنراه في فعاليات المهرجان الأيام المقبلة".
وفي السياق نفسه، قام وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ورئيس المهرحان حسين فهمي بتكريم رئيس لجنة تحكيم المهرجان المخرج والمنتج البوسني دانيس تانوفيتش.
وبعدها تم تكريم المخرج المصري يسري نصر الله، بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.
وقال يسري نصر الله: "أشكر حسين فهمي والوزير على ترشيحي للجائزة والسينما المصرية العام الحالي أفضل من حيث الإيرادات والمشاركة في المهرجانات الدولية ونحن حراث السينما لأنها وجداننا وأقدم التحية لزملائي السينمائيين الفلسطينيين وقدم في نهاية كلمته الشكر للسينما".
بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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وبعدها كرم مهرجان القاهرة النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز وقال: "التكريم ليس اجتهادا مني ولكنه تكريم لكل إنسان علمني وله الفضل على شخصي واعتبر الجائزة حافز لي فيما هو قادم وأهدي تلك الجائزة للنجم عادل إمام".
وبعدها اختتم حسين فهمي الحفل داعيا الحضور لمشاهدة فيلم الافتتاح الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول.
وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
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